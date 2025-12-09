Inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo, se defendió de acusaciones por acoso sexual: aseguró que conocía del video

Figueredo trabaja en la inspección de Policía de Soacha desde 2021 - crédito captura de video Noticias Caracol

La denuncia de Dalin Selena Monsalve, una vigilante de 23 años en la Inspección Sexta de Policía de Soacha (Cundinamarca), marcó un punto de inflexión en la discusión sobre acoso y agresión sexual dentro de instituciones públicas en Colombia.

El caso salió a la luz luego de que la joven lograra grabar en video el momento exacto en que el inspector de Policía del lugar, José Arturo Figueredo, la hostigó física y verbalmente, prueba que hoy obra como evidencia clave en la investigación penal y disciplinaria.

El episodio principal ocurrió el martes 3 de junio de 2025, poco después de las 5:00 p.m., cuando la mayoría de los funcionarios ya se había retirado de la sede y solo permanecían el inspector y la vigilante.

Dalin Selena, según su relato al periodista Juan David Laverde, de la unidad investigativa de Noticias Caracol, y de acuerdo con el registro audiovisual proporcionado, se armó de valor para dejar constancia de lo que ocurría con frecuencia durante su jornada laboral.

“Empiezo yo a grabar, estoy llenando la minuta. Donde ponemos todo lo sucedido en nuestras horas de trabajo. Y él se me acerca y me coge la cara y me dice: ‘Qué rico, así me gusta, sola, me la imagino desnuda, usted tendrá que estar en mi cama, mamacita’. Me empieza a coger los senos, me empieza a coger la cara. Me coge las manos para que yo le coja su miembro inferior. Me dice, ‘Vea, esto es suyo, esto, esto va a ser suyo’”, relató ante las autoridades.

Un relato que dejó ver la peor cara del acoso a las mujeres en entorno laborales

El video, que dura poco más de un minuto y medio, recoge el rechazo explícito de la víctima ante los comentarios y avances del inspector que, a pesar de la resistencia, intentó besarla, tocó sus senos e insistió con insinuaciones sexuales.

Ante cada negativa de Dalin Selena, las frases de Figueredo se vuelven más directas: “Me la voy a robar, ¿no?”, “Mamacita, debe ser rica desnudita”. El video culmina cuando el inspector la obliga a tocarlo, intentando arquearse sobre su mano y finalmente se despide sin muestra alguna de vergüenza.

De acuerdo con la denuncia, este comportamiento no fue un hecho aislado.

Dalin Selena y otras dos mujeres, también vigilantes de la misma dependencia, aseguran que el inspector Figueredo reiteró tocamientos y comentarios de índole sexual varias veces, siempre aprovechando situaciones de trabajo en las que las víctimas estaban distraídas o vulnerables.

Una de ellas, de 30 años, narró: “Entonces el señor aprovechaba para salir de la oficina de él y empezar a insinuarse en forma obscena, ya empezó a decirme: ‘Ay, pero es que mire, toque que es grande’. Una vez se quedó solo conmigo ahí en la oficina y este señor se bajó el cierre y se sacó el pene y me lo mostró. Obviamente, yo lo rechacé, lo empujé, le di una cachetada y salí de una vez para la puerta”.

Otra vigilante de 45 años atestiguó que Figueredo la atacó por la espalda, buscó besarla por la fuerza, le tocó las partes íntimas y se exhibió ante ella.

Todas coinciden en el temor a la represalia y en la dificultad para hallar respaldo institucional, pese a las pruebas y los antecedentes que rodean la denuncia.

La hoja de vida de José Arturo Figueredo: el inspector de Policía de Soacha se defendió

El recorrido profesional de José Arturo Figueredo incluye cargos de personero, defensor de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y, desde 2021, inspector en Soacha, funciones que le otorgan autoridad frente a conflictos vecinales y convivencia ciudadana.

Según testimonios, el funcionario alardeaba de su inmunidad ante el sistema: “El decir de ellos es que ellos son intocables, tienen poder en Soacha. El decir de ellos es si yo lo hago nadie se va a dar cuenta porque yo con plata callo a la gente”, dijo Monsalve.

Consultado sobre las acusaciones en su contra y la existencia del video, Figueredo respondió que es inocente, que no dará declaraciones en medios y que su defensa solo será presentada ante la Fiscalía.

Con respecto a la evidencia, y cuando Laverde le preguntó al hoy señalado qué podía contestar de una grabación tan explícita, Figueredo solo le dijo: “Esa es su percepción, señor periodista”.

Asimismo, el inspector de Policía de Soacha rechazó la posibilidad de anticipar argumentos y reiteró que el caso debe ventilarse solo en los estrados judiciales formales, para esto el ente encargado será la Fiscalía General de la Nación.

Expertos en derechos humanos y género, como Lisa Cristina Gómez Camargo, defensora delegada para los derechos de las mujeres de la Defensoría del Pueblo, señalaron al mismo medio en Bogotá que la conducta exhibida en el video revela una estructura de poder y una percepción de impunidad.

“Lo que se ve en el video es que claramente él siente que tiene la potestad de asumir el acercamiento, tiene la potestad a apropiarse de su cuerpo, hace llamados absolutamente sexualizados y sexistas... siente que no le va a pasar nada y que su acción es legítima”, dijo

El daño psicológico causado por el inspector de Policía, según el relato de una de sus víctimas

Las secuelas emocionales dejaron huella profunda en Monsalve, que reconoció haber caído en depresión tras la experiencia.

“Es algo que psicológicamente me ha afectado... Entré en una depresión. Yo soy una persona depresiva y sufro de ansiedad”, relató.

La denunciante decidió acudir no solo a la Fiscalía, sino a la alcaldía de Soacha y a la oficina de control interno disciplinario, procedimientos que, según documentos revisados por el mismo noticiero, avanzan entre remisiones y espera de decisiones oficiales por parte de la Personería del municipio.

En su mensaje final, Dalin Selena llamó a otras mujeres a romper el silencio y persistir en las denuncias, a pesar de las dificultades estructurales y los altos niveles de impunidad que persisten en el país:

“Denuncien, no se queden calladas, porque sencillamente hoy podemos ser nosotras, mañana puede ser un hijo de nosotras, que esto no puede ser así, que esto no puede quedar impune”, cerró la joven que solo espera que se imparta justicia todos los casos.