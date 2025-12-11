Aníbal Gaviria formalizó su inscripción como candidato presencial de La Fuerza de las Regiones con más de 1,6 millones de firmas

El exgobernador de Antioquia Ánibal Gaviria inscribió su candidatura a la presidencia, en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito suministrado a Infobae Colombia

Con la entrega de 1.643.327 firmas ante la Registaduría Nacional del Estado Civil, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa formalizó el jueves 11 de diciembre su candidatura a la presidencia de la República, en representación de la coalición La Fuerza de las Regiones y el Movimiento Unidos. Y lo hizo acompañado de dos de los que también estarían en la contienda electoral: los exministros Mauricio Cárdenas y David Luna.

Gaviria, que resultó elegido en el proceso en el que también participaron el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas y el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, expresó que esta aspiración simboliza la apuesta por un modelo de Estado más autónomo y descentralizado. “Seré el Presidente de los alcaldes y de los gobernadores porque nosotros le apostamos a un nuevo modelo de Estado con más autonomía y descentralización”, afirmó el candidato.

El exgobernador Aníbal Gaviria entregó 1,6 millones de firmas a la Registraduría; es decir, casi tres veces más del mínimo requerido por el órgano electoral - crédito suministrada a Infobae Colombia

El respaldo ciudadano, que según Gaviria está reflejado en la masiva recolección de firmas en municipios y zonas urbanas, fue interpretado como la base de una aspiración democrática sólida. “Mi reconocimiento y gratitud a esos millones de colombianos que nos dan la fuerza para continuar en este propósito, quiero que sepan que estamos apostando por la transformación del modelo actual del Estado a uno con más autonomía y descentralización”, declaró.

La jornada en el órgano electoral, además de los candidatos Cárdenas y Luna, contó con representantes de diversos sectores políticos y gremiales, voluntarios y ciudadanos que acompañaron la entrega. Para el antioqueño, que es hermano del asesinado exgobernador Guillermo Gaviria Correa, secuestrado por las Farc, este acto representa solo el inicio de una campaña que, según sus palabras, busca construirse “de la mano de la gente y de las regiones”.

Aníbal Gaviria será el candidato de La Fuerza de las Regiones, la coalición de más de 40 exmandatarios regionales - crédito suministrada a Infobae Colombia

La apuesta de Aníbal Gaviria por el poder regional: “Será el presidente de los alcaldes y los gobernadores”

En su intervención, el candidato enfatizó su intención de cambiar la relación entre el Gobierno central y los territorios. “Seré el presidente de los alcaldes y los gobernadores”, afirmó el aspirante, que reiteró su interés en un Estado más eficiente, capaz de resolver los problemas de la población y de llegar a todos los territorios; en contraste con la situación actual, donde “los mandatarios locales tienen que rogar por cualquier inversión del Gobierno central en sus territorios”.

Por su parte, Claudia Márquez, esposa de Aníbal Gaviria, resaltó el compromiso del candidato con el servicio público. “Representa la alegría de servir por su vocación de estar solucionando los problemas de las personas para mejorar su calidad de vida”, afirmó la mujer, que lo ha acompañado en los diferentes cargos públicos que ha ocupado el político paisa, que espera representar los intereses de los alcaldes y gobernadores que han hecho parte de esta alianza.

Los aspirantes presidenciales David Luna y Mauricio Cárdenas estuvieron presentes en el acto de Aníbal Gaviria ante la Registraduría - crédito suministrada a Infobae Colombia

Con esto, y al darse la entrega oficial de las firmas, la Registraduría iniciará el proceso de validación, mientras la campaña de Aníbal Gaviria continúa organizando equipos territoriales y promoviendo propuestas centradas en desarrollo sostenible, seguridad, competitividad e inclusión social. En total, serán algo más de 630.000 las firmas que se necesitan para que se oficialice la candidatura de Gaviria, que en diálogo con Infobae Colombia no descartó hacer alianzas.

"Hoy La Fuerza de las Regiones tiene entre 3% y 5% de apoyo; creemos que ese respaldo aumentará y trabajaremos para consolidar la opción en la consulta del 8 de marzo y llegar fortalecidos a la primera vuelta presidencial. Seguiremos con principios claros, atentos a los movimientos del escenario político, para lograr el mejor resultado posible", indicó el aspirante el pasado 22 de noviembre, cuando quedó en firme su aspiración por esta colectividad regional.