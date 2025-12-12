Colombia

Una mujer y un bebé murieron en extraño accidente de tránsito cerca al Jardín Botánico en Bogotá

La confusión crece entre los investigadores tras hallar dos víctimas fatales en un vehículo que apenas presentaba daños visibles

La madrugada de este jueves
La madrugada de este jueves se registró un siniestro vial en el occidente de la ciudad, donde una mujer y un menor perdieron la vida y un hombre resultó herido, según informaron los equipos de emergencia - crédito @elpatrulleroefra / X

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025 en la avenida Mutis con avenida Rojas, en Bogotá, dejó como saldo la muerte de una mujer de entre 30 y 35 años y de un bebé de aproximadamente un año.

El hecho, registrado alrededor de las 3:03 a. m., mantiene a las autoridades en alerta ante la confusión sobre las causas, ya que el vehículo involucrado no presentaba daños graves y no se reportaron otros automóviles en la escena.

Agentes revisaron el interior de un vehículo en la intersección de la calle 63 con carrera 66 y encontraron el cuerpo de una mujer, de aproximadamente 30 años, sin vida, informó Noticias Caracol. Cerca de ella, en la parte baja del automóvil, se halló a un bebé de un año, también fallecido. En el asiento del copiloto estaba un hombre inconsciente, quien fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado a un centro médico.

El caso ha generado conmoción
El caso ha generado conmoción y dudas entre los habitantes. La falta de daños graves en el vehículo y la ausencia de testigos alimentan el misterio. Las autoridades aún no logran esclarecer los hechos - crédito captura de pantalla / X

Siendo las 5:47 a. m., representantes de Tránsito Bogotá y algunas ambulancias hicieron presencia en la zona del accidente (en la av. Mutis con av. Rojas, sentido occidente-oriente), en cercanías al Jardín Botánico; los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de la mujer y el menor, mientras que el hombre fue trasladado a un centro asistencial.

La escena del accidente mostraba un panorama inusual. Los primeros medios en reportar dicho accidente estuvieron de acuerdo en afirmar que se trataría de “un choque muy simple”, en donde el vehículo queda con una de sus ruedas encima del separador.

En forma extraoficial, se conoce que la mujer, quien iba conduciendo, sufrió un ataque a su corazón, de allí el impacto con el vehículo. Tras el impacto, el niño cayó y murió.

La hipótesis de un posible ataque cardíaco de la conductora se encuentra bajo análisis, mientras la policía criminalística realiza las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Las autoridades mantienen bajo análisis
Las autoridades mantienen bajo análisis las circunstancias de un hecho ocurrido frente al Jardín Botánico, donde un vehículo fue hallado con dos personas fallecidas y un hombre inconsciente en su interior - crédito Redes Sociales / X

Finalmente, las autoridades recomiendan Vías alternas como la av. Boyacá al sur y calle 26 al oriente.

Según el comandante de la Policía de Bogotá, la segunda persona dentro del vehículo fue llevada a un centro médico.

Un camión sin frenos causa accidente mortal en el sur de Bogotá

El tráfico habitual en el sur de Bogotá experimentó una interrupción total tras un incidente vial en la intersección de La Y de Yomasa, uno de los puntos neurálgicos para la circulación en la localidad de Usme, el 10 de diciembre.

El bloqueo vial resultó de un percance en el que un camión de carga se vio comprometido al quedarse sin frenos, perdiendo el control cuando transitaba por la avenida Caracas en su cruce con la avenida Boyacá. Este suceso desencadenó una cadena de colisiones que involucraron no solo al vehículo de transporte pesado, sino también a un automóvil particular, varios motociclistas y un peatón que se encontraba en el lugar.

Las primeras informaciones de las autoridades apuntaron a que el conductor del camión, tras perder el control, terminó volcando el vehículo, lo que ocasionó que impactara a una motocicleta, chocara contra un automóvil, embistiera a otros motociclistas y atropellara a un peatón. Como resultado inmediato de la magnitud del siniestro, una persona falleció en el sitio.

La emergencia, ocurrida en la avenida Caracas con avenida Boyacá, generó la muerte de una persona y afectó el desplazamiento de vehículos y transporte público en una zona clave para la movilidad de la capital

Frente a la situación, servicios de emergencia y diversas unidades de tránsito acudieron prontamente al punto del accidente. Tal como reportó el equipo de Bogotá Tránsito en su cuenta oficial de X a las 9:24 a. m., “no hay paso por la intersección”, debido a la presencia de los grupos de criminalística y agentes que participan en la investigación y recuperación del área afectada.

El Grupo Guía y varios Agentes Civiles se desplegaron en la zona para asistir a los heridos y gestionar el tráfico, mientras equipos de atención de emergencias avanzaban en las labores destinadas a proteger la seguridad de los ciudadanos y a restablecer el flujo normal de vehículos y peatones.

La obstrucción en este cruce clave tuvo un impacto inmediato en el sistema de transporte público, pues la circulación de los buses alimentadores de Transmilenio se vio restringida, complicando aún más la movilidad de los habitantes de Usme y zonas aledañas.

Temas Relacionados

Accidente de tránsito BogotáAvenida MutisJardín Botánico de BogotáAtaque cardíaco al volanteMovilidad BogotáColombia-Noticias

