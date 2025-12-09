Colombia

Juan José Lafaurie revoluciona TikTok con su mamá, María Fernanda Cabal: esta vez puso en aprietos al expresidente Álvaro Uribe

El joven abogado aprovechó su plataforma para hacerle una pregunta al líder del Centro Democrático, que sorprendió por su tono personal y relajado, al revelar una faceta más humana de su relación con la senadora y precandidata presidencial

Guardar
Juan José Lafaurie sacudió las redes sociales con un video en el que puso en aprietos al expresidente Álvaro Uribe - crédito @juanjoselafaurie/TikTok

Juan José Lafaurie, el hijo de la senadora María Fernanda Cabal, volvió a acaparar la atención de las redes sociales con un video que, esta vez, no solo muestra su faceta de apoyo a la precandidatura presidencial de su madre en el Centro Democrático, sino una escena que se hizo viral por su tono humano y cercano.

En esta ocasión, el abogado de 26 años sorprendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido político de derecha, con una pregunta que dejó a todos boquiabiertos —debido al tono tan personal—, mientras se encontraba con él y su madre en una visita en Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El contenido, publicado en la cuenta de TikTok de Juan José Lafaurie, mostró una faceta más íntima de la relación entre madre e hijo, y también dio un vistazo a la interacción entre ellos y el expresidente.

Juan José Lafaurie se convirtió
Juan José Lafaurie se convirtió en un puente entre la política y la vida familiar, mostrando que detrás de la figura pública de María Fernanda Cabal existe una relación de cariño y admiración mutua - crédito Facebook

En el video, Juan José, con su tono desenfadado y cercano, lleva la charla a un terreno más íntimo al preguntarle a Uribe sobre quién considera el hijo favorito de su madre. Esta pregunta surge por una dinámica que él mismo creó en sus publicaciones, donde trata de convencer tanto al público como a su propia madre de que él es el favorito, a pesar de que ella insiste en que es Santiago; la respuesta del expresidente, lejos de la rigidez política habitual, provocó una avalancha de reacciones y comentarios en las redes sociales.

La pregunta de Juan José Lafaurie fue directa y algo inusual: “¿Usted quién cree que es el hijo favorito de la madre de María Fernanda?” Esta interrogante, aparentemente simple, sorprendió a Uribe, que, lejos de responder de manera tradicional, optó por darle un giro más diplomático:

“Espero que los cuatro sean diferentes, que los cuatro sean favoritos”. La respuesta generó risas tanto en el video como entre los seguidores en redes sociales, que se sintieron identificados con la interacción entre los tres.

Juan José Lafaurie aprovechó su
Juan José Lafaurie aprovechó su plataforma en TikTok para hacerle una pregunta al expresidente Uribe que sorprendió por su tono personal y relajado - crédito Juan José Lafaurie/Facebook

En un tono relajado y cercano, la conversación entre Lafaurie y Uribe continuó de una manera divertida, mientras María Fernanda Cabal, que en el video aparece como madre amorosa y cómplice, no dejó pasar la oportunidad para agregar su propio toque de humor.

Otra de las preguntas que le hizo al expresidente fue que describiera a su mamá con una sola palabra, pero Uribe sorprendió al señalar: “¿Me permite tres palabras? Una sobresaliente entre la escasez”.

La amorosa relación de Cabal con Juan José

A través de estos videos, su hijo logra humanizarla y mostrarla como una madre cariñosa, algo que resuena incluso entre aquellos que no comparten su ideología. Los videos muestran a una María Fernanda Cabal más relajada, rodeada de afecto familiar, algo que sorprende en contraste con su imagen pública más seria y combativa.

Mientras la precandidatura presidencial de
Mientras la precandidatura presidencial de María Fernanda Cabal avanza, su hijo Juan José Lafaurie está utilizando TikTok para mostrar a su madre desde una nueva perspectiva - crédito Juan José Lafaurie/Facebook

El intercambio en TikTok no se limitó solo a la interacción con Uribe. La conversación continuó con temas más personales, como los gustos culinarios de la senadora, que generaron una nueva ronda de risas.

María Fernanda Cabal, que había afirmado no poder comer más chicharrón ese día, terminó pidiendo un tocino horneado, lo que fue captado por la cámara y comentado de manera jocosa por su hijo: “La gordita que no iba a comer chicharrón esta mañana. Miren lo que se acaba de pedir ella”.

Otro momento curioso ocurrió cuando Juan José Lafaurie, en tono de broma, sugirió que su madre debía pagarle “unos buenos euritos” para un viaje, lo que provocó una respuesta rápida de María Fernanda Cabal. “Parece que fuera desempleado usted”, dijo entre risas, mostrando una vez más esa faceta maternal que pocos conocían de la senadora.

María Fernanda Cabal, conocida por
María Fernanda Cabal, conocida por su postura firme en política, sorprendió a sus seguidores al mostrar un lado más tierno y cercano gracias a los videos de su hijo - crédito Juan José Lafaurie/Facebook

La campaña de María Fernanda Cabal hacia la presidencia de 2026 no solo se centra en su agenda política, sino que está siendo reforzada por esta conexión emocional con su hijo, que logró mostrarle a los seguidores una nueva dimensión de la senadora.

Temas Relacionados

Juan José LafaurieMaría Fernanda CabalÁlvaro UribeCentro DemocráticoTiktokRedes socialesViralesPrecandidata presidencialColombia-Noticias

Más Noticias

En unos días las empresas tendrán que empezar a hacerle un pago extra a millones de trabajadores: la Reforma Laboral es la razón

La nueva norma aprobada en el Congreso de la República modificará la estructura de pagos y exigirá a las compañías revisar los sistemas de nómina y planificación financiera

En unos días las empresas

Violencia vicaria: los perturbadores videos que publicó hombre que mató a su hija de 7 años en Atlántico

La difusión de grabaciones en redes sociales por parte del agresor antes del crimen generó alarma en la opinión pública y puso en discusión la necesidad de mejorar la protección a familias en riesgo

Violencia vicaria: los perturbadores videos

Levantan la restricción del Pico y placa regional para ingresar a Bogotá: más de 990.000 vehículos entraron a la capital

El monitoreo constante de la autoridad vial permitió mantener la seguridad y el orden en los corredores de acceso, mientras se reporta un alto volumen de desplazamientos en el cierre del periodo festivo

Levantan la restricción del Pico

Suspensiones de agua afectarán a barrios de Medellín, Bello y Envigado del 9 al 15 de diciembre: así está la programación

Varias zonas urbanas enfrentarán cortes nocturnos por trabajos técnicos y emergencias. Autoridades locales anunciaron medidas para mitigar molestias y asegurar la continuidad del suministro

Suspensiones de agua afectarán a

La Alcaldía de Bogotá ofrecerá 7.000 cupos gratuitos para esterilización de mascotas

El programa impulsado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal prioriza a familias de bajos ingresos y animales en situación vulnerable, facilitando el acceso a procedimientos preventivos durante la temporada de festividades

La Alcaldía de Bogotá ofrecerá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Papá de Greeicy Rendón reapareció

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Altafulla se posicionó como la persona más buscada en Google Colombia durante 2025: así reaccionó

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Deportes

La afición de Atlético Nacional

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remesón

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla

Celébralo “Curramba”: Junior es finalista de la Liga BetPlay y va por su estrella número 11 contra el Tolima

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026