El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

El viernes 12 de diciembre de 2025, la familia de Shelsy Michel Navarro Ojeda, de 3 años, veló su cuerpo en la humilde vivienda donde convivía en el corregimiento de Migueo, Dibulla (La Guajira). Precisamente, ese día iba a cumplirse su grado de colegio.

Navarro Ojeda apareció muerta al interior de un costal en la noche del miércoles 10 de diciembre al interior de un inmueble, a pocos metros de su casa.

La comunidad, que apoyó en la búsqueda de la menor desde las horas de la tarde de ese día, entró en shock al conocer que, supuestamente, un menor de edad era quien habría cometido el atroz feminicidio.

Lo que sucedió después no pudo es más que espeluznante. Al parecer, personas que habrían estado influenciadas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), raptaron al supuesto indiciado, lo amarraron de pies y manos y lo torturaron hasta la muerte. Sus restos, cabeza, orejas, genitales y tronco, aparecieron esparcidos en la parcela de una finca del corregimiento, con un mensaje hasta ahora desconocido.

El inquietante mensaje de alias Naín, atribuyéndose el acto macabro contra el menor sospechoso

Según publicaciones en la red social Facebook de alias Naín, cabecilla de la Acsn y fungió como negociador en un fallido procesos de paz con el grupo armado ilegal, habría incidido ordenado directamente el destino del principal sospechoso del crimen.

Tras conocerse la muerte de la menor, alias Naín compartió una fotografía del joven que posteriormente sería linchado, acompañada del mensaje “Tiene que pagar” junto a emojis de calaveras y enfado. Más adelante, exhibió imágenes del momento en que la comunidad retiene al joven, afirmando: “Ya está en manos del pueblo el cerdo”.

Posteriormente, divulgó videos en los que se observa a un grupo de hombres golpeando al sospechoso y señalando que: “Gacias a la rápida reacción de mis perro, mis hijos, ya ellos saben que hacer con el cerdo ese (sic)”.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, expresó que los videos sobre la aprehensión, rapto, tortura y asesinato del menor forman parte de los elementos materiales de prueba dentro de la investigación en curso, sin confirmar ni descartar públicamente la versión de los hechos.

Por su parte, en redes sociales, Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, se refirió al doble crimen que conmocionó a la región.

“Lo que pasó con la niña en Mingueo es irremediablemente grave y doloroso. Lo que pasó después con el presunto asesino, es perverso”, escribió en su cuenta de X. Dimas también afirmó que la ingobernabilidad de las autoridades legítimas en la zona ya no es un secreto a voces y denunció que el joven señalado fue “castrado y decapitado por quienes socavan y reemplazan a las autoridades. Es salvajismo en su máxima expresión”.

Sobre el joven asesinado, identificado extraoficialmente como Gabriel Enrique Fernández Bermúdez, de 16 años, oriundo de Venezuela, las versiones ofrecen datos contradictorios.

De acuerdo con medios de comunicación locales, algunos vecinos afirmaron que el joven llegó al pueblo pidiendo alojamiento y posteriormente residió en una vivienda cuyos propietarios estaban ausentes; en ese mismo lugar se habría encontrado el saco con el cadáver de la niña.

Gabriel fue visto colaborando en las tareas de búsqueda de la menor, pero desapareció cuando se descubrieron los restos. Un supuesto testigo señaló que, en la tarde del miércoles, el joven entró y salió varias veces de la mencionada casa hasta que los padres de la menor dieron la alarma de su desaparición.

Otras versiones indican que Gabriel habría llegado haciéndose pasar por pastor, mientras personas sostienen que trabajaba en la limpieza de un terreno. Tras ser apresado por la comunidad y señalado como autor del crimen, Gabriel responsabilizó a un amigo, identificado supuestamente como Breinner, que habría huido. Las autoridades siguen sin esclarecer la veracidad de estas afirmaciones ni la identidad de los presuntos implicados.

La falta de información precisa sobre Gabriel y la posibilidad de que haya existido un error en la identificación del responsable mantienen abierto el interrogante sobre quién sería el verdadero autor del crimen contra la menor. De hecho, hasta el momento se mantiene la recompensa de $50 millones por el autor del feminicidio de la menor de tres años.