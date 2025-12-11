Por caso de inspector de Policía de Soacha que fue denunciado por tres vigilantes, abogada ‘influencer’ explicó si es legal grabar a una persona cometiendo un delito

Las tres mujeres que denunciaron los hechos en diálogo con Noticias Caracol aseguraron que se le enfrentaron a Figueredo en más de una ocasión, con el miedo latente de que pudiera violarlas debido a que todo ocurría cuando no había nadie en el lugar - crédito @laamateur/IG y captura de pantalla Noticias Caracol

La abogada e influencer Laura Sánchez explicó si en realidad se puede o no grabar a alguien para denunciar un delito, como hizo una vigilante contra José Arturo Figuered, el inspector de Policía de Soacha.

El caso ha tenido tanta repercusión, que el mismo alcalde de Soacha, Julián ‘Perico’ Sánchez Jr. confirmó que el inspector José Arturo Figueredo fue apartado de su cargo mientras se adelanta la investigación.

La denuncia la dio a conocer una vigilante de 23 años en un informe revelado por Noticias Caracol, basado en el video grabado por la víctima.

Ahora, la abogada e influencer Laura Sánchez explicó si en realidad se puede o no grabar a alguien para denunciar un delito.

Así fue que hizo Dalin Selena Monsalve, la guarda de seguridad de 23 años que contó los vejámenes que tuvo que padecer no una, ni dos, sino en reiteradas ocasiones, además de dos de sus excompañeras de trabajo.

Por todo lo ocurrido, las tres tomaron la decisión de renunciar para no tener que soportar más los comentarios subidos de tono y hasta los tocamientos que le hacía Figueredo, como quedó en evidencia en el video que ella obtuvo con su celular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos, según lo que explicó el alcalde Sánchez en entrevista con Caracol Radio la mañana del miércoles 10 de diciembre de 2025, se conocieron desde “los primeros días del mes de junio”, y que tuvieron lugar en la Inspección Sexta de Policía de Soacha.

Para explicar si en este caso, como hizo Monsalve, se puede o no hacer registro audiovisual de los hechos, Sánchez inició su video explicando el contexto de la situación.

“La víctima (...) grabó y documentó toda la situación que incluía comentarios sexuales, tocamientos sin consentimiento y un evidente abuso de autoridad”.

Más adelante la abogada influencer calificó lo ocurrido como “reprochable”, y quiso detenerse en un punto especial para dejar su explicación con el argumento legal sobre los escenarios en los que podría aplicar el grabar con un celular, por ejemplo, algo que se quiere denunciar, y tener ello como acervo probatorio.

La abogada e 'influencer' bogotana Laura Sánchez contó por qué es fundamental en casos de acoso sexual, como le ocurrió a la vigilante de 23 años y dos de sus excompañeras de trabajo en la Inspección Sexta de Policía de Soacha, Cundinamarca - crédito @laamateur/IG

“Quiero que nos vayamos a un punto que creo que es muy valioso que todas deberíamos saber en caso de que estemos sufriendo de violencia sexual o que se esté cometiendo un delito en nuestra contra”, agrega Sánchez, antes de afirmar: “Todas las personas en Colombia pueden grabar legalmente a otra persona siempre que estén probando la comisión de un delito”.

Frente a la anterior declaración, Sánchez expuso con un ejemplo (que además es algo usual y que padecen cientos de mujeres cuando se movilizan en sistemas de transporte masivo, y un claro caso de acoso y abuso) su oración: “Es decir, si yo voy en Transmilenio y tengo atrás una persona que se me está acercando, que me está tocando, puedo sacar el celular y grabar para probar la comisión de un delito”.

Asimismo, la creadora de contenido y jurista argumentó que “siempre que se esté cometiendo un delito se puede grabar y no es una vulneración a los datos personales”.

Al respecto, Sánchez mencionó que “si bien un video no es la única prueba con la que uno puede comprobar, valga la redundancia, que se está cometiendo un delito, sí es una prueba muy valiosa y que en el caso de esta guarda de seguridad permitió que se diera a conocer todo muy, muy rápido”.