Deportes

Cristiano Ronaldo pidió que las autoridades intervengan la Liga Saudí por quejas contra al Al Nassr: " Esto es fútbol, ​​no una guerra"

Al Nassr es líder con ocho puntos de ventaja y un partido más que el Al Hilal, segundo con 71 puntos, cuando restan cuatro jornadas para culminar la temporada del fútbol saudí

Guardar
Cristiano Ronaldo es el tercer máximo goleador de la Liga Suadí - crédito Stringer/REUTERS
Cristiano Ronaldo es el tercer máximo goleador de la Liga Suadí - crédito Stringer/REUTERS

Cristiano Ronaldo criticó abiertamente el ambiente generado en el tramo final del campeonato saudita, donde el Al Nassr lidera con una ventaja de ocho puntos sobre el Al Hilal (que tiene un partido menos) y de trece respecto al Al Ahli, según declaraciones entregadas tras la victoria ante el tercer clasificado.

Al abordar los recientes enfrentamientos y polémicas tanto previas como durante el partido, el delantero portugués subrayó la necesidad de cambiar actitudes para equiparar la liga saudita con las europeas más competitivas, destacando que “esto no es fútbol, es una guerra”. Ronaldo expresó su preocupación por el comportamiento visible de los jugadores provenientes de Europa, debido al impacto que su ejemplo puede provocar.

PUBLICIDAD

Además, Ronaldo instó a los responsables de la Liga Saudita (SPL) a intervenir, señalando que “hay muchos jugadores que se quejan y publican en Instagram y Facebook sobre la arbitraje, la liga y el proyecto en general”. Insistió que esas conductas no ayudan a los objetivos del torneo y remarcó: “tenemos que dar el ejemplo, no solo aquí, sino también para Europa, porque competimos para ser una de las mejores ligas del mundo, pero así no lo lograremos”.

Cristiano Ronaldo llegó en la temporada 2022-2023 a Al Nassr y acumula 143 partidos jugados - crédito Stringer/REUTERS
Cristiano Ronaldo llegó en la temporada 2022-2023 a Al Nassr y acumula 143 partidos jugados - crédito Stringer/REUTERS

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo surge luego de que Erik Lambrechts, árbitro belga encargado del encuentro, recibiera fuertes críticas de jugadores y directivos de Al Ahli. Demiral sentenció ante la prensa: “Todos lo ayudan a Al Nassr. Quieren lograr algo. Es una vergüenza. Siempre los empujan. Quieren que gane Al Nassr. ¿Qué pasa, mi amigo? Esto es una vergüenza“.

PUBLICIDAD

El referente histórico del club, Hussein Abdul Ghani, había manifestado semanas antes que “le han robado el partido” debido a penales no sancionados frente a Al-Fayha, mientras que la principal figura del equipo, Iván Toney, sostuvo: “Está claro, está claro como el día, no sé qué más quieres que haga“.

Cristiano Ronaldo volvió a darle la victoria a Al Nassr y se enfrentó a sus rivales

Cristiano Ronaldo no ha sido campeón en la Liga Saudí en los cuatro años - crédito REUTERS/Stringer
Cristiano Ronaldo no ha sido campeón en la Liga Saudí en los cuatro años - crédito REUTERS/Stringer

El encuentro entre Cristiano Ronaldo y Al Nassr frente al reciente bicampeón continental, Al Ahli, culminó con un importante triunfo por 2-0 para el equipo de Riad y desencadenó una serie de controversias tanto dentro como fuera del campo.

El delantero portugués, a sus 41 años, marcó el primer tanto del partido y quedó a solo treinta anotaciones de alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional, un hito histórico que lo mantiene como líder solitario en la tabla de goleadores mundiales y aviva su legendaria competencia con Lionel Messi.

El segundo gol, convertido por Kingsley Coman en el minuto final, selló la victoria número veinte consecutiva para Al Nassr y extendió su racha como local a dieciséis triunfos al hilo en la Saudi Pro League. Esta seguidilla refuerza la presión sobre sus rivales y mantiene vivas las posibilidades de lograr el título, pese a que el equipo no la conquista desde hace siete años. Con 79 puntos en la tabla y a falta de cuatro jornadas, Al Nassr supera por ocho unidades a Al Ahli, que se ubica tercero con un partido menos, y persigue al líder invicto, Al Hilal, que suma 71.

La trascendencia del gol de Ronaldo radica no solo en su impacto inmediato en el resultado, sino en la dimensión de su récord personal. El portugués acumula 970 goles en 1.318 partidos, mientras que Messi contabiliza 904 en 1.147 presentaciones con Inter Miami y sus anteriores equipos, de acuerdo con el portal MessiStats. Esto posiciona a Ronaldo con una ventaja de 66 conquistas sobre el astro argentino en la carrera por el máximo goleador histórico.

El astro de Al Nassr protagonizó un ida y vuelta acalorado tras la victoria

El desarrollo del partido en el AlAwwal Park estuvo marcado por tensos cruces entre jugadores y polémicas declaraciones posteriores. Uno de los momentos de mayor fricción ocurrió tras el pitazo final, cuando Merih Demiral, defensor de Al Ahli y ex compañero de Ronaldo en Juventus, enfrentó al portugués en el campo. Instantes después, Demiral volvió al césped para exhibir ante el público su medalla de campeón continental, en una clara provocación al entorno local. En su cuenta de X, el defensor escribió: “Por primera vez, hay una medalla de la Champions League en su estadio“, acompañado de imágenes del episodio, según detalló Infobae.

La tensión aumentó con la intervención de la hinchada visitante, que increpó a Ronaldo mencionando logros en la Champions League. El portugués respondió con una sonrisa y el gesto de mostrar sus cinco títulos obtenidos en Europa—cuatro con Real Madrid y uno con Manchester United—y declaró: “Tengo cinco Champions Leagues“.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoAl NassarAl AhliLiga SaudíColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”

El delantero colombiano fue clave para el subcampeón de América en el partido que su equipo empató ante Cerro Porteño en Asunción, capital del Paraguay

Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17

La “Tricolor” buscará sumar su primera victoria en territorio paraguayo

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El equipo colombiano es líder del grupo A junto con Macará de Ecuador y una victoria puede acercar al Escarlata a la clasificación a la siguiente ronda del torneo

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estas serían las laminas más díficiles, y las más costosas: podrían costar más de $100.000

La colección más extensa en la historia de los mundiales, con 980 estampas y 68 especiales, ha impulsado un mercado de reventa y dificultado el llenado del álbum, situando a la lámina “00” como la más codiciada

Álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estas serían las laminas más díficiles, y las más costosas: podrían costar más de $100.000
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

Juanda Caribe tuvo cena romántica con Mariana Zapata y así reaccionó su pareja Sheila Gándara: “Me toca ir y cantar tablas”

Shakira se encontró con Anitta en Brasil y mostró los primeros ensayos para la presentación de ‘Choka Choka’ en las playas de Copacabana

Greeicy anunció su ‘Candela World Tour 2026′ con fechas en España, Reino Unido, Canadá y Sudamérica

Deiby Ruiz se metió en la controversia entre Katy Cardona y Aida Victoria Merlano: “Esos son líos de faldas”

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estas serían las laminas más díficiles, y las más costosas: podrían costar más de $100.000

Óscar Córdoba reaccionó al enojo de Hugo Rodallega en la derrota de Santa Fe por la Copa Libertadores: “Es un mensaje directo”