Colombia

Percepción positiva de Gustavo Petro subió, según última encuesta Guarumo y Ecoanalítica: qué tanto ganó el Presidente

El estudio refleja un cambio inusual en las tendencias políticas finales y anticipa movimientos inesperados en las próximas elecciones presidenciales

Guardar
La última medición de opinión pública indica una mejora significativa en la imagen del presidente colombiano durante los meses finales de su mandato, acercando las cifras de aprobación y desaprobación a niveles casi equivalentes - crédito Presidencia de Colombia
La última medición de opinión pública indica una mejora significativa en la imagen del presidente colombiano durante los meses finales de su mandato, acercando las cifras de aprobación y desaprobación a niveles casi equivalentes - crédito Presidencia de Colombia

El más reciente estudio de la encuesta Guarumo y EcoAnalítica revela un aumento notorio en la percepción positiva sobre el gobierno de Gustavo Petro a solo tres meses de concluir su mandato.

Aunque la opinión negativa sobre la gestión aún prevalece, la brecha entre ambos indicadores se ha reducido considerablemente, en contraste con la tendencia tradicional de la aprobación presidencial al cierre de mandato.

PUBLICIDAD

La percepción ciudadana sobre Gustavo Petro ha variado de manera relevante al cierre de su gestión presidencial.

De acuerdo con la encuesta realizada en abril de 2026 en 74 municipios de Colombia, el 46,1% de los encuestados valora positivamente la administración, y un 48,3% la califica de manera negativa, reduciendo así la diferencia respecto a mediciones previas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos recogidos entre el 22 y el 29 de abril de 2026 en 74 municipios de Colombia, la percepción positiva del mandatario ascendió al 46,1%, mientras que la negativa se situó en 48,3%.

Un reciente informe realizado en 74 municipios muestra un repunte en la imagen favorable del presidente saliente, con una diferencia mínima entre la visión positiva y negativa de su desempeño durante los meses previos al cierre de su administración - crédito Nacho Doce / Reuters
Un reciente informe realizado en 74 municipios muestra un repunte en la imagen favorable del presidente saliente, con una diferencia mínima entre la visión positiva y negativa de su desempeño durante los meses previos al cierre de su administración - crédito Nacho Doce / Reuters

En enero de 2026, estos porcentajes, en contraste, eran de 40,2% y 53,3%, respectivamente, lo que evidencia un movimiento relevante desde posiciones desfavorables a favorables.

La encuesta, efectuada por Guarumo y EcoAnalítica con metodología probabilística, consideró una muestra de 4.680 adultos con intención de voto a nivel nacional, abarcando regiones como Bogotá, Caribe, Eje Cafetero, Pacífico y Sur-oriente..

El 14,6% de los encuestados calificó la gestión de Petro como excelente y un 31,5% la consideró buena, sumando el total de percepción positiva; mientras que un 26,4% la valoró como mala y el 21,9% como muy mala.

Los resultados evidencian un repunte en la percepción positiva hacia la gestión de Petro respecto al inicio del año. En enero de 2026, el índice de aprobación era del 40,2% y la desaprobación, del 53,3%.

Según el análisis de medios especializados, como Estrella Digital y El Tiempo este patrón es inusual para la política colombiana, donde la recta final de los gobiernos suele ir acompañada de una caída marcada en la popularidad presidencial.

La diferencia entre quienes ven la gestión de Petro positiva o negativamente apenas supera los dos puntos porcentuales, lo que refleja una polarización alta, aunque ahora menos acentuada que en meses previos.

El ascenso de la aprobación cobra mayor relevancia dentro del contexto latinoamericano, caracterizado tradicionalmente por el desgaste y descenso del respaldo ciudadano a medida que los presidentes concluyen su período.

Factores detrás del ascenso en la aprobación presidencial: El repunte en la percepción positiva de Petro responde a varios factores, según el análisis de Estrella Digital.

Ambas publicaciones señalan que el manejo de coyunturas recientes, especialmente en materias económicas y de seguridad, ha sido valorado de manera favorable por ciertos grupos. La percepción de estabilidad, pese a los retos persistentes, también contribuye a la mejora, atribuyéndose en parte a la dirección de la actual administración.

