Ordenan captura contra ‘Iván Mordisco’ y otros 13 disidentes de las Farc por genocidio contra el pueblo Nasa en Cauca

Se documentaron más de 30 ataques contra líderes, autoridades y sabedores ancestrales - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías ordenó la captura de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’, y otros 13 miembros de las disidencias de las Farc, por hechos atribuidos al genocidio del pueblo indígena Nasa en el departamento del Cauca.

La determinación judicial se basa en investigaciones que documentan múltiples hechos violentos ocurridos desde 2022 en varios municipios de la región, los cuales habrían sido dirigidos contra autoridades, líderes y comuneros de esta comunidad indígena.

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que la orden de captura se deriva de labores adelantadas por equipos especializados de la entidad, que permitieron identificar un conjunto de conductas ejercidas de manera reiterada contra el pueblo Nasa por parte de las disidencias del Estado Mayor Central. Según la información oficial, estos hechos han sido verificados en municipios como Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló.

De acuerdo con los datos expuestos por la Fiscalía, las investigaciones dan cuenta de más de 30 acciones criminales contra sabedores ancestrales, líderes, autoridades y comuneros, así como otros miembros de esta comunidad. Estos hechos, según la entidad, configuran un comportamiento sistemático dirigido contra el pueblo Nasa.

En desarrollo...