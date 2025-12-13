Colombia

En video: así fue la persecución y captura de alias Juli, uno de los sicarios que atentó en Pereira contra campeón nacional de pesas

Juan Esteban Peña Bolívar (22 años) fue impactado de bala cuando llevaba a un pasajero en su motocicleta, debido a que alternaba sus entrenamientos con un empleo como mototaxista. Por este caso la madre del joven deportista murió días después

Guardar
La persecución y captura se dio en el municipio de Cartago, Valle, luego de que el hoy detenido se trató de escapar por entre los techos de las viviendas, cuando llegaron a detenerlo mediante orden judicial - crédito Policía de Pereira

La Policía Nacional de Colombia confirmó pasado el mediodía del sábado 13 de diciembre de 2025 la captura de Edwin Julián Arcila Morales, conocido como alias Juli.

Ese criminal es señalado como el presunto autor material del homicidio del deportista panamericano Juan Esteban Peña Bolívar (22 años), que se presentó a mediados de julio de 2025, cuando el iba en su motocicleta trabajando como mototaxista. En ese momento llevaba un pasajero.

La detención tuvo lugar en el municipio de Cartago, en el departamento de Valle del Cauca, y luego de una operación conjunta entre el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el comunicado oficial por parte de la Policía de Pereira, “Juli” era requerido por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, y su aprehensión se dio producto de la operación denominada Sansón.

Las autoridades señalaron que el hoy capturado es investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Peña Bolívar el 16 de julio en la comuna Cuba, en Pereira.

Juan Esteban Peña manejaba la motocicleta que recibió los impactos de bala, luego un agente de la Sijín respondió - crédito Pauto Noticias/Facebook

La víctima había alcanzado el título de campeón juvenil panamericano y americano en 2019 y 2020, representando a la liga del Meta en levantamiento de pesas.

Las investigaciones determinaron que Arcila Morales actuaba como sicario para un grupo delincuencial con base en Pereira y que sus actividades criminales se desplegaban principalmente desde el barrio Bellavista en la ciudad de Cartago.

La doble tragedia familiar: días después la madre de Juan Esteban Peña Bolívar falleció por la pena de perder a su hijo

El asesinato de Juan Esteban Peña Bolívar, joven campeón colombiano de halterofilia, conmocionó a la ciudad de Pereira y al mundo deportivo; dos días después del crimen se reportó la muerte de su madre, Sandra Bolívar.

Todo se dio debido a una rápida descompensación de salud al conocer la noticia, que agudizó la tragedia familiar que empañará la celebración de Navidad y Año Nuevo para 2025.

La secuencia del crimen quedó registrada en imágenes de cámaras de seguridad en el que se ve cómo dos hombres en una motocicleta se acercaron a Juan Esteban Peña y su acompañante, y el pasajero abrió fuego.

Sandra Bolívar venía con complicaciones
Sandra Bolívar venía con complicaciones de salud, pero con la noticia del asesinato de su hijo empeoró y murió días más tarde - crédito Redes sociales

El joven pesista murió de inmediato tras recibir al menos tres disparos, mientras que la persona que lo acompañaba sobrevivió y fue trasladada a un hospital cercano.

Un agente de la Sijín que transitaba por el sector se detuvo y respondió con disparos después del ataque, alcanzando a herir a uno de los presuntos agresores.

La policía acordonó la zona y secuestró un revólver calibre 38 abandonado por uno de los implicados. Las imágenes muestran además que varios testigos se acercaron a la víctima para intentar asistirlo en el sitio del ataque.

La Policía Metropolitana de Pereira, liderada por el comandante Miguel Andrés Camelo, reforzó la vigilancia en el sector y solicitó la colaboración ciudadana para identificar a los responsables, e indicó: “Hemos sido informados que este ciudadano no tenía orden de captura, ha abandonado las instalaciones del hospital”, en referencia al acompañante de Peña.

Sandra Bolívar, madre de Juan Esteban Peña, falleció el sábado 19 de julio. Medios regionales detallaron que la mujer, de 52 años, presentaba problemas de salud que se agravaron tras conocer la noticia del asesinato de su hijo, desencadenando el desenlace fatal apenas nueve días después del atentado.

