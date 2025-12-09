Mejor amigo de Karol G se refirió a los comentarios que le hacen a la artista por su amistad con él y en donde le dicen que la va a traicionar

Daiky Gamboa responde a los rumores sobre Karol G y defiende su amistad con la cantante - crédito @karolG y @daikygamboa/nstagram

En varias oportunidades se han viralizado las declaraciones de Daiky Gamboa sobre su vínculo con Karol G, ya que le ha dedicado mensajes y fotos en Instagram exaltando sus triunfos, hablando de su proceso profesional y también de sus largos años de amistad.

Estas palabras han generado un intenso debate en redes sociales, donde se han multiplicado tanto las críticas como las muestras de apoyo al influencer y maquillador.

En una conversación durante el pódcast del creador de contenido La Grúa, Gamboa abordó de manera directa esos rumores y especulaciones que circulan sobre su relación con la cantante de reguetón y una posible traición hacia ella, asegurando con firmeza: “Eso nunca va a pasar”.

“Han dicho: ‘si yo fuera el equipo de Karol G, le aconsejaría mucho tener mucho cuidado con este pelado. Este chico se vio oscuro, (riéndose) ese chico se vio lleno de yo no sé que’. También: ‘Podemos estar frente a un caso de una nueva Yolanda, la que montó a Selena’. Yo era cagado de la risa, pero luego dije: ‘Hay gente que se despierta todos los días de su vida esperando ver la noticia de: ‘Daiky traicionó a Karol G’“, mencionó el también DJ.

La contundente declaración de Daiky Gamboa: “Eso nunca va a pasar” sobre una supuesta traición a Karol G - crédito @DaikyGamboa/Instagram

Sin embargo, Gamboa aprovechó el espacio para por primera vez referirse al tema de manera contundente y enviarles un mensaje a las personas que esperan su caída, enfatizando en la solidez de sus relaciones personales y afirmando que mantiene amistades desde hace más de veinte años y que estos lazos permanecen inalterables.

“Y a esas personas les voy a decir que se van a quedar esperando toda su puta vida y se pueden quedar engordando como unas marranas. Eso nunca va a pasar, porque yo tengo amigos de veintinueve años, tengo amigos de veinte, de quince, tengo amigos que van a estar conmigo... Todos mis amigos van a estar conmigo toda la vida, porque yo soy una buena persona que sabe escoger sus putas amistades y el hecho de que las otras personas no la sepan escoger no es culpa mía o de que usted...”, declaró.

En sus declaraciones aseguró que se considera una persona capaz de elegir cuidadosamente a quienes lo rodean y que su forma de ser la ayuda a entablar esos vínculos. Además, señaló que existen personas que no comprenden el valor del respeto, lo que, en su opinión, conduce al deterioro de las amistades y a la falta de honestidad.

“Hay personas que sencillamente no conocen el significado del respeto, entonces son personas indelicadas, entonces por eso se les acaba la amistad. Hay personas que no son honestas, entonces por eso se les acaban sus amistades”, dijo Daiky en la entrevista.

Por qué Daiky Gamboa rechaza rumores de traición a Karol G - crédito vsesenta/titok

Durante la charla, Gamboa recordó una comparación polémica que surgió en el pódcast, cuando se mencionó el caso de Yolanda, la mujer responsable de la muerte de Selena Quintanilla y, según relató, la referencia le resultó graciosa en ese momento, aunque reconoció la sensibilidad del tema.

De igual forma, mencionó que los internautas no solo esperan que tenga esa caída con la cantante de reguetón, también con personalidades como Dani Duke, La Liendra o La Segura, que son famosos con los que lleva varios años de amistad.

Mencionó que existe una percepción persistente de que podría traicionar a cualquiera de ellos y frente a estas especulaciones, reiteró su postura de lealtad y confianza en sus relaciones personales, mientras criticó a quienes, según sus palabras son “personas showseras, entonces por eso la gente en redes vive de comunicado oficial en comunicado oficial”, en alusión a quienes están atentos a cualquier comentario para convertirlo en objeto de controversia.

Finalmente, se refirió al trabajo que realizaron con sus amigos influenciadores durante la temporada de la pandemia, un contenido que han replicado hasta la fecha, y que para él nadie ha logrado sacarlo como ellos por los fuertes lazos de amistad que tienen.

“Les digo una cosa, cuando nosotros estábamos en pandemia, nosotros nos fuimos, La Segura, Daniela Duke, La Liendra, Javier Cardona, Matías, Daniela Arango y yo a una casa a vivir, a hacer contenido. Todos los influencers de Colombia lo hicieron después. Hicieron mil casas de creadores de contenidos. Pregúnteme quiénes de esos influencers al día de hoy todavía son amigos. Solo nosotros“, puntualizó.