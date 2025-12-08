Condena ejemplar: 30 años de prisión para autor del asesinato de fiscal en fleteo de Fusagasugá

Las autoridades lograron su captura en operación conjunta del CTI y la Sijin, tras meses de investigación desde el fatídico hecho ocurrido en un parqueadero de Fusagasugá - crédito Fiscalía General de la Nación

El responsable del crimen del fiscal especializado Karin Sefair Calderón ocurrido en Fusagasugá (Cundinamarca) el pasado 10 de junio de 2025 ha sido condenado a 30 años y 7 meses de prisión.

De acuerdo con información oficial suministrada por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento dictó la sentencia tras la aceptación voluntaria de cargos por parte de Deiver Jair Rodríguez Burgos, declarado responsable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y municiones.

La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca, permitió establecer que Rodríguez Burgos interceptó a su víctima en el parqueadero de un centro comercial local.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el condenado intimidó al fiscal con un arma de fuego, exigiéndole un dinero recién retirado en una entidad bancaria. Durante el asalto, disparó en una pierna al servidor judicial y, ya en el suelo, lo golpeó antes de propinarle otro disparo en el abdomen.

Asesino de fiscal en fleteo de Fusagasugá recibe condena de 30 años tras aceptar cargos - crédito Fiscalía General de la Nación

Luego, se apoderó de un maletín que contenía 128 millones de pesos y huyó en una motocicleta, según la misma fuente oficial.

El seguimiento a esta acción delictiva permitió la captura de Deiver Jair Rodríguez Burgos el pasado 10 de septiembre de 2025.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin del Departamento de Policía de Cundinamarca lo detuvieron en el peaje Gambote, en la vía entre San Onofre (Sucre) y Cartagena (Bolívar), conforme comunicó la Fiscalía.

El fallo conocido responde a una condena de primera instancia, contra la que la defensa podrá interponer los recursos legales que correspondan.

La Fiscalía General de la Nación reiteró en su comunicado la gravedad de los hechos y destacó la labor investigativa que permitió dar con el responsable y avanzar hacia el esclarecimiento del caso.

Justicia para el fiscal Karin Sefair Calderón: sentencian a 30 años al autor del crimen - crédito Captura de pantalla de Fiscalía General de la Nación

Policía de Pereira capturó a alias El Gordo, condenado por homicidio y prófugo tras riña mortal

La Policía Nacional capturó en Pereira a un sujeto conocido como alias El Gordo, quien era requerido por una condena por homicidio, informó RCN Noticias.

La detención fue el resultado de una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación, desarrollada en la Comuna del Café, uno de los sectores residenciales del municipio.

De acuerdo con el reporte recogido de las autoridades, la orden de arresto fue emitida por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Pereira y obedecía a una sentencia por los delitos de homicidio y porte o tenencia de armas de fuego.

La investigación determinó que los hechos que motivaron la condena se remontan a febrero de 2024, cuando una riña ocurrida en el barrio Colinas del Triunfo terminó en tragedia. Durante este altercado, calificado por las autoridades como un acto de intolerancia, una persona perdió la vida tras recibir múltiples disparos.

La Policía Metropolitana precisó: “La captura por orden judicial de “El Gordo” en la Comuna del Café es producto de las labores del Bloque de Búsqueda y la articulación continua con la Fiscalía General de la Nación”.

Según la institución, el capturado deberá cumplir una pena de nueve años de prisión por su participación comprobada en el crimen y su responsabilidad en el porte ilegal de armas.

Detenido alias El Gordo en Pereira - crédito Policía Nacional

La detención de alias El Gordo se produce como parte de una serie de operativos orientados a reducir los índices de criminalidad en Pereira y su área metropolitana.

Las autoridades han reiterado su compromiso de ejecutar estrategias efectivas para localizar y judicializar a individuos condenados por delitos graves que aún estaban evadiendo la acción de la justicia.

La Policía subrayó que el resultado obtenido demuestra la efectividad de la cooperación interinstitucional y el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a seguir colaborando con información que permita dar con el paradero de otros prófugos, reforzando el mensaje de la importancia de la denuncia y la vigilancia ciudadana en el fortalecimiento de la seguridad regional.