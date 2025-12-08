La Dimar y la Ungrd confirmaron que no hay riesgo de tsunami para la costa del Pacífico colombiano por terremoto en Japón

El fuerte sismo de magnitud 7,6 en Hokkaido, Japón, no representa amenaza para el litoral colombiano - crédito Imagen Ilustrativa/Gemini

La Dirección General Marítima (Dimar) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmaron que no existe riesgo de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el fuerte sismo de magnitud 7,6 que sacudió la región de Hokkaido, Japón, a las 9:32 hora local, con una profundidad de 51 kilómetros.

Esta evaluación descarta cualquier amenaza para el litoral colombiano, pese a la magnitud del evento sísmico ocurrido en Asia.

En un comunicado emitido la mañana de este lunes, la Ungrd detalló: “De acuerdo con la Dimar, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el sismo de magnitud 7.6 en Hokkaido en Japón a las 9:32 hora local, con una profundidad de 51 kilómetros”.

La información oficial fue difundida para tranquilizar a la población y a las autoridades locales, que permanecen atentas ante cualquier eventualidad de origen sísmico en la cuenca del Pacífico.

La Dimar y la UNGRD descartan riesgo de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el sismo en Japón

La Dimar reiteró que, tras el análisis de los parámetros del sismo, no se identificó ningún riesgo de tsunami para la región, por lo que no se emitió ninguna alerta para el territorio colombiano.

