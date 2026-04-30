Quiénes pueden acceder a la pensión tras el fallecimiento de un militar que quedó inválido en servicio

La pensión de sobrevivientes en Colombia protege a los hijos de militares que fallecen tras quedar inválidos por la guerra, según la normativa de la Fuerza Pública - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, los hijos de un militar que haya quedado inválido por la guerra y posteriormente fallezca pueden acceder a la pensión de sobrevivientes, un derecho amparado por la legislación especial aplicable a la Fuerza Pública.

Esta posibilidad no solo responde al reconocimiento del sacrificio de los miembros de las fuerzas armadas, sino que se sostiene en criterios jurídicos establecidos desde el siglo XIX.

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La pensión permite que los descendientes del militar cuenten con respaldo económico, situando el interés de los beneficiarios en el centro de la protección social.

La base de este derecho fue determinada específicamente por una sentencia de la sala de Casación Civil y Agraria, que el 22 de septiembre de 1886 resolvió de fondo la controversia sobre la pensión en estos casos.

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De acuerdo con el fallo citado, se aplicaron los artículos 858, 879 y 896 del Código Militar de la época, concluyendo que los hijos de militares que hubieran quedado inválidos por actos de guerra pueden ser reconocidos como titulares de la prestación, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos por la normativa vigente.

La pensión de sobrevivientes asociada a la muerte de un militar con invalidez causada por el conflicto armado puede ser reclamada principalmente por descendientes que reúnan condiciones específicas.

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Una sentencia histórica de 1886 estableció las bases legales para el reconocimiento de la pensión a favor de descendientes de militares inválidos por conflicto armado - VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los beneficiarios están determinados por la edad, estado de discapacidad o la condición de estudiantes, en función del régimen de la Fuerza Pública.

El proceso se inscribe dentro del régimen especial de la Fuerza Pública y adopta esquemas de sustitución pensional o equivalentes para sobrevivientes.

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El trámite de solicitud requiere en primer lugar verificar si el solicitante figura como beneficiario según la ley. Se reconocen tres categorías principales: hijos menores de edad, hijos mayores con discapacidad certificada o hijos estudiantes, hasta la edad que determina la normativa del régimen especial.

Reclamar la pensión implica reunir una serie de documentos fundamentales, entre los que destacan el registro civil de defunción del militar, el registro civil de nacimiento para probar el parentesco, el documento de identidad del solicitante, la certificación o historia laboral del militar, así como el acto administrativo o la certificación oficial de invalidez por causa de la guerra.

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Dependiendo del caso, puede requerirse documentación adicional, como certificados de estudio o informes de discapacidad.

El peticionario debe dirigir la solicitud a la entidad competente: el Ministerio de Defensa para miembros de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional para policías o, en casos específicos, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil). La solicitud debe estar soportada por toda la documentación pertinente y expresar de manera clara la relación con el causante y la petición concreta de reconocimiento pensional.

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El Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares son las entidades responsables de tramitar la pensión de sobrevivientes - VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La entidad encargada cuenta con un plazo regular de 15 a 30 días hábiles para responder. El resultado puede ser el reconocimiento de la pensión, la solicitud de información adicional, o la emisión de una negativa motivada.

En situaciones en las que la autoridad rechace la solicitud o la considere incompleta, el procedimiento contempla la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante la misma entidad. Si la decisión sigue siendo negativa, el interesado puede apelar y, finalmente, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para que un juez valore el caso.

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La aprobación definitiva se formaliza a través de un acto administrativo, que habilita el inicio de los pagos periódicos de la pensión. En ciertos supuestos, el reconocimiento puede incluir montos retroactivos si así lo dispone la resolución.

Esta normativa establece que los beneficiarios prioritarios de la pensión de sobrevivientes en estos casos, bajo el régimen especial de la Fuerza Pública, serán los hijos menores de edad, los hijos con discapacidad o los hijos estudiantes que cumplan los requisitos legales. Para todos ellos, los procedimientos y requisitos documentales se detallan minuciosamente en la regulación vigente.

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La Divri gestiona solicitudes de pensiones y beneficios para veteranos y civiles en el Ministerio de Defensa

La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva tramita pensiones y beneficios para veteranos, familiares y personal civil del Ministerio de Defensa Nacional en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (Divri) tramita el reconocimiento de pensiones y beneficios para veteranos de la Fuerza Pública, sus familiares y el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

Las solicitudes deben entregarse con documentos originales en formato físico en Bogotá o enviarse por correo certificado si el interesado se encuentra fuera de la ciudad. No se acepta la radicación por correo electrónico.

Entre las prestaciones que gestiona la Divri se encuentra la pensión de invalidez, destinada a quienes ven reducida su capacidad laboral debido al servicio.

Este trámite exige la presentación de documentación específica y el llenado del formato No. 2. Para los familiares de pensionados fallecidos, la pensión sustitutiva se concede tras completar el formato No. 3.

El auxilio funerario otorga el reembolso de los gastos de inhumación aplicando el monto determinado legalmente, previa presentación de la documentación correspondiente en el formato No. 5.

Las solicitudes para reconocimientos de prestaciones ante la DIVRI deben presentarse únicamente en formato físico, presencialmente en Bogotá o por correo certificado si es fuera de la ciudad - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La pensión de sobreviviente está destinada a familiares de miembros activos o personal civil fallecido en cumplimiento del deber, siempre que el causante haya tenido al menos un año de antigüedad (o 15 años en el caso de civiles), y el beneficiario cumpla 50 años. Para iniciar el proceso se requiere el formato No. 7.

La pensión de vejez se orienta a los empleados públicos retirados del Ministerio de Defensa que hayan alcanzado los 65 años y no califiquen para otras coberturas, debiendo presentar los documentos indicados en el formato No. 8.

Además, el subsidio veterano de Corea está dirigido a excombatientes de la Guerra de Corea con residencia en instituciones para ancianos indigentes, clasificados en estrato 1 y con necesidades básicas insatisfechas. La solicitud se formaliza mediante una carta dirigida directamente a la Divri.