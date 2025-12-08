Colombia

La Dimar y la Ungrd confirmaron que no hay riesgo de tsunami para la costa del Pacífico colombiano por terremoto en Japón

Un comunicado emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres señaló que, luego de analizar el evento sísmico en Hokkaido, las instituciones responsables concluyeron que no existe peligro para la zona costera del Pacífico en Colombia

Guardar
El fuerte sismo de magnitud
El fuerte sismo de magnitud 7,6 en Hokkaido, Japón, no representa amenaza para el litoral colombiano - crédito Imagen Ilustrativa/Gemini

La Dirección General Marítima (Dimar) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmaron que no existe riesgo de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el fuerte sismo de magnitud 7,6 que sacudió la región de Hokkaido, Japón, a las 9:32 hora local, con una profundidad de 51 kilómetros.

Esta evaluación descarta cualquier amenaza para el litoral colombiano, pese a la magnitud del evento sísmico ocurrido en Asia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un comunicado emitido la mañana de este lunes, la Ungrd detalló: “De acuerdo con la Dimar, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el sismo de magnitud 7.6 en Hokkaido en Japón a las 9:32 hora local, con una profundidad de 51 kilómetros”.

La información oficial fue difundida para tranquilizar a la población y a las autoridades locales, que permanecen atentas ante cualquier eventualidad de origen sísmico en la cuenca del Pacífico.

La Dimar y la UNGRD
La Dimar y la UNGRD descartan riesgo de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el sismo en Japón - crédito Ungrd

La Dimar reiteró que, tras el análisis de los parámetros del sismo, no se identificó ningún riesgo de tsunami para la región, por lo que no se emitió ninguna alerta para el territorio colombiano.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Alerta de tsunamiDirección General MarítimaUnidad Nacional para la Gestión del Riesgo de DesastresUngrdHokkaido, JapónSismo en JapónGestión del riesgoPacífico colombianoAlerta sísmicaColombia-noticias

Más Noticias

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe

El extremo, clave en el esquema de Diego Arias en Atlético Nacional, jugará la final de la Copa Colombia y puede clasificar a la de la Liga BetPlay II-2025, antes de su eventual transferencia

Marino Hinestroza estaría siendo observado

Tensión en la Universidad de Antioquia: Petro convocó reunión y el gobernador solicitó la destitución de Wilmar Mejía

Gustavo Petro compartió el ránking que ubica a la Universidad de Antioquia como la segunda universidad pública de mayor calidad en Colombia y el gobernador Andrés Julián Rendón le respondió

Tensión en la Universidad de

Hecho de intolerancia en Floridablanca en Noche de Velitas: hombre asesinó a su vecino por un reclamo que le hizo

Una confrontación entre vecinos durante la noche de velitas terminó con la muerte de un hombre y la posterior captura del presunto responsable

Hecho de intolerancia en Floridablanca

Alejandra Martínez se sinceró sobre por qué prefiere la soltería y cómo enfrenta la soledad: además, aclaró su cercanía con ‘El Billetudo’

La reconocida influenciadora fitness compartió con sus seguidores cómo vive su independencia, los retos de encontrar pareja y la importancia de enfocarse en sus pasiones y su círculo cercano

Alejandra Martínez se sinceró sobre

Estos son los problemas que enfrenta el Gobierno Petro tras extraer partes del galeón San José: podría llegar a estrados internacionales

La operación, realizada por entidades estatales y respaldada por la administración Petro, ha sido cuestionada por académicos y exfuncionarios, que advierten sobre la falta de transparencia y el impacto en disputas internacionales

Estos son los problemas que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Martínez se sinceró sobre

Alejandra Martínez se sinceró sobre por qué prefiere la soltería y cómo enfrenta la soledad: además, aclaró su cercanía con ‘El Billetudo’

Abiertas las votaciones para el octavo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3’: sorpresas en esta baraja de participantes

Asaf Torres revela sus intenciones de celebrar Fin de Año en Colombia junto a Yina Calderón y sorprende a sus seguidores

Así celebraron los famosos la Noche de Velitas: compartieron algunos mensajes con sus fans

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Deportes

Marino Hinestroza estaría siendo observado

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe

James Rodríguez dio nuevos detalles de su gol contra Uruguay en Brasil 2014, pero no lo considera el más bonito con la selección Colombia

La dura crítica contra Fernando Gaviria tras haber sido detenido manejando en estado de embriaguez: “Es el ciclista más vago que jamás conocí”

Colombia, campeón de los Juegos Bolivarianos 2025, pero con menos medallas que en la edición anterior

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar