Colombia

Por caso de inspector de Policía de Soacha que fue denunciado por tres vigilantes, abogada ‘influencer’ explicó si es legal grabar a una persona cometiendo un delito

La creadora de contenido Laura Sánchez explicó por qué es fundamental conocer esta información para que ninguna mujer vuelva a ser víctima de las conductas inapropiadas

Guardar
Las tres mujeres que denunciaron
Las tres mujeres que denunciaron los hechos en diálogo con Noticias Caracol aseguraron que se le enfrentaron a Figueredo en más de una ocasión, con el miedo latente de que pudiera violarlas debido a que todo ocurría cuando no había nadie en el lugar - crédito @laamateur/IG y captura de pantalla Noticias Caracol

La abogada e influencer Laura Sánchez explicó si en realidad se puede o no grabar a alguien para denunciar un delito, como hizo una vigilante contra José Arturo Figuered, el inspector de Policía de Soacha.

El caso ha tenido tanta repercusión, que el mismo alcalde de Soacha, Julián ‘Perico’ Sánchez Jr. confirmó que el inspector José Arturo Figueredo fue apartado de su cargo mientras se adelanta la investigación.

La denuncia la dio a conocer una vigilante de 23 años en un informe revelado por Noticias Caracol, basado en el video grabado por la víctima.

Ahora, la abogada e influencer Laura Sánchez explicó si en realidad se puede o no grabar a alguien para denunciar un delito.

Así fue que hizo Dalin Selena Monsalve, la guarda de seguridad de 23 años que contó los vejámenes que tuvo que padecer no una, ni dos, sino en reiteradas ocasiones, además de dos de sus excompañeras de trabajo.

Por todo lo ocurrido, las tres tomaron la decisión de renunciar para no tener que soportar más los comentarios subidos de tono y hasta los tocamientos que le hacía Figueredo, como quedó en evidencia en el video que ella obtuvo con su celular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos, según lo que explicó el alcalde Sánchez en entrevista con Caracol Radio la mañana del miércoles 10 de diciembre de 2025, se conocieron desde “los primeros días del mes de junio”, y que tuvieron lugar en la Inspección Sexta de Policía de Soacha.

Para explicar si en este caso, como hizo Monsalve, se puede o no hacer registro audiovisual de los hechos, Sánchez inició su video explicando el contexto de la situación.

“La víctima (...) grabó y documentó toda la situación que incluía comentarios sexuales, tocamientos sin consentimiento y un evidente abuso de autoridad”.

Más adelante la abogada influencer calificó lo ocurrido como “reprochable”, y quiso detenerse en un punto especial para dejar su explicación con el argumento legal sobre los escenarios en los que podría aplicar el grabar con un celular, por ejemplo, algo que se quiere denunciar, y tener ello como acervo probatorio.

La abogada e 'influencer' bogotana Laura Sánchez contó por qué es fundamental en casos de acoso sexual, como le ocurrió a la vigilante de 23 años y dos de sus excompañeras de trabajo en la Inspección Sexta de Policía de Soacha, Cundinamarca - crédito @laamateur/IG

“Quiero que nos vayamos a un punto que creo que es muy valioso que todas deberíamos saber en caso de que estemos sufriendo de violencia sexual o que se esté cometiendo un delito en nuestra contra”, agrega Sánchez, antes de afirmar: “Todas las personas en Colombia pueden grabar legalmente a otra persona siempre que estén probando la comisión de un delito”.

Frente a la anterior declaración, Sánchez expuso con un ejemplo (que además es algo usual y que padecen cientos de mujeres cuando se movilizan en sistemas de transporte masivo, y un claro caso de acoso y abuso) su oración: “Es decir, si yo voy en Transmilenio y tengo atrás una persona que se me está acercando, que me está tocando, puedo sacar el celular y grabar para probar la comisión de un delito”.

Asimismo, la creadora de contenido y jurista argumentó que “siempre que se esté cometiendo un delito se puede grabar y no es una vulneración a los datos personales”.

Al respecto, Sánchez mencionó que “si bien un video no es la única prueba con la que uno puede comprobar, valga la redundancia, que se está cometiendo un delito, sí es una prueba muy valiosa y que en el caso de esta guarda de seguridad permitió que se diera a conocer todo muy, muy rápido”.

Temas Relacionados

Denuncias de acoso y abuso sexualInspector de Policía SoachaJosé Arturo FigueredoSoachaCundinamarcaAbogada influencerLaura SánchezImplicaciones legalesGrabar con su celular a otra personaProbar y denunciar un delitoViolencia contra la mujerAcoso sexualEntornos laboralesColombia-Noticias

Más Noticias

El comediante Frank Martínez contó cuál ha sido su peor experiencia paranormal: “Empezó a oler como a muerte, horrible”

Inspirado en experiencias pasadas, el exparticipante de ‘Masterchef Celebrity’ revivió una historia que lo marcó y en la que habría encontrado inspiración para sus presentaciones

El comediante Frank Martínez contó

Ministerio de Transporte refuerza medidas por aumento de viajeros en el aeropuerto El Dorado: estas son las recomendaciones

La terminal aérea de Bogotá anticipa un flujo sin precedentes de usuarios entre diciembre de 2025 y enero de 2026: el Gobierno ha anticipado la movilización de 7,4 millones de pasajeros

Ministerio de Transporte refuerza medidas

Nadia Blel renunció de manera irrevocable a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

Nadia Blel es actual candidata al Senado de la República por esa colectividad, motivo por el cual señaló que su renuncia es para “competir en igualdad de condiciones”

Nadia Blel renunció de manera

Con vuelo en parapente, hijo del senador liberal Miguel Ángel Pinto presentó su candidatura a la Cámara por Santander: todo quedó en video

El lanzamiento de la candidatura se realizó desde una montaña en Floridablanca, donde Pinto Rueda utilizó el parapente como símbolo de impulso para la economía y la seguridad regional

Con vuelo en parapente, hijo

Bicicletas en parqueaderos de TransMilenio podrían ser declaradas en abandono y pérdida

La empresa activó un protocolo para casos que afectan a quienes usan los parqueaderos de bicicletas en el sistema

Bicicletas en parqueaderos de TransMilenio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

El comediante Frank Martínez contó

El comediante Frank Martínez contó cuál ha sido su peor experiencia paranormal: “Empezó a oler como a muerte, horrible”

La ‘Barbie colombiana’ se realizó un nuevo procedimiento estético en los ojos: “La mejor decisión de mi vida”

Lokillo Flórez reveló que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentamiento con El Menor en la FMS World Series 2025

Cintia Cossio lloró en medio de una entrevista al referirse a su hermano Yeferson: “Estoy viva por él”

‘Campanita’ se une a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Más de uno no estará preparado”

Deportes

Alerta en la selección Colombia:

Alerta en la selección Colombia: Daniel Muñoz tuvo que ser operado de la rodilla y será baja por seis semanas

Colombia pierde puestos en el ranking femenino de la FIFA tras el empate contra Bolivia en la Liga Femenina de Naciones

Excampeón del mundo con Argentina evitó colocar a la selección Colombia como favorita para ganar el Mundial de 2026: “No llega”

Así analizó la prensa portuguesa el gran partido de Richard Ríos con el Benfica por Champions League: “Este no es mi límite”

Junior FC vs. Deportes Tolima: Hora y dónde ver la final de ida de la Liga BetPlay II-2025