Ilustración en acuarela de Gustavo Petro con gafas y traje, su expresión es grave. A su lado, un gráfico con la palabra "ENCUESTAS" y una flecha roja descendente.
Un estudio atribuye el reciente incremento en la aprobación a la implementación de políticas dirigidas a poblaciones vulnerables y una estrategia informativa más eficiente por parte del ejecutivo - crédito Visuales IA

El impulso de debates como la transición energética o la reforma agraria, aunque polémicos, ha ampliado el respaldo en sectores específicos, de acuerdo con Estrella Digital.

Ambas fuentes destacan que la conjunción de estos factores, junto a una parcial despolarización en ámbitos clave, ha llevado a una percepción más equilibrada del desempeño del gobierno.

Esta evaluación responde tanto al efecto tangible de las políticas públicas como a una narrativa gubernamental más eficiente en el cierre del ciclo presidencial. Implicaciones políticas de la nueva percepción ciudadana.

El Tiempo señala que la “virtual paridad” entre percepciones positivas y negativas da cuenta de una sociedad polarizada, aunque también de un posible cambio en la interpretación del legado de Petro por parte de la ciudadanía y sus sucesores.

El presidente Gustavo Petro insiste en la construcción del tren interoceánico para unir el Pacífico y el Atlántico, señalando la falta de apoyo del Ministerio de Transporte - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
Un informe reciente destaca que la gestión actual logra reducir significativamente la diferencia entre valoraciones, abriendo nuevos debates en torno al legado político del mandatario saliente - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Este cambio contrasta con los pronósticos habituales sobre el desgaste en los últimos meses de presidencia y subraya el peso de las decisiones estratégicas adoptadas en este periodo.

La capacidad de un gobernante para revertir tendencias desfavorables y reconectar con la sociedad evidencia su resiliencia política y una renovada sintonía con las expectativas ciudadanas colombianas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAprobación PresidencialProgramas SocialesEncuesta GuarumoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Abelardo de la Espriella lidera en Google Trends: domina búsquedas en 32 departamentos frente a Paloma Valencia

Las cifras recientes de búsquedas muestran una ventaja amplia en el interés digital por uno de los aspirantes, con niveles que oscilan entre el 80% y el 63% en distintas regiones, frente a rangos de 20% a 37% de su contendora, durante los últimos siete días analizados a nivel nacional

Abelardo de la Espriella lidera en Google Trends: domina búsquedas en 32 departamentos frente a Paloma Valencia

Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”

El delantero colombiano fue clave para el subcampeón de América en el partido que su equipo empató ante Cerro Porteño en Asunción, capital del Paraguay

Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”

Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS lograron un acuerdo: qué pasará con los tratamientos de los pacientes oncológicos

El entendimiento incluye un desembolso inicial, nuevas mesas de trabajo y ajustes operativos para mejorar la entrega de servicios, con el objetivo de agilizar trámites

Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS lograron un acuerdo: qué pasará con los tratamientos de los pacientes oncológicos

Iván Cepeda insistirá en diálogos con grupos de narcos y terroristas, pero puso condiciones: “No es negociable atacar a la población”

El candidato presidencial del Pacto Histórico defendió la ‘Paz Total’, al considerar que la política gubernamental no ha influido en la expansión de los grupos armados en el país

Iván Cepeda insistirá en diálogos con grupos de narcos y terroristas, pero puso condiciones: “No es negociable atacar a la población”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

Juanda Caribe tuvo cena romántica con Mariana Zapata y así reaccionó su pareja Sheila Gándara: “Me toca ir y cantar tablas”

Shakira se encontró con Anitta en Brasil y mostró los primeros ensayos para la presentación de ‘Choka Choka’ en las playas de Copacabana

Greeicy anunció su ‘Candela World Tour 2026′ con fechas en España, Reino Unido, Canadá y Sudamérica

Deiby Ruiz se metió en la controversia entre Katy Cardona y Aida Victoria Merlano: “Esos son líos de faldas”

Deportes

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Cristiano Ronaldo pidió que las autoridades intervengan la Liga Saudí por quejas contra al Al Nassr: " Esto es fútbol, ​​no una guerra"