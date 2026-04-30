La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

La Liendra enfrenta amenazas tras documental sobre trata de prostitución en Medellín - crédito La Liendra / YouTube - captura de pantalla

El influencer colombiano Carlos Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, volvió a posicionarse en el centro de la atención tras el lanzamiento de un documental que examina la trata de personas y la prostitución en Medellín.

Su producción, de casi una hora y disponible en YouTube, ofrece un acercamiento a la vida de mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad en la capital antioqueña. Más allá de la denuncia social, el proyecto expone también las dificultades y los riesgos que enfrentan quienes deciden documentar y dar voz a estas realidades.

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En vez de limitarse a una labor de difusión, La Liendra adoptó un papel activo y directo. Se adentró personalmente en zonas de tolerancia y barrios populares, interactuando tanto con víctimas como con personas vinculadas al fenómeno que investigaba. Para proteger su identidad y la de los participantes, recurrió a disfraces y grabaciones ocultas, lo que lo llevó a situaciones tensas.

Para obtener testimonios y pruebas, La Liendra se infiltró en zonas de tolerancia, recurriendo a disfraces y grabaciones ocultas, lo que lo llevó a situaciones de tensión y amenazas directas - crédito captura de pantalla La Liendra / YouTube

Durante uno de sus recorridos nocturnos, fue interceptado por un hombre en una motocicleta que lo acusó de estar haciendo muchas preguntas y de haber sido descubierto grabando en varias ocasiones. Ante la hostilidad y las amenazas, decidió apartarse rápidamente del lugar, mostrando el peligro al que se exponen quienes buscan información en contextos marcados por el miedo y el silencio.

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“¿Cuál es la cuestión con las peladas?, marica. Parce, me están diciendo que no hace sino grabarlas, haciéndoles preguntas raras. Necesito que me de información, porque si no, me toca estallárselo, gonorrea”, le dijo el hombre que quedó grabado en el documental.

Ante el momento de tensión, la Liendra respondió: “No marica, no estamos grabando, mejor abrámonos. Vieron, ese man nos ofreció bala, vieron como llegó ese man ahí”,

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La publicación del documental generó una oleada de opiniones divididas. Mientras algunos reconocieron el coraje de La Liendra por visibilizar una problemática que suele ser ignorada, otros le advirtieron sobre los riesgos personales y las posibles represalias de quienes se ven afectados por la exposición de estos hechos. El propio creador reconoció haber recibido amenazas tras el estreno, aunque estas no lo disuadieron de hacer público su trabajo.

Fragmentos del documental registraron el momento en que La Liendra y su equipo recibieron amenazas, obligándolos a retirarse del lugar para resguardar su seguridad -crédito captura de pantalla La Liendra / Youtube

El impacto no se limitó al ámbito público. En el entorno personal de Gómez, surgieron tensiones, especialmente con su pareja Dani Duke, quien expresó su incomodidad por algunas de las escenas y el enfoque adoptado en el documental.

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Pese a lo arriesgado del documental, las reacciones en redes sociales destacaron la calidad del contenido. “La sacaste del estadio; soy trabajadora sexual y me moviste el corazón gracias por mostrar nuestra realidad al mundo con empatía”, “La sacaste del estadio. No cualquiera se mete a estos lugares a hacer lo que hiciste”, son algunos de los comentarios que se replican en redes.

Poco después de la publicación, La Liendra apareció en redes sociales desde la casa de su madre en La Tebaida, Quindío, lo que generó especulaciones sobre si había abandonado Medellín por motivos de seguridad. Sin embargo, explicó que su presencia en el lugar respondía a un proyecto familiar enfocado en remodelar y ampliar la vivienda materna para desarrollar allí un negocio de alquileres.

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La Liendra revela la delicada situación de salud de su madre

Tras el estreno de su documental y la atención mediática que ha recibido en las últimas semanas, La Liendra también compartió con sus seguidores una situación personal que lo llevó a tomar una decisión importante en el ámbito familiar.

A través de sus redes sociales, explicó que su madre había atravesado varios accidentes de tránsito, tanto en moto como en carro, lo que generó preocupación en su entorno. “Se estaba estrellando mucho en la moto normal y en el carro. O sea, lo tenía pelado, para parquear se llevaba tres farolas”, relató el creador de contenido entre risas, aunque dejando claro el trasfondo de inquietud por la seguridad de su madre.

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Para cuidar a su madre, el influencer optó por cambiarle el medio de transporte, adquiriendo una motocicleta eléctrica que considera más segura - crédito @enlamovidacol @la_liendraa/ Instagram

Ante este escenario, La Liendra decidió buscar una alternativa que garantizara mayor tranquilidad y protección para ella. Reveló que optó por cambiar el medio de transporte de su mamá y decidió adquirirle una motocicleta eléctrica, pensando en su facilidad de manejo y la velocidad limitada que ofrece este tipo de vehículos. “Vean, la nueva motico de mi madre… decidimos mejor comprarle esta motico eléctrica que es mucho más sencilla para ella y pues no tiene tanta velocidad, así si se me cae no se aporrea tanto”, explicó a sus seguidores.

El influencer enfatizó que la prioridad es el bienestar de su madre y que esta medida le permite sentirse más tranquilo respecto a sus desplazamientos diarios. “Así yo estoy más tranquilo de que no le va a pasar nada, si se cae, si se accidenta…”, aseguró, mostrando la parte más personal y familiar detrás de su figura pública. Esta decisión fue bien recibida por sus seguidores, quienes valoraron el gesto y la preocupación de La Liendra por la salud y seguridad de su madre en medio de los retos que ha enfrentado recientemente.

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