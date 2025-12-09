Juan José Lafaurie revoluciona TikTok con su mamá, María Fernanda Cabal: esta vez puso en aprietos al expresidente Álvaro Uribe

Juan José Lafaurie sacudió las redes sociales con un video en el que puso en aprietos al expresidente Álvaro Uribe - crédito @juanjoselafaurie/TikTok

Juan José Lafaurie, el hijo de la senadora María Fernanda Cabal, volvió a acaparar la atención de las redes sociales con un video que, esta vez, no solo muestra su faceta de apoyo a la precandidatura presidencial de su madre en el Centro Democrático, sino una escena que se hizo viral por su tono humano y cercano.

En esta ocasión, el abogado de 26 años sorprendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido político de derecha, con una pregunta que dejó a todos boquiabiertos —debido al tono tan personal—, mientras se encontraba con él y su madre en una visita en Medellín.

El contenido, publicado en la cuenta de TikTok de Juan José Lafaurie, mostró una faceta más íntima de la relación entre madre e hijo, y también dio un vistazo a la interacción entre ellos y el expresidente.

Juan José Lafaurie se convirtió en un puente entre la política y la vida familiar, mostrando que detrás de la figura pública de María Fernanda Cabal existe una relación de cariño y admiración mutua - crédito Facebook

En el video, Juan José, con su tono desenfadado y cercano, lleva la charla a un terreno más íntimo al preguntarle a Uribe sobre quién considera el hijo favorito de su madre. Esta pregunta surge por una dinámica que él mismo creó en sus publicaciones, donde trata de convencer tanto al público como a su propia madre de que él es el favorito, a pesar de que ella insiste en que es Santiago; la respuesta del expresidente, lejos de la rigidez política habitual, provocó una avalancha de reacciones y comentarios en las redes sociales.

La pregunta de Juan José Lafaurie fue directa y algo inusual: “¿Usted quién cree que es el hijo favorito de la madre de María Fernanda?” Esta interrogante, aparentemente simple, sorprendió a Uribe, que, lejos de responder de manera tradicional, optó por darle un giro más diplomático:

“Espero que los cuatro sean diferentes, que los cuatro sean favoritos”. La respuesta generó risas tanto en el video como entre los seguidores en redes sociales, que se sintieron identificados con la interacción entre los tres.

Juan José Lafaurie aprovechó su plataforma en TikTok para hacerle una pregunta al expresidente Uribe que sorprendió por su tono personal y relajado - crédito Juan José Lafaurie/Facebook

En un tono relajado y cercano, la conversación entre Lafaurie y Uribe continuó de una manera divertida, mientras María Fernanda Cabal, que en el video aparece como madre amorosa y cómplice, no dejó pasar la oportunidad para agregar su propio toque de humor.

Otra de las preguntas que le hizo al expresidente fue que describiera a su mamá con una sola palabra, pero Uribe sorprendió al señalar: “¿Me permite tres palabras? Una sobresaliente entre la escasez”.

La amorosa relación de Cabal con Juan José

A través de estos videos, su hijo logra humanizarla y mostrarla como una madre cariñosa, algo que resuena incluso entre aquellos que no comparten su ideología. Los videos muestran a una María Fernanda Cabal más relajada, rodeada de afecto familiar, algo que sorprende en contraste con su imagen pública más seria y combativa.

Mientras la precandidatura presidencial de María Fernanda Cabal avanza, su hijo Juan José Lafaurie está utilizando TikTok para mostrar a su madre desde una nueva perspectiva - crédito Juan José Lafaurie/Facebook

El intercambio en TikTok no se limitó solo a la interacción con Uribe. La conversación continuó con temas más personales, como los gustos culinarios de la senadora, que generaron una nueva ronda de risas.

María Fernanda Cabal, que había afirmado no poder comer más chicharrón ese día, terminó pidiendo un tocino horneado, lo que fue captado por la cámara y comentado de manera jocosa por su hijo: “La gordita que no iba a comer chicharrón esta mañana. Miren lo que se acaba de pedir ella”.

Otro momento curioso ocurrió cuando Juan José Lafaurie, en tono de broma, sugirió que su madre debía pagarle “unos buenos euritos” para un viaje, lo que provocó una respuesta rápida de María Fernanda Cabal. “Parece que fuera desempleado usted”, dijo entre risas, mostrando una vez más esa faceta maternal que pocos conocían de la senadora.

María Fernanda Cabal, conocida por su postura firme en política, sorprendió a sus seguidores al mostrar un lado más tierno y cercano gracias a los videos de su hijo - crédito Juan José Lafaurie/Facebook

La campaña de María Fernanda Cabal hacia la presidencia de 2026 no solo se centra en su agenda política, sino que está siendo reforzada por esta conexión emocional con su hijo, que logró mostrarle a los seguidores una nueva dimensión de la senadora.