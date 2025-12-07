Día de las Velitas en Bogotá: así nació la tradicional guerra de voladores y pólvora del barrio La Perseverancia

EL barrio La Perseverancia se fundó a comienzos del siglo XX como un barrio obrero de Bogotá - créditos captura de pantalla 'Guerra de voladores' | @miguel.zarate08/IG | @eigth.a/IG | @davidjimenez.91/IG

La celebración del Día de las Velitas en Colombia para 2025 ofreceré una nueva versión de una de las tradiciones de más vieja data en su capital: Bogotá.

Allí, en una de las calles del barrio La Perseverancia, en la localidad de Santa Fe, cerca al sector financiero del centro de la ciudad y desde hace más de 50 años, hay registros de una inusual batalla que, sin falta cada noche del 7 de diciembre, y parte de la madrugada del 8 de diciembre, encienden el vecindario: la Guerra de voladores.

Este es el mismo título que lleva el documental que se lanzó a través de redes sociales por parte de tres jóvenes colombianos que, teniendo a su favor que dos de ellos crecieron en las calles de esta comunidad, y lograron contar de primera mano, con testimonios de algunos de los protagonistas de esta fecha infaltable.

Infobae Colombia habló con Miguel Angel Zarate, Cristan Andrés Ochoa y Christian David Jimenéz, y contaron qué los motivó a dejar un registro de esta celebración que ha sabido mantenerse vigente a pesar de que las autoridades en una ocasión trataron de impedir que se llevara a cabo, cuyo único fin es poderle mostrar las diversas voces y posiciones de la situación para que los espectadores saquen sus propias conclusiones.

“Este corto documental recoge las voces del barrio que convirtió la pólvora en una tradición viva, entrelazando las miradas de participantes y habitantes de este emblemático rincón de Bogotá. Retrata la noche que da la bienvenida a diciembre: una jornada de vértigo y adrenalina donde muchos liberan sus furias, emociones”, menciona la frase que acompaña el documental publicado en Instagram, Facebook y YouTube.

Esta guerra de voladores y demás artefactos con pólvora data de varias generaciones que pueden ir hasta 50 años atrás

El origen de la guerra de los voladores en el barrio La Perseverancia de Bogotá

“Todo inicia cuando nacemos en el barrio, porque dos integrantes del proyecto que somos nacidos en el barrio, entonces crecimos con ello. Y cada 7 de Velitas vivimos lo que sucede dentro del barrio y queríamos documentar la historia para salir a mostrarle al mundo qué es y que ocurre en estas festividades para esta épocas”, explica Andrés, que junto a Miguel y desde la infancia, vieron cómo la batalla ambientada con pólvora era algo que, sin falta, se realizaba cada año luego de que las familias compartían en las cuadras de los barrios y encendían sus velas.

Es tal la tradición, que “es un evento que viene catalogado desde hace muchísimos años atrás, que incluso hasta nuestros padres, nuestros abuelos lo hacían, y se ha venido conservando la tradición del barrio, pero no había la oportunidad de hacer un material audiovisual para mostrarle al mundo cómo es la festividad. Entonces, nos motivó gran parte el haber crecido dentro de estas festividades, de haber vivido la guerra, haber participado dentro de ellas, y esta fue una de las grandes razones”, añade el director de proyecto, y que ahora se encuentra radicado en España.

Si nos vamos a hablar de cifras, el mismo Andrés afirmó que “se hace un cálculo que alrededor de 50 años, porque nos sentamos a hablar con nuestros abuelos o padres de ello y ellos nos cuentan que en su infancia también lo vivían”

Y es que parte de la historia de La Perseverancia se entrelaza con el nacimiento de esta práctica, que fue instaurada por los primeros pobladores que llegaron a establecerse en esta zona.

“El barrio es muy conocido porque es un barrio obrero, es uno de los primeros barrios fundados en la ciudad de Bogotá, y conociendo un poquito la historia de nuestro barrio, de la gente de Bavaria, los obreros de Bavaria que se fueron a vivir allí, a este sector de la capital”, cuenta Andrés.

El barrio ubicado en la localidad de Santa Fe tiene orígenes en obreros de la empresa de Bavaria que se establecieron allí

El director de Guerra de voladores aseguró sobre lo que arrojó la investigación previa antes de realizar el rodaje: “Ellos (sus abuelos) cuentan que para soltar adrenalina, euforia en esas fiestas y en época de diciembre, realizaban este tipo de actividades. Entonces, cogían las llantas, las embalsamaban con trapos, gasolina y posteriormente las encendían”.

Sumado a lo anterior, y como es un mes en donde se quema mucha pólvora, se dedicaban a ello, a prender bengalas, torpedos, voladores; y ya luego se empezó a generar una batalla entre los diferentes sectores del barrio y lo llevaron a una cuadra muy tradicional que es la calle 32, donde está todo el comercio de la zona y por donde pasan las principales rutas de, de buses del sector. Y allí es donde se realiza la guerra”.

Es tal el arraigo de esta práctica entre las generaciones de familias que habitan La Perseverancia que, como detalló el mismo director del documental, “en unos años la Policía intervenía y no dejaba como llevar a cabo la tradición, pero posteriormente se dieron cuenta de que eran muchísimas personas en contra de la Policía y decidieron salir de ahí”.

La guerra de voladores del barrio La Perseverancia: un relevo generacional

Se estima, como contó David Jiménez, que son entre 200 y 300 personas las que se dan cita en la calle 32 entre las carreras 1 y 3, punto donde se desarrolla la batalla con pólvora.

Y es que allí se ve cómo el relevo generacional es paerte fundamental de la tradición: “En el documental lo va a poder ver, que ahí está la mujer, el esposo y hasta el niño. Entonces, esto se ha sido generacional, unos relevos prácticamente, porque ahorita ya estamos viendo a los más grandes que son más o menos de 50 a 60 años, ya con personas de nuestra edad, de 30 para abajo”, señaló Jiménez.

"No hay violencia, no hay golpes, no hay bala, no hay nada, solo voladores. Eso sí ya se sabe que el que se deje quemar, se deja quemar", dice uno de los protagonistas del documental

A lo anterior, Ochoa agregó que no se busca incitar ni satanizar la celebración: “Sabemos que es un evento que genera muchísima controversia. Hay partes que están de acuerdo y otras que no por el riesgo que se corre, por lo que se asume el hecho de manipular la pólvora”.

Por tal motivo, “tenemos diferentes puntos de vista, pero la mayor parte de la gente, que participa en el evento, lo hace constantemente y cada año”.

A lo largo de los más de seis minutos que resumen un trabajo de campo e investigación de cerca de dos años (con visitas previas y demás), los tres jóvenes buscan visibilizar y hacer memoria barrial por medio de esta producción audiovisual.

“Se combaten de cuadra a cuadra. Entonces se unen las cuadras como tal y hacen la ‘vaca’ (colecta de dinero) o cada casa, cada familia compra y luego ya ahí se une toda la pólvora y ahí empiezan a estallarla”, explica Migue Zárate.

La polémica por el uso y manipulación de pólvora detrás de la guerra de voladores en La Perseverancia

“Este evento es un tema transgresor porque claramente, pues hay campañas y la gente lo sabe, pero es un lugar donde convergen todos”, explica Jiménez al referirse a los llamados por parte de la administración distrital y el Gobierno nacional para que no se compre ni se manipule pólvora en el país. Pero en Bogotá, los habitantes de La Perseverancia tienen códigos establecidos a lo largo de los años.

El mismo realizado visual señala que “después de las nueve de la noche, en la 32 no hay... (prohibición para el uso de pólvora) esa ley se acaba. Allá todo el mundo sale a tirar los voladores y, como lo dice el documental, nosotros nos encargamos de no defender el evento como tal ni justificar el tema de la pólvora que está bien, porque, pues, no es nuestro objetivo, sino generar una controversia“.

La guerra de voladores se lleva a cabo cada noche del 7 de diciembre en Bogotá en la calle 32 entre carreras 1 y 3, en una especie de batalla entre grupos de vecinos por cuadras

“En el documental que está la persona afectada, porque es una afectada (llamada ‘La Sancocha’), habla que la quemaron, que a ella no le gusta; está la señora que vende los faroles y las velitas, que dice que a ella no le gustan las llantas por ejemplo, porque las llantas se han llevado gente“, mencionó Jiménez.

Asimismo, a esos códigos sobre no transitar por el tramo ya mencionado de la calle 32 se le agregan otras normas que, de antemano, los participantes de la Guerra de voladores tienen claro, como por ejemplo la distancia mínima para tirarse los voladores, pero aquí también hay un factor de responsabilidad, porque como ellos mismos explicaron, “uno debe estar en la juega”, para referirse al máximo estado de alerta debido a la cantidad de pólvora que se detonan en tan poco tiempo.

“Y en el documental lo dice uno de los, de los personajes: ‘Son las 9 de la noche, ya todo el mundo compartió su noche de velita, los niños y hay fiestas a los lados. Claramