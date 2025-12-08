Colombia

Caso de envenenamiento con talio en Bogotá: así identificaron a Zulma Guzmán y por qué Interpol la busca en 180 países

El abogado Fabio Humar destacó que el análisis de mensajes, grabaciones y testimonios muestra un vínculo claro de la mujer con las víctimas y los hechos ocurridos en la capital

Zulma Guzmán Castro fue señalada como la principal sospechosa en el caso de envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá. - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

El nombre de Zulma Guzmán Castro adquirió notoriedad internacional tras ser identificada por las autoridades colombianas como la principal sospechosa de enviar las frutas envenenadas con talio que provocaron la muerte de dos niñas en Bogotá. Las víctimas, Inés de Bedout y Emilia Forero, estudiantes del Colegio Los Nogales, fallecieron el 5 y el 9 de abril, respectivamente, tras presentar síntomas de intoxicación aguda.

De acuerdo con CityTv, la Interpol activó una circular roja para su captura en 180 países, mientras la Fiscalía General de la Nación continúa la investigación sobre este caso que conmocionó al país en abril.

Cómo identificaron a Zulma Guzmán Castro

La investigación, adelantada durante varios meses por la Fiscalía General de la Nación, se centró en rastrear el origen del paquete de frutas que consumieron cuatro niñas, resultando fatal para dos de ellas. Según relató el abogado Fabio Humar, representante de la familia Bedout y citado por CityTV, fue determinante el testimonio del domiciliario que entregó la fruta envenenada.

Este hombre, originalmente objeto de la pesquisa, no mostró vínculos directos con el hecho, ya que según la información suministrada habría entregado el pedido por intermediación de una empresa de mensajería. Los interrogatorios permitieron que el domiciliario señalara el edificio desde donde recibió el encargo, ubicado cerca del parque de la 93. Este dato facilitó a los investigadores delimitar la trazabilidad del paquete y reconstruir el recorrido hasta la casa de las niñas.

Fabio Humar explicó a City TV: “Luego de unas investigaciones que se hacen en la clínica, se logra determinar que lo que hubo fue un envenenamiento muy letal por un metal muy complejo”.

El paquete entregado a las niñas contenía los elementos contaminados con talio, según las pruebas reunidas por las autoridades. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Móviles y relaciones personales

Las autoridades trabajan con la hipótesis de que el incidente pudo haberse motivado por venganza personal. Humar confirmó la relación extramatrimonial entre Zulma Guzmán y el padre de una de las menores, precisamente en el domicilio donde se entregó el paquete: “Ella tuvo una relación extramatrimonial con el padre de una de las menores, precisamente en la casa donde fue enviado el veneno”.

El abogado también señaló: “La investigación ha dado cuenta que esta señora tenía acceso a personas que pudieron haber colaborado en este asunto”. Es decir, Guzmán Castro contaba con vínculos que le habrían permitido ejecutar la entrega sin exponerse de forma directa.

Detalles de la alerta internacional y fuga

Tras la recaudación de pruebas y la emisión de la orden de captura, el medio ya mencionado aclaró que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lanzó una circular roja que permite buscar de forma activa a Zulma Guzmán Castro en más de 180 países miembros. Las investigaciones dan por hecho que la empresaria salió de Colombia y habría visitado al menos cuatro países después de la muerte de las menores en abril, aunque su paradero actual es desconocido.

Por el momento, Guzmán Castro no ha emitido declaraciones oficiales públicas sobre las acusaciones. Se informó que envió un mensaje de WhatsApp a conocidos donde manifestó que desconocía lo que estaban diciendo de ella y pidió ser defendida ante cualquier señalamiento, pero no se ha presentado un pronunciamiento oficial por parte de la señalada.

Interpol emitió una circular roja para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en 180 países tras el caso sucedido en la capital. - crédito Interpol

Proceso y pruebas científicas

La Fiscalía General de la Nación confirmó que los análisis realizados en la clínica a las víctimas detectaron talio, un metal poco frecuente en envenenamientos, que fue la causa directa de la muerte de las niñas. La trazabilidad del paquete establecida por los testimonios y registros de la mensajería sirvió de fundamento para solicitar la captura internacional y avanzar con la investigación penal.

Fabio Humar resumió: “Los resultados contundentes que permitieron la emisión de la captura en las últimas horas en contra de una persona que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría facilitado el acceso al veneno al interior de unas frambuesas que fueron enviadas de regalo a la casa de la familia”.

Las autoridades rastrean los movimientos de Zulma Guzmán Castro, considerada prófuga tras abandonar el país luego del incidente. - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

Búsqueda internacional y expectativas

Las autoridades colombianas, en coordinación con organismos internacionales, mantienen la búsqueda activa de Zulma Guzmán Castro y aguardan que la cooperación judicial permita su pronta localización y extradición. Mientras, el caso permanece abierto y continúa siendo seguido de cerca en Colombia y el exterior, donde se espera que la señalada comparezca ante la justicia y se esclarezcan los pormenores de este suceso que impactó a la sociedad.

