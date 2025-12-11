Empresa Arturo Calle alerta sobre videos fraudulentos que suplantan a su fundador: “Engañar y estafar a sus potenciales víctimas”

La empresa Arturo Calle alerta sobre videos fraudulentos que suplantan la imagen de su fundador con inteligencia artificial - crédito Tecnología y avances2/YouTube

La empresa Arturo Calle emitió una alerta urgente tras detectar la circulación masiva de videos fraudulentos en redes sociales y plataformas digitales, en los que se suplanta la imagen y la voz de su fundador, Arturo Calle, mediante el uso de inteligencia artificial.

Estos materiales, generados con tecnologías de deepfake, buscan inducir a los usuarios a invertir en supuestas oportunidades financieras que son completamente falsas y no cuentan con ningún tipo de respaldo ni autorización por parte del empresario ni de la organización.

En su comunicado oficial, la Comercializadora Arturo Calle SAS enfatizó que no promueve, patrocina ni realiza ningún tipo de captación de dinero o invitación a invertir a través de plataformas digitales o redes sociales.

La empresa advirtió que los videos en cuestión explotan el prestigio y la buena imagen tanto de la marca como de sus figuras públicas para generar una confianza indebida, con el único propósito de engañar y estafar a potenciales víctimas.

Arturo Calle SAS niega cualquier vínculo con plataformas digitales que prometen rendimientos financieros acelerados o garantizados - crédito @Arturo_Calle/X

Además, la compañía instó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a tomar medidas de precaución y a no reproducir ni difundir estos contenidos.

Uno de los videos fraudulentos, que ha alcanzado hasta cinco millones de vistas en Youtube, utiliza fragmentos de una entrevista que Arturo Calle concedió a La República en febrero de 2014, así como imágenes del presentador Jorge Alfredo Vargas extraídas de una emisión de su programa Voz populi, de Blu Radio.

En el material manipulado, la voz y la imagen de Vargas, alteradas con inteligencia artificial, afirman que “los colombianos que abran una cuenta con $430.000 antes de fin de mes, podrán ganar fácilmente 12 millones de pesos a la semana”, para luego presentar al empresario prometiendo rendimientos financieros acelerados o garantizados a corto plazo.

La empresa subrayó que Arturo Calle no ha autorizado participar en la producción, difusión o promoción de dicho material audiovisual.

Uno de los videos manipulados, con la imagen de Arturo Calle, alcanzó 5 millones de vistas en YouTube, generando preocupación por su alcance masivo - crédito captura pantalla/tecnología y avances2/YouTube

La organización reiteró que desconoce y rechaza cualquier estrategia que, utilizando el nombre de Arturo Calle, prometa retornos financieros acelerados o garantizados.

En comunicado dice: “La suplantación de identidad busca explotar el prestigio y la buena imagen de la marca y de sus figuras públicas para generar una confianza indebida, con el único propósito de engañar y estafar a potenciales víctimas”.

Ante la proliferación de estos fraudes, la empresa recomendó a los usuarios desestimar de inmediato cualquier contenido de esta naturaleza, incluso si aparentemente está respaldado por medios reconocidos.

Además, aconsejó abstenerse de hacer clic en enlaces o proporcionar información personal, credenciales de acceso o datos financieros en respuesta a estas publicaciones. Arturo Calle SAS solicitó a los ciudadanos reportar este tipo de publicaciones en las plataformas digitales y presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales competentes.

La organización insta a denunciar ante las autoridades cualquier contenido que prometa inversiones a nombre de la marca - crédito @Arturo_Calle/X

La compañía también ofreció pautas para identificar videos generados con inteligencia artificial: observar con atención los rostros, manos y la sincronización entre imagen y audio, ya que suelen presentar errores sutiles en expresiones faciales, parpadeos o movimientos de manos; analizar la iluminación, las sombras y la consistencia del fondo, pues las irregularidades pueden ser señales de manipulación; verificar la naturalidad del parpadeo y el movimiento de los ojos; revisar la fuente y el contexto del video; y utilizar herramientas automáticas de detección de deepfakes.

En su mensaje final, Arturo Calle SAS reiteró: “No respaldamos ni promovemos ningún tipo de inversión o plataforma, tampoco promovemos ninguna estrategia de grandes rendimientos a corto plazo por medio de videos o sitios fraudulentos”.

La empresa invitó a la ciudadanía a no interactuar con estos contenidos y a denunciar ante las autoridades si recibe mensajes de supuestas oportunidades para invertir a nombre de la compañía.