Gustavo Petro desmintió advertencias de apagón en Colombia: “Especuladores de la energía eléctrica y el gas”

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro desmintió afirmaciones que han hecho distintos expertos en relación con el posible desabastecimiento de energía eléctrica en el país. De acuerdo con el primer mandatario, las advertencias que han hecho, centradas en un posible apagón en el territorio nacional, son falsas.

“Desde el primer día de mi gobierno los especuladores de la energía eléctrica y el gas, han creado pánico a través de la idea que vamos hacia un apagón, precisamente cuando más energía limpia generamos. No habrá apagón”, precisó el jefe de Estado, que desde que inició su administración ha tratado de implementar una transición energética para evitar el consumo de combustibles fósiles.

Explicó que, para mejorar la situación energética en Colombia, solicitó que se reduzca sustancialmente el precio del gas que genera Ecopetrol. En ese sentido, solicitó a las empresas industriales y empresas de gas abstenerse de utilizar el gas importado y preferir el que produce la estatal petrolera. “En los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas”, añadió.

Al igual que el primer mandatario, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) asegura que no habrá un déficit de gas en el país. Según el director ejecutivo de la Creg, Antonio Jiménez, en el peor de los casos, la escasez sería del 12%.

“Yo escucho algunos analistas que hablan hasta del 40% y 50% de déficit de gas, eso no es cierto, vayamos a las cifras del gestor de gas”, precisó el funcionario, citado por W Radio.

No obstante, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, advirtió que en 2026 el déficit estimado de gas nacional en firme estará en el 26%, lo que implica que la demanda del servicio se cubrirá tanto con el gas nacional y como con el gas importado en firme.

“Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a las contingencias, como mantenimientos no programados o una falla en la infraestructura”, precisó la presidenta de Naturgas, citada por El Espectador.

El incremento de las tarifas: otro problema que enfrenta el país

Pero, además de las versiones que hay alrededor del déficit, hay otro debate que preocupa a la ciudadanía: la entrada en vigor las nuevas tarifas de gas natural que se aplicarán en el país para la distribución y comercialización. El director de la Creg auguró un incremento importante en los precios a partir de marzo de 2026.

“La producción de la molécula del gas tiene un porcentaje que puede estar entre el 35% y 40%, que es lo que pesa en la tarifa, los demás elementos como es el transporte, la distribución y la comercialización son también elementos que entran a jugar un papel fundamental”, precisó Jiménez, citado por W Radio.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza criticó la situación actual que enfrenta el país en materia energética, debido al aumento que se evidenciará en las tarifas. La congresista atribuyó la crisis a la decisión del Gobierno nacional de importar gas, perdiendo la autosuficiencia.

“Esta será una dolorosa herencia de este Gobierno: las familias colombianas van a pagar un recibo entre el 25% al 40% más caro. Las nuevas tarifas de gas NO son un accidente. Al acabar con casi medio siglo de autosuficiencia, la obligación de importar gas 3 veces más caro golpea el bolsillo de la gente. Urge recuperar la seguridad energética”, señaló la legisladora.

En su momento, la congresista Lina María Garrido también se pronunció al respecto, señalando como responsable al Gobierno del presidente Petro. Indicó que algunas de las tareas y necesidades más básicas de la población resultarán impactadas por el incremento en las tarifas.

“Petro no tiene vergüenza. Mientras los hogares de Colombia hacen milagros para completar la plata del mercado y del arriendo, por culpa de Petro, la factura del gas subirá un 14%, lo que quiere decir que cocinar y bañarse con agua caliente ahora será más caro”, señaló.

