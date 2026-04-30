Colombia

Tras revelación de las últimas encuestas, Iván Cepeda aseguró que ganará la Presidencia en primera vuelta: “No me cabe la menor duda”

El aspirante y militante del Pacto Histórico que puntea en todos los sondeos, afirmó que la coalición del gobierno obtendrá los votos necesarios para evitar una segunda vuelta en las presidenciales

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Iván Cepeda afirmó que la coalición oficialista ganará en primera vuelta - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Iván Cepeda afirmó que la coalición oficialista ganará en primera vuelta - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El senador y aspirante a la Casa de Nariño Iván Cepeda aseguró este 30 de abril de 2026 durante una entrevista con Noticias Caracol que la coalición oficialista obtendrá la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo. El dirigente fue enfático al rechazar la posibilidad de una segunda vuelta y dijo: “No me cabe la menor duda”.

Cepeda, militante del Pacto Histórico, respondió con firmeza ante la insistencia de la periodista sobre un eventual segunda vuelta. “Vamos a ganar en primera vuelta”, reiteró el senador, quien sostuvo que la fuerza política que representa cuenta con el respaldo suficiente para alcanzar ese triunfo.

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Según lo recogido por el medio citado, Cepeda mostró plena confianza en el caudal electoral que acompañará a su movimiento el próximo 31 de mayo.

La comunicadora siguió explorando el escenario hipotético de una segunda vuelta, pero el senador no concedió espacio para esa opción. “El 1 de junio lo que anuncio es que nos vamos a poner a trabajar en el empalme con el nuevo gobierno”, anticipó Cepeda.

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Iván Cepeda en la plenaria del Senado
Iván Cepeda descartó negociaciones para balotaje y anticipó empalme tras las elecciones - crédito @SenadoGOVCo/X

De acuerdo con lo transmitido por Noticias Caracol, el legislador evitó cualquier especulación sobre acuerdos o negociaciones para un balotaje.

Consultado acerca de los votos necesarios para asegurar el triunfo en la primera vuelta, Cepeda expresó: “No, los tenemos”.

El senador remarcó en la entrevista que la campaña oficialista identifica en la sociedad un “voto silencioso” que, a su juicio, resultará decisivo. “Tenemos toda la fuerza, la ola que venimos desplegando, el crecimiento de la Alianza por la Vida, todo eso nos va a llevar a que los puntos que nos faltan van a ser obtenidos en las urnas el 31 de mayo”, afirmó el dirigente.

El senador cerró su intervención reiterando la seguridad de su triunfo y descartando de plano cualquier cálculo sobre coaliciones para una segunda vuelta.

Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34,5%, según el Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Iván Cepeda aseguró que la Alianza por la Vida logrará mayoría absoluta en las elecciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Esto dijo Iván Cepeda sobre los debates presidenciales: “Es con la extrema derecha”

Durante la entrevista, Iván Cepeda también subrayó que el debate electoral gira en torno a dos propuestas claramente diferenciadas, representadas por su candidatura y la de los sectores que identifica como extrema derecha.

He dicho claramente que es con la extrema derecha que es mi debate (Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella). Con los otros sectores considero que hay un diálogo, identidades y diferencias”, sostuvo ante la consulta sobre las reglas para los encuentros entre aspirantes presidenciales.

Cepeda precisó que, a su juicio, el escenario central de discusión debe darse con los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Podemos hacer diálogo sin ningún problema. Estoy plenamente abierto a hacerlos, pero con ellos, con la señora Valencia y con el señor De la Espriella, tenemos un debate, porque tenemos dos visiones de la realidad distintas”.

Según el legislador, el país se enfrenta a una elección entre “dos modelos de sociedad diferentes”, por lo que el intercambio de ideas debe centrarse entre quienes encarnan esas posiciones opuestas.

Pintura acuarela de tres personas: una mujer con micrófono, un hombre con brazos cruzados, y otro hombre. Fondo con flechas roja descendente y verde ascendente.
Iván Cepeda afirmó que su debate estará centrado solo en Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la conversación, la periodista planteó si las encuestas han influido en la delimitación de estos polos. Cepeda respondió: “Pues yo creo que las encuestas reflejan eso”. El senador reconoció la existencia de otros sectores políticos, pero remarcó que su confrontación principal se da con los representantes de la derecha más dura.

Sobre la posibilidad de incluir en un debate a figuras del centro como Sergio Fajardo o Claudia López, Cepeda manifestó: “Mi debate está claramente centrado. Tiene que ver con la visión que intentó durante décadas en este país imponerse, especialmente en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, cuyas consecuencias están a la vista. Y nuestro modelo, que ya no es simplemente un planteamiento abstracto, que tiene hoy una manera de ser verificado con hechos, con indicadores”.

Para finalizar, el senador y aspirante presidencial sostuvo que el modelo que defiende puede evaluarse de manera concreta, en contraste con el legado de las administraciones previas. Además, aseguró que el país transita una coyuntura donde debe elegir entre dos alternativas de fondo, más allá de matices o candidaturas intermedias.

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