En video: así fue la persecución y captura de alias Juli, uno de los sicarios que atentó en Pereira contra campeón nacional de pesas

La persecución y captura se dio en el municipio de Cartago, Valle, luego de que el hoy detenido se trató de escapar por entre los techos de las viviendas, cuando llegaron a detenerlo mediante orden judicial - crédito Policía de Pereira

La Policía Nacional de Colombia confirmó pasado el mediodía del sábado 13 de diciembre de 2025 la captura de Edwin Julián Arcila Morales, conocido como alias Juli.

Ese criminal es señalado como el presunto autor material del homicidio del deportista panamericano Juan Esteban Peña Bolívar (22 años), que se presentó a mediados de julio de 2025, cuando el iba en su motocicleta trabajando como mototaxista. En ese momento llevaba un pasajero.

La detención tuvo lugar en el municipio de Cartago, en el departamento de Valle del Cauca, y luego de una operación conjunta entre el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el comunicado oficial por parte de la Policía de Pereira, “Juli” era requerido por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, y su aprehensión se dio producto de la operación denominada Sansón.

Las autoridades señalaron que el hoy capturado es investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Peña Bolívar el 16 de julio en la comuna Cuba, en Pereira.

Juan Esteban Peña manejaba la motocicleta que recibió los impactos de bala, luego un agente de la Sijín respondió - crédito Pauto Noticias/Facebook

La víctima había alcanzado el título de campeón juvenil panamericano y americano en 2019 y 2020, representando a la liga del Meta en levantamiento de pesas.

Las investigaciones determinaron que Arcila Morales actuaba como sicario para un grupo delincuencial con base en Pereira y que sus actividades criminales se desplegaban principalmente desde el barrio Bellavista en la ciudad de Cartago.

La doble tragedia familiar: días después la madre de Juan Esteban Peña Bolívar falleció por la pena de perder a su hijo

El asesinato de Juan Esteban Peña Bolívar, joven campeón colombiano de halterofilia, conmocionó a la ciudad de Pereira y al mundo deportivo; dos días después del crimen se reportó la muerte de su madre, Sandra Bolívar.

Todo se dio debido a una rápida descompensación de salud al conocer la noticia, que agudizó la tragedia familiar que empañará la celebración de Navidad y Año Nuevo para 2025.

La secuencia del crimen quedó registrada en imágenes de cámaras de seguridad en el que se ve cómo dos hombres en una motocicleta se acercaron a Juan Esteban Peña y su acompañante, y el pasajero abrió fuego.

Sandra Bolívar venía con complicaciones de salud, pero con la noticia del asesinato de su hijo empeoró y murió días más tarde - crédito Redes sociales

El joven pesista murió de inmediato tras recibir al menos tres disparos, mientras que la persona que lo acompañaba sobrevivió y fue trasladada a un hospital cercano.

Un agente de la Sijín que transitaba por el sector se detuvo y respondió con disparos después del ataque, alcanzando a herir a uno de los presuntos agresores.

La policía acordonó la zona y secuestró un revólver calibre 38 abandonado por uno de los implicados. Las imágenes muestran además que varios testigos se acercaron a la víctima para intentar asistirlo en el sitio del ataque.

La Policía Metropolitana de Pereira, liderada por el comandante Miguel Andrés Camelo, reforzó la vigilancia en el sector y solicitó la colaboración ciudadana para identificar a los responsables, e indicó: “Hemos sido informados que este ciudadano no tenía orden de captura, ha abandonado las instalaciones del hospital”, en referencia al acompañante de Peña.

Sandra Bolívar, madre de Juan Esteban Peña, falleció el sábado 19 de julio. Medios regionales detallaron que la mujer, de 52 años, presentaba problemas de salud que se agravaron tras conocer la noticia del asesinato de su hijo, desencadenando el desenlace fatal apenas nueve días después del atentado.

Peña representó al departamento del Meta, que lamentó su inesperada partida como resultado de la situación de inseguridad en Pereira - crédito Instituto de Deporte y Recreación del Meta/Facebook

Una joven promesa del levantamiento de pesas: así describían a Juan Esteban Peña

Juan Esteban Peña Bolívar formaba parte de la Liga de Pesas del Meta, donde comenzó su carrera deportiva en la adolescencia.

Desde 2020 integró la Selección Colombia, participando en competencias internacionales, y se consagró campeón suramericano y ganador de una medalla de oro en los Juegos Nacionales de 2023.

La dirigencia de la liga expresó en un comunicado recogido por El Universal: “Con profundo dolor despedimos hoy a Juan Esteban Peña... un verdadero hijo de las pesas del Meta. Gracias, Juan, por tu legado. Nos quedamos con tus recuerdos, tu fuerza y tu espíritu indomable. Descansa en paz, campeón. El Meta y el mundo de las pesas no te olvidarán”.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, en particular para dar con el conductor de la motocicleta, y cómplice de “Juli” para que responda por el crimen del joven deportista.

"Siempre luchen por sus sueños, por más duro que sea, sigan adelante", mencionó Peña en un video que se conoció luego del crimen, y que han catalogado en redes como un mensaje que, sin quererlo, el pesista dejó para las siguientes generaciones, sus allegados, amigos y familia - crédito Reportero de los Hechos/Facebook