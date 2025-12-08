Colombia

Otro preso se fuga de La Picota en Bogotá: condenado por secuestro extorsivo logra escapar con ‘cambiazo’

Las autoridades reportaron que Pedro David Nieves Mosquera, quien cumple una condena de 28 años, salió de la prisión mediante la suplantación con un visitante

Pedro David Nieves Mosquera, condenado
Pedro David Nieves Mosquera, condenado a 28 años de prisión, es buscado por las autoridades tras su fuga de La Picota. - crédito Fiscalía

Las autoridades confirmaron la fuga de un interno de la cárcel La Picota en Bogotá, un hecho que provocó nuevamente cuestionamientos sobre los controles de seguridad del centro penitenciario. Según información confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el protagonista del escape es Pedro David Nieves Mosquera, un individuo con una larga trayectoria delictiva, quien permanece condenado a 28 años por secuestro extorsivo.

El hecho ocurrió a las 4:20 p.m. del domingo 7 de diciembre de 2025 en la estructura 3 del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON). Fuentes del Inpec indicaron que el recluso logró salir mediante la modalidad de “cambiazo” con un visitante, lo que facilitó su evasión. La fuga fue posible porque Nieves Mosquera intercambió su lugar con un visitante que quedó en las instalaciones.

Así se concretó la huida

Las investigaciones iniciales señalan que el visitante implicado en el escape fue identificado como Alexander Marulanda Ríos, quien permanece en las instalaciones de La Picota y será puesto a disposición de las autoridades judiciales. El reporte obtenido gracias al Inpec, detalla que un familiar del prófugo se habría quedado en el lugar, facilitando la salida de Nieves Mosquera.

De acuerdo con versiones recogidas, las unidades de Policía Judicial fueron alertadas sobre la desaparición del recluso después de constatar su ausencia en el pabellón, lo que activó rápidamente los protocolos de búsqueda y notificación a la Policía y la Fiscalía.

La Picota: Centro carcelario de
La Picota: Centro carcelario de Bogotá donde se reportó la evasión mediante "cambiazo" - crédito Colprensa - Camila Díaz

Antecedentes judiciales del fugado

Pedro David Nieves Mosquera ya había captado la atención de las autoridades antes de su reciente evasión. La Fiscalía General de la Nación difundieron en 2023 su historial, que incluye una captura realizada minutos después de recuperar la libertad tras cumplir más de ocho años de condena por extorsión en la Cárcel Modelo de Bogotá.

Según información judicial, Nieves Mosquera fue presentado entonces ante un juez como posible coautor de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. En la investigación, la Fiscalía de Boyacá indicó que el 19 de junio de ese año, una víctima fue engañada y llevada a una zona rural de Sáchica.

Allí, fue interceptada y mantenida privada de la libertad durante cerca de nueve horas, periodo en el cual le exigieron las claves de sus tarjetas bancarias y le arrebataron una camioneta y otros bienes. El perjuicio económico se estimó en cerca de 60 millones de pesos.

En esa ocasión, la rápida reacción policial permitió la captura en flagrancia de dos de los presuntos responsables y, días después, la aprehensión de la mujer que actuó como señuelo. Las autoridades recuperaron el vehículo, y Nieves Mosquera recibió una medida de aseguramiento en centro penitenciario junto con otros involucrados.

El INPEC lidera las investigaciones
El INPEC lidera las investigaciones y opera en coordinación con la Policía y la Fiscalía tras el escape. - crédito Inpec/Colprensa

Investigación en curso y repercusiones

La fuga de Pedro David Nieves Mosquera pone nuevamente bajo escrutinio los controles internos de La Picota, una de las cárceles más grandes de Colombia. El Tiempo informó que después del hallazgo de la suplantación, las autoridades implementaron operativos para dar con el paradero del fugitivo.

La modalidad de “cambiazo” empleada en esta evasión ha sido señalada en oportunidades pasadas por organismos de control y medios como una vulnerabilidad estructural del sistema penitenciario. El Inpec, en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, desarrolla acciones para localizar a Nieves Mosquera e identificar responsabilidades administrativas internas.

Pedro David Nieves Mosquera es
Pedro David Nieves Mosquera es un interno con antecedentes judiciales por secuestro extorsivo y protagonista de la fuga detectada el 7 de diciembre. - crédito Fiscalía

Otras fugas famosas

El caso de Nieves Mosquera recuerda otros episodios de evasión de alta repercusión en Colombia, como el de la exsenadora Aida Merlano. La Justicia dictó sentencia contra Merlano por su escape del 1 de octubre de 2019. La Juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento determinó una pena de 42 meses, equivalentes a tres años y cinco meses, tras aceptar un acuerdo negociado entre la exlegisladora y la Fiscalía General de la Nación.

El episodio que motivó la condena ocurrió cuando Merlano descendió mediante una cuerda desde un consultorio dental en el norte de Bogotá y abordó una motocicleta conducida por un cómplice disfrazado de repartidor, desapareciendo posteriormente. Durante la audiencia del 7 de noviembre, la antigua congresista compareció visiblemente afectada desde una instalación militar en Malambo, Atlántico, expresando remordimiento por sus acciones.

La sentencia se suma a los procesos judiciales que Merlano enfrenta por corrupción electoral y se convierte en un ejemplo reciente de cómo la evasión de presos de alta notoriedad sigue siendo un reto para las autoridades colombianas.

