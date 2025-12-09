Exsenador uribista quiere volver al Congreso, pero no con el Centro Democrático: así se inscribió en lista afín a Abelardo de la Espriella

Carlos Felipe Mejía fue precandidato presidencial del Centro Democrático en 2022, antes de que finalizara su periodo en el Senado; corporación a la que quiere volver - crédito Colprensa

La conformación de las listas al Senado de la República, de cara al periodo legislativo del 2026-2030, en curules que se definirán en la jornada del domingo 8 de marzo de 2026, dejó varias sorpresas. Y tal parece que una de ellas podría ser el regreso del caldense Carlos Felipe Mejía a la escena política, luego de casi cuatro años apartado del órgano legislativo, luego de su renuncia al Centro Democrático (CD): partido del expresidente Álvaro Uribe, del cual tomó distancia.

Mejía, que sigue siendo un activo opinador de la política nacional, figura en los primeros lugares de la lista al Senado del partido Salvación Nacional: la colectividad que respalda la candidatura presidencial de Abelardo De la Espriella, conocido como el ‘Tigre’, gracias a la adhesión que hizo su director, Enrique Gómez Martínez. Este movimiento podría entenderse como una fractura en el uribismo tradicional y una apuesta por nuevas alianzas en la derecha.

El político caldense hace parte de la lista de aspirantes de la lista cerrada de Salvación Nacional, que liderará el abogado Enrique Gómez Martínez - crédito @CarlosFMejia/X

Y es que su determinación de volver al Congreso, pero no bajo la bandera del CD, partido al que estuvo históricamente vinculado, generó revuelo. Durante un acto en la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde se radicó la lista, Gómez Martínez presentó a Mejía como una figura clave en la gestación de la nueva plataforma política: con la que busca consolidar escaños en la corporación, tras el regreso de este partido, de Álvaro Gómez Hurtado, a la arena.

“Quiero presentarles al papá, al papá verdadero de Defensores de la Patria, uno de los genios, artífices, ideólogos y conceptualizadores de este megamovimiento, Carlos Felipe Mejía, quien además será el número dos en la lista al Senado de Salvación Nacional y el Tigre Integrados. Carlos Felipe, felicitaciones. Este es un logro para ti gigante desde el punto de vista político y humano”, dijo el abogado, sobrino del asesinado político, acompañado del pastor Jhon Milton Rodríguez.

Carlos Felipe Mejía es el número 2 de la lista al Senado de Salvación Nacional - crédito carlosfelipemejia/Instagram

La expectativa de Carlos Felipe Mejía por un posible regreso al Senado

Mejía, por su parte, destacó la magnitud del respaldo ciudadano a la candidatura de De la Espriella y el momento político que atraviesa la derecha. “Es histórico porque los colombianos le han entregado a Abelardo casi cinco millones de firmas para convalidar esta candidatura presidencial y es un mandato ciudadano que dice que va a ser presidente en primera vuelta. Estamos muy orgullosos. El fenómeno del Tigre todos los días va a crecer más en Colombia”, resaltó.

La trayectoria de Mejía ha estado marcada por su lealtad al uribismo y su papel como fundador del primer grupo uribista en Caldas en 2002. Durante sus dos períodos consecutivos en el Senado (2014-2018 y 2018-2022), mantuvo un índice de lealtad a la bancada, con su apoyo a proyectos claves impulsados desde el Centro Democrático: y sus propuestas en materia agrícola y de desarrollo rural, aprovechando su formación académica como agrónomo.

Salvación Nacional, partido fundado por Álvaro Gómez Hurtado, respalda la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, consolidando su alianza con Enrique Gómez Martínez - crédito Salvación Nacional

Al completar su último periodo en el órgano legislativo, decidió no postularse nuevamente al Senado, tras haber considerado una precandidatura presidencial que finalmente declin, en favor de Óscar Iván Zuluaga. Al cierre de esa etapa, recibió la Orden del Congreso de Colombia Grado Gran Cruz Placa de Oro en reconocimiento a sus ocho años de servicio, del lado de Uribe Vélez: del que, si bien defiende su legado, ya no acompaña en su colectividad.

El anuncio de su regreso, ahora en una lista distinta a la del Centro Democrático, fue acompañado por un llamado de Gómez Martínez -que será la cabeza de lista de Salvación Nacional- a la unidad de la derecha. “Y con la derecha, amigos, por favor, estamos firmes por la patria”. Es válido destacar que esta propuesta no tendrá voto preferente, sino que será voto por el partido en sí, que de acuerdo con el orden de sus candidatos aspiraría a llegar al Senado.