El general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, sería imputado por acoso sexual: Corte Suprema de Justicia radicó solicitud

La decisión se conoció desde la Fiscalía General de la Nación la mañana del jueves 30 de abril de 2026 - créditos archivo Álvaro Tavera/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación informó la mañana del jueves 30 de abril de 2026 que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda.

El proceso se adelanta por la presunta comisión del delito de acoso sexual, contemplado en el artículo 210A del Código Penal.

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De acuerdo con el ente investigador, los hechos investigados estarían relacionados con posibles actos de asedio e intimidación de tipo sexual contra funcionarias de las fuerzas militares, durante el periodo en que Zapateiro se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

La fecha de la audiencia de imputación será definida próximamente por el Tribunal Superior de Bogotá.

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Infobae Colombia pudo establecer que el caso se encuentra en etapa preliminar y continuará bajo reserva hasta la realización de la diligencia judicial.

Antes del anuncio de la Corte Suprema, al general en retiro también le abrieron en el pasado una investigación penal por presuntos vínculos con el Clan del Golfo - crédito Colprensa

Cabe resaltar que la última salida en público del excomandante del Ejército se produjo a finales de febrero de 2026.

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En esa ocasión, el general retirado criticó al ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez luego del ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la base militar de San Lucas, situada en la zona rural de Montecristo, en el sur de Bolívar, y cuyo saldo fue de 14 soldados resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

En un mensaje publicado en la red social X, Zapateiro cuestionó la falta de operaciones nocturnas, sostuvo que la respuesta oficial se restringe a sistemas de recompensas y denunció la existencia de una “mala valoración de riesgos y cero acciones para su mitigación”, sin medidas preventivas para proteger al personal militar.

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El hoy investigado precisó en ese entonces, 28 de febrero de 2026, que “con operaciones nocturnas se minimiza en altísimo porcentaje (%) este tipo de hechos. Dejaron perder el sur de Bolívar. Ahora pretenderán que ofreciendo una recompensa solucionan el tema. ¡No, ministro y mandos! ¿Se perdió la iniciativa?”

Según informó el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, la acción fue atribuida al ELN.

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El general Eduardo Zapateiro critica la gestión del ministro de Defensa por la falta de operaciones nocturnas tras el ataque con drones en San Lucas - crédito @EEZapateiro/X

El alto oficial calificó el hecho como un intento por frenar el avance de las tropas en la zona y reportó que la evacuación de los heridos contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la División de Aviación Asalto Aéreo, aplicando protocolos de seguridad estrictos.

Procuraduría investiga a exedecán de Gustavo Petro por presunto acoso sexual

El caso del general (r) Zapateiro se suma a uno de los más recordados en 2025.

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Todo por cuenta del anuncio de la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, exedecán del presidente Gustavo Petro, y tras la denuncia de una oficial del Ejército Nacional que lo acusa de acoso sexual y agresión física y verbal, tanto a ella como a su hijo menor de edad.

Los hechos habrían ocurrido el 13 de mayo de 2025, durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército, en Bucaramanga.

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La decisión del ente de control se conoció dos días después de que la historia fuera divulgada en redes sociales medios nacionales.

Según lo que señaló la Procuraduría en su comunicadi, la queja fue presentada ante la Defensoría del Pueblo y señala que el mayor Rodríguez Lemus, presuntamente en estado de embriaguez, abordó a la oficial en su vehículo, donde le hizo insinuaciones de carácter sexual y después la agredió.

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Esta es la denuncia de la Fiscalía en contra de la mayor del Ejército a Edecán de Presidencia - crédito Captura de Pantalla W Radio

La denunciante relató que Rodríguez Lemus le preguntó: “¿Usted sabe hacer rico el amor?”, y, ante su rechazo, la tocó en el hombro y los senos, e intentó tocar de manera inapropiada a su hijo de 12 años.

La situación escaló cuando el mayor, según el testimonio recogido por W Radio, insultó y amenazó a la oficial con expresiones ofensivas y la intimidó con repercusiones laborales, refiriendo su vínculo con la Presidencia de la República.

La denunciante expresó temor por su seguridad y la de su familia, y solicitó que los hechos no queden impunes ni sean encubiertos por las autoridades.

La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública lidera la investigación y ha dispuesto la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si corresponde la imposición de sanciones disciplinarias.

El organismo reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género, destacando que toda conducta de este tipo será investigada y sancionada conforme a la ley.

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación penal contra Rodríguez Lemus por presunto acto sexual violento.

La Procuraduría investigará al mayor para verificar su responsabilidad en los presuntos actos de acoso sexual - crédito Colprensa/Ejército Nacional

En este proceso, ya han sido recibidas declaraciones de testigos y de la denunciante, quien detalló la secuencia de los hechos y las amenazas recibidas.

La oficial señaló que el mayor intentó comunicarse con su esposo para persuadirlo de no reportar la situación a los superiores.

Por su parte, Rodríguez Lemus declaró que las acusaciones en su contra son un montaje.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso. La investigación disciplinaria y penal avanza mientras la denunciante pide garantías para su integridad y el esclarecimiento de lo ocurrido.