Peña representó al departamento del
Peña representó al departamento del Meta, que lamentó su inesperada partida como resultado de la situación de inseguridad en Pereira - crédito Instituto de Deporte y Recreación del Meta/Facebook

Una joven promesa del levantamiento de pesas: así describían a Juan Esteban Peña

Juan Esteban Peña Bolívar formaba parte de la Liga de Pesas del Meta, donde comenzó su carrera deportiva en la adolescencia.

Desde 2020 integró la Selección Colombia, participando en competencias internacionales, y se consagró campeón suramericano y ganador de una medalla de oro en los Juegos Nacionales de 2023.

La dirigencia de la liga expresó en un comunicado recogido por El Universal: “Con profundo dolor despedimos hoy a Juan Esteban Peña... un verdadero hijo de las pesas del Meta. Gracias, Juan, por tu legado. Nos quedamos con tus recuerdos, tu fuerza y tu espíritu indomable. Descansa en paz, campeón. El Meta y el mundo de las pesas no te olvidarán”.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, en particular para dar con el conductor de la motocicleta, y cómplice de “Juli” para que responda por el crimen del joven deportista.

"Siempre luchen por sus sueños, por más duro que sea, sigan adelante", mencionó Peña en un video que se conoció luego del crimen, y que han catalogado en redes como un mensaje que, sin quererlo, el pesista dejó para las siguientes generaciones, sus allegados, amigos y familia - crédito Reportero de los Hechos/Facebook

Temas Relacionados

Juan Esteban PeñaCaptura de sicarioHomicidio en PereiraCrimen de deportistaAlias JuliEdwin Julián Arcila MoralesLevantamiento de pesasSicariato en CubaMototaxistaRisaraldaSandra BolívarMuerte de madre de pesistaColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal afirmó que en el Gobierno “se reparten el Estado” por chats entre Armando Benedetti y Luis Carlos Reyes

La precandidata presidencial aseguró que los funcionarios tienen pruebas suficientes en sus chats para las acusaciones, en medio de la polémica entre Reyes y Benedetti

María Fernanda Cabal afirmó que

Presidente del Senado, Lidio García, defendió la autonomía del Congreso frente al Gobierno: “Aquí nosotros no recibimos órdenes”

La postura del titular del Senado resalta la importancia de mantener la independencia legislativa en medio de tensiones políticas y desafíos internos, como la baja asistencia de ministros y la dificultad para sostener el quórum

Presidente del Senado, Lidio García,

Cable aéreo qué unirá a La Calera con Bogotá, y reducirá tiempos de viajes a solo minutos, entra en nuevo proceso

Un proyecto de transporte regional inicia una fase clave de estudios que permitirá evaluar su viabilidad e integración dentro del sistema de movilidad en la capital del país

Cable aéreo qué unirá a

Empresas de buses en Norte de Santander anuncian suspensión de servicio tras alerta de paro armado del ELN

La decisión de las compañías de transporte responde a la necesidad de proteger a pasajeros y empleados ante el riesgo de alteraciones al orden público

Empresas de buses en Norte

Chontico Día resultados del último sorteo del sábado 13 de diciembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados del último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

La Liendra reveló que se

La Liendra reveló que se siente más conectado con sus seguidores desde que cambió el contenido que publica en redes sociales: “Todos me saludan”

Luinny reveló cuáles son los planes que tiene para Yina Calderón profesionalmente: le dará importante puesto en su compañía

‘La reina del flow 3’ ya tiene fecha de estreno: este es el día y la hora

Manuela Gómez y Campanita confesaron el nombre de la persona que no les gustaría encontrarse en ‘La casa de los famosos Colombia’

Los invitados para el concierto de J Balvin en Bogotá: estos son los artistas y lista de canciones que podrían acompañar al paisa en El Campín

Deportes

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

Carlos Antonio Vélez analizó la goleada de Junior frente al Tolima en la final de la Liga BetPlay: “No salieron a jugar”

Así se vio el golazo de José Enamorado desde afuera del campo de juego en la final Junior vs. Tolima

Teófilo Gutiérrez no se confía y advirtió al Deportes Tolima de cara a la final de vuelta en Ibagué: “Iremos con carácter”

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en la final del Junior vs. Tolima: “Ingresó a hacer sus juegos mentales”