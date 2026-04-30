Colombia

La ‘influencer’ española La Mijita relató lo complicado que es conseguir una visa colombiana: “Es más difícil que en Estados Unidos”

La mujer contó que el documento le fue negado varias veces y que ahora aplicará por la nacionalidad

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El reciente anuncio de La Mijita, influencer española radicada en Colombia, sobre la obtención de su visa de extranjería, desató una ola de comentarios en redes sociales y puso en primer plano la rigurosidad del proceso migratorio en el país - crédito lamiijita / Instagram

La noticia sobre la obtención de la visa colombiana por parte de la influencer española La Mijita generó una oleada de reacciones en redes sociales, apenas días después de que se hiciera pública la entrega de la ciudadanía a Dominic Wolf, también creador de contenido. El relato de La Mijita expuso los desafíos del proceso migratorio y las emociones que acompañaron la espera.

El testimonio que compartió en sus redes sociales se convirtió rápidamente en tendencia, al reflejar la experiencia de muchos extranjeros con el sistema migratorio colombiano. “Mijos y mijas, por fin tengo visa colombiana”, celebró la española. En su relato, detalló: “Todo este tiempo viviendo en Colombia, siendo una más paisa que la arepa, ya colombianizada totalmente y apenitas me vinieron a soltar la visa”.

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La influencer confesó que el proceso resultó mucho más complicado de lo que había previsto. “No saben la lidia que dio, qué mamera de bueno el papeleo, lo largo, lo duradero, lo estresante. No, yo ya estaba pensando en tenerme que ir de la tierrita y yo ya estaba angustiada” y agregó: “Ojalá se me conceda antes la nacionalidad” revelando su deseo de ser colombiana.

La mujer hace contenido sobre lo que es vivir en Colombia como extranjera - crédito lamiijita / Instagram
La mujer hace contenido sobre lo que es vivir en Colombia como extranjera - crédito lamiijita / Instagram

La obtención de la visa colombiana implica recibir una autorización oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, que regula la entrada, permanencia y actividades permitidas a los extranjeros en el país. Este permiso puede ser temporal o permanente, y su modalidad depende del objetivo migratorio, ya sea turismo, trabajo o residencia.

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Los trámites para acceder a la visa suelen incluir la presentación de documentos específicos, que deben estar apostillados o legalizados y en formatos digitales precisos, así como una justificación detallada del propósito de la estadía. Esto, sumado a una política migratoria cada vez más estricta, deriva en un elevado índice de inadmisiones por errores formales o falta de requisitos.

Por estos motivos la creadora relató: “La de veces que me salió requerida esa visa. Es más difícil, uno, conseguir la visa aquí que para irse a los Estados Unidos”.

Vista de una visa electrónica colombiana, con el logo del Ministerio de Relaciones Exteriores y una foto de pasaporte de una mujer en el lado izquierdo.
Las demoras en la visa colombiana se suelen relacionar con errores en el papeleo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones y comparaciones con otros procesos migratorios

Las dificultades que narró La Mijita resonaron entre sus seguidores, quienes compartieron sus propias experiencias tanto en Colombia como en el extranjero. Uno de los comentarios más destacados apuntó: “Bienvenida a todos los trámites que nos ponen a los colombianos para vivir en España”. Otro usuario coincidió: “Confirmo que es bastante difícil sacar la visa aquí en Colombia” y “Yo en tu país me demore 6 años para conseguir una residencia así que te ha ido bien”.

En su relato, La Mijita enfatizó el valor emocional de su logro, comparando el deseo de muchos por el “sueño americano” o europeo con su propio anhelo: “Yo tenía el sueño de poder quedarme aquí en la tierrita que tanto amo”. Subrayó que, más allá del documento, siente una conexión profunda con Colombia.

Tipos de visa y condiciones para extranjeros en Colombia

Entre las categorías de visa que ofrece Colombia, la visa de Residente (R) proporciona permiso abierto de trabajo, habilitando a su titular a ejercer cualquier actividad lícita en el país, siempre que cumpla la normativa de cada profesión. Sin embargo, la legislación también contempla la terminación automática de la vigencia de la visa de Residente si el extranjero se ausenta del país durante 2 años consecutivos.

Cédula de Extranjería colombiana de Maria Fernanda Rodriguez. Muestra su foto, datos personales, y huella dactilar. El documento es de color claro con patrones de seguridad.
La cedula para la residencia implica trámites adicionales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cédula obtenida por La Mijita corresponde a la de extranjería, un documento que identifica a los extranjeros residentes, pero no otorga la nacionalidad.

Tener una visa vigente no solo otorga derechos migratorios, sino que también facilita trámites cotidianos, como compras o servicios. La propia influencer celebró: “Ahora cuando vaya a comprar al supermercado, a la droguería, lo que sea, y me digan: ‘Pasaporte’, les puedo decir: ‘No, cédula, cédula, cédula’. ¡Ya tengo cédula!” dijo entre risas.

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