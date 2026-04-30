Álbum Panini del Mundial Fifa 2026: este es el dineral que tendría que invertir, en pesos colombianos, para llenarlo

La edición 2026 incluye 112 páginas y 980 láminas por completar, impulsada por la expansión a 48 selecciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los coleccionistas y aficionados al fútbol en Colombia ya cuentan las horas para el arranque de una de las tradiciones más esperadas antes de cada Copa del Mundo: la llegada del álbum Panini del Mundial 2026, presentado oficialmente el miércoles 29 de abril en el estadio El Campín.

La edición de este año se diferencia de cualquier otra anterior. El álbum, que acompaña cada cita mundialista desde 1970, se amplía no solo en formato, sino también en número de selecciones y costo.

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Esta versión 2026 incluye 112 páginas y demanda 980 láminas para completarse, lo que representa un aumento del 53% respecto a las 638 estampas del Mundial de Catar.

La emoción en Colombia es particular, pues la Selección Colombia vuelve a figurar en las páginas del álbum oficial tras una ausencia de ocho años. El equipo cafetero aparece en el Grupo K, compartiendo espacio con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, ocupando las páginas 34 y 35.

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Estados Unidos, Canadá y México serán sedes del Mundial 2026, que marca récord de participación de selecciones - crédito Daniela Beltrán

Los hinchas podrán adquirir el álbum a partir del viernes 1 de mayo, cuando inicia la venta en todo el país. Estos son los precios oficiales: la versión de pasta blanda tendrá un valor de $14.900, mientras que la de pasta dura costará $49.900. Los sobres que contienen siete láminas estarán a la venta por $5.000 cada uno y la caja con 104 sobres tendrá un precio de $520.000.

En el comercio electrónico colombiano, los coleccionistas han identificado una serie de láminas especialmente cotizadas por su baja circulación. La “00”, una edición especial, se ha transformado en la más buscada: su precio en plataformas de reventa oscila entre $80.000 y $120.000. Esta estampa escasea porque no aparece en todas las cajas ni sobres, lo que aumenta su valor por encima incluso de las figuras estelares de otras ediciones.

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El escudo metalizado de Argentina y las láminas de futbolistas como Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé también figuran entre las más apreciadas. Sus precios en reventa varían, ubicándose entre $40.000 y $90.000 para el escudo argentino, y de $20.000 a $60.000 pesos para los jugadores mencionados.

La situación de Erling Haaland ilustra el poder de la demanda: aunque Noruega no es considerada una selección histórica, las láminas del delantero pueden conseguirse por cantidades que van de 1$5.000 a $50.000 en el mercado secundario.

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Los sobres con 7 láminas costarán 5.000 pesos y la caja con 104 sobres tendrá un precio oficial de 520.000 pesos - crédito Daniela Beltrán

Aunque algunos estiman que se necesita gastar más de un millón de pesos, la representante de Panini Colombia, Lina María Bolívar, sostiene que el álbum podría llenarse adquiriendo una caja y media, lo que equivale a $780.000.

Detalles del lanzamiento

El lanzamiento de la nueva edición del álbum Panini ocurrió cuando restan 42 días para el partido inaugural en el Estadio Azteca, un detalle que ha encendido la expectativa entre seguidores de varias generaciones.

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La nueva colección propone a los aficionados incluye desde los clásicos escudos y mascotas hasta cromos especiales insertados al azar, conocidos como “extra stickers”. Estos últimos, que ya tuvieron gran acogida en 2022, regresan para darle un atractivo adicional a la experiencia del coleccionista.

Según Luis Gallego, vicepresidente comercial del distribuidor en Colombia, la publicación del álbum representa el punto de partida simbólico que une a los aficionados de todas las edades: “Todos esperamos este momento cada cuatro años, porque Panini es ese primer latido del Mundial”, dijo en el acto de presentación.

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Durante la presentación, una figura del fútbol recordó la ilusión que sintió en su infancia al intentar llenar el álbum de Panini y destacó que, para muchos jugadores, formar parte de una lámina oficial es un sueño cumplido.

Falcao García expresó sus ansias por el inicio del Mundial 2026 - crédito Daniela Beltrán

Así lo describió Radamel Falcao García: “Yo desde muy niño, como buen futbolero, pues armando álbumes, tuve la oportunidad de estar en un Mundial y poder aparecer en la foto. Así que este, esta pasión la compartimos todos y espero que ya los niños tengan el álbum lleno”.

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Además, el delantero de Millonarios indicó que hizo parte inicial del proceso de la Selección: “sufriendo un poco desde afuera. Uno no se termina de acostumbrar a vivir los partidos fuera del campo y, bueno, esperando que a los chicos les vaya bien en sus clubes, que lleguen de la mejor manera al Mundial, y pues ya un poco ansioso la verdad”.

El álbum de Panini, con su historia de más de cinco décadas, continúa uniendo a niños y adultos, manteniendo viva una pasión que trasciende generaciones. La edición de este año, con sus novedades técnicas y su apuesta por la innovación, se presenta como un nuevo capítulo en una tradición que sigue sumando adeptos en todo el mundo.

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