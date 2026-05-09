Armando Benedetti reaccionó a la denuncia de Abelardo de la Espriella sobre presunto atentado en su contra: “El tercero golpeado sería el Gobierno”

Armando Benedetti afirmó que el Gobierno nacional tiene la obligación de garantizar la seguridad de los aspirantes presidenciales - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció el sábado 9 de mayo sobre la denuncia hecha por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que aseguró haber recibido información sobre un presunto plan para atentar contra su vida.

A través de su cuenta en X, Benedetti afirmó que, ante cualquier riesgo contra candidatos presidenciales, el Gobierno nacional tiene la obligación de garantizar condiciones de seguridad.

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“Si llegara a haber un atentado a un candidato, la primera víctima sería la víctima. La segunda, sus familiares. Y en tercero, sería el Gobierno nacional. Luego, el Gobierno está en la obligación de buscar las garantías y la seguridad de las candidatas y los candidatos, y así se ha venido haciendo desde siete meses antes de la inscripción de las candidaturas a la presidencia. Eso es fácil de entender”, escribió el funcionario.

Benedetti señaló que las medidas de protección se vienen implementando desde meses antes del inicio oficial de las inscripciones para las elecciones de 2026 - crédito @AABenedetti/X

Las declaraciones del ministro se produjeron después de que De la Espriella difundiera un video en sus redes sociales en el que denunció un supuesto plan para asesinarlo bajo la modalidad de francotirador. Según manifestó, la alerta le habría sido entregada por una fuente de inteligencia que calificó como confiable.

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El abogado, que lidera el movimiento Defensores de la Patria y ha expresado su intención de aspirar a la Presidencia para el periodo 2026-2030, sostuvo que la información recibida corresponde a una amenaza concreta y de alta gravedad. En su declaración aseguró que en el presunto plan estarían involucrados integrantes de organismos estatales.

Denuncia sobre presunta operación con francotirador

El abogado sostuvo que en el presunto plan estarían involucrados integrantes de organismos estatales y mencionó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En el video divulgado por redes sociales, De la Espriella señaló que la advertencia provino de una fuente de inteligencia de alto nivel y mencionó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) dentro de los supuestos involucrados.

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“Anoche recibí de una fuente de inteligencia de alto nivel, de toda la confianza, una información según la cual se está planeando un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador, y la información apunta a que estaría involucrado personal oficial y de la DNI en la preparación de ese atentado”, afirmó el precandidato presidencial.

Tras hacer pública la denuncia, el abogado informó que solicitó acompañamiento internacional debido a su ciudadanía estadounidense, e indicó que ordenó reforzar los protocolos de seguridad durante sus desplazamientos y actividades de campaña.

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Tras la denuncia, De la Espriella informó que solicitó atención y acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos - crédito Infobae Colombia

“Como ciudadano estadounidense estoy solicitándole a la Embajada de los Estados Unidos la máxima atención a mi seguridad y a la de mi familia, y para garantizarla le pido a mi equipo de seguridad que a partir de ahora usemos todos los elementos necesarios de protección en todos mis eventos de campaña”, expresó.

De la Espriella relacionó las supuestas amenazas con la situación de orden público en el país y con decisiones adoptadas por el Gobierno nacional. En sus declaraciones señaló que sus posiciones críticas frente a la administración del presidente Gustavo Petro y sus pronunciamientos contra organizaciones criminales habrían incrementado los riesgos en su contra.

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“Esto es la consecuencia directa del narcoterrorismo que el gobierno de Petro ha alimentado al liberar a 30 criminales y nombrarlos gestores de paz”, sostuvo el candidato.

De la Espriella relacionó las presuntas amenazas con decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro y con la situación de orden público en el país - crédito @delaespriella_style/Instagram y Presidencia de Colombia

En medio de la denuncia, De la Espriella aseguró que continuará con sus actividades políticas y mantendrá los recorridos programados como parte de su agenda política. “No voy a callarme ni a esconderme. El régimen protege a los bandidos y persigue a quienes defendemos esta patria”, manifestó.

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Las denuncias realizadas por De la Espriella se conocieron en medio del inicio de movimientos y pronunciamientos relacionados con las elecciones presidenciales. En los últimos días, el abogado también ha sido mencionado por distintas figuras políticas y sectores que han expresado tanto respaldos, como críticas frente a su aspiración.

Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia sobre los señalamientos realizados por el aspirante presidencial. Tampoco se ha informado sobre investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas.

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