Cristiano Ronaldo pidió que las autoridades intervengan la Liga Saudí por quejas contra al Al Nassr: " Esto es fútbol, ​​no una guerra"

Cristiano Ronaldo es el tercer máximo goleador de la Liga Suadí - crédito Stringer/REUTERS

Cristiano Ronaldo criticó abiertamente el ambiente generado en el tramo final del campeonato saudita, donde el Al Nassr lidera con una ventaja de ocho puntos sobre el Al Hilal (que tiene un partido menos) y de trece respecto al Al Ahli, según declaraciones entregadas tras la victoria ante el tercer clasificado.

Al abordar los recientes enfrentamientos y polémicas tanto previas como durante el partido, el delantero portugués subrayó la necesidad de cambiar actitudes para equiparar la liga saudita con las europeas más competitivas, destacando que “esto no es fútbol, es una guerra”. Ronaldo expresó su preocupación por el comportamiento visible de los jugadores provenientes de Europa, debido al impacto que su ejemplo puede provocar.

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Además, Ronaldo instó a los responsables de la Liga Saudita (SPL) a intervenir, señalando que “hay muchos jugadores que se quejan y publican en Instagram y Facebook sobre la arbitraje, la liga y el proyecto en general”. Insistió que esas conductas no ayudan a los objetivos del torneo y remarcó: “tenemos que dar el ejemplo, no solo aquí, sino también para Europa, porque competimos para ser una de las mejores ligas del mundo, pero así no lo lograremos”.

Cristiano Ronaldo llegó en la temporada 2022-2023 a Al Nassr y acumula 143 partidos jugados - crédito Stringer/REUTERS

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo surge luego de que Erik Lambrechts, árbitro belga encargado del encuentro, recibiera fuertes críticas de jugadores y directivos de Al Ahli. Demiral sentenció ante la prensa: “Todos lo ayudan a Al Nassr. Quieren lograr algo. Es una vergüenza. Siempre los empujan. Quieren que gane Al Nassr. ¿Qué pasa, mi amigo? Esto es una vergüenza“.

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El referente histórico del club, Hussein Abdul Ghani, había manifestado semanas antes que “le han robado el partido” debido a penales no sancionados frente a Al-Fayha, mientras que la principal figura del equipo, Iván Toney, sostuvo: “Está claro, está claro como el día, no sé qué más quieres que haga“.

Cristiano Ronaldo volvió a darle la victoria a Al Nassr y se enfrentó a sus rivales

Cristiano Ronaldo no ha sido campeón en la Liga Saudí en los cuatro años - crédito REUTERS/Stringer

El encuentro entre Cristiano Ronaldo y Al Nassr frente al reciente bicampeón continental, Al Ahli, culminó con un importante triunfo por 2-0 para el equipo de Riad y desencadenó una serie de controversias tanto dentro como fuera del campo.

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El delantero portugués, a sus 41 años, marcó el primer tanto del partido y quedó a solo treinta anotaciones de alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional, un hito histórico que lo mantiene como líder solitario en la tabla de goleadores mundiales y aviva su legendaria competencia con Lionel Messi.

El segundo gol, convertido por Kingsley Coman en el minuto final, selló la victoria número veinte consecutiva para Al Nassr y extendió su racha como local a dieciséis triunfos al hilo en la Saudi Pro League. Esta seguidilla refuerza la presión sobre sus rivales y mantiene vivas las posibilidades de lograr el título, pese a que el equipo no la conquista desde hace siete años. Con 79 puntos en la tabla y a falta de cuatro jornadas, Al Nassr supera por ocho unidades a Al Ahli, que se ubica tercero con un partido menos, y persigue al líder invicto, Al Hilal, que suma 71.

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La trascendencia del gol de Ronaldo radica no solo en su impacto inmediato en el resultado, sino en la dimensión de su récord personal. El portugués acumula 970 goles en 1.318 partidos, mientras que Messi contabiliza 904 en 1.147 presentaciones con Inter Miami y sus anteriores equipos, de acuerdo con el portal MessiStats. Esto posiciona a Ronaldo con una ventaja de 66 conquistas sobre el astro argentino en la carrera por el máximo goleador histórico.

El astro de Al Nassr protagonizó un ida y vuelta acalorado tras la victoria

El desarrollo del partido en el AlAwwal Park estuvo marcado por tensos cruces entre jugadores y polémicas declaraciones posteriores. Uno de los momentos de mayor fricción ocurrió tras el pitazo final, cuando Merih Demiral, defensor de Al Ahli y ex compañero de Ronaldo en Juventus, enfrentó al portugués en el campo. Instantes después, Demiral volvió al césped para exhibir ante el público su medalla de campeón continental, en una clara provocación al entorno local. En su cuenta de X, el defensor escribió: “Por primera vez, hay una medalla de la Champions League en su estadio“, acompañado de imágenes del episodio, según detalló Infobae.

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La tensión aumentó con la intervención de la hinchada visitante, que increpó a Ronaldo mencionando logros en la Champions League. El portugués respondió con una sonrisa y el gesto de mostrar sus cinco títulos obtenidos en Europa—cuatro con Real Madrid y uno con Manchester United—y declaró: “Tengo cinco Champions Leagues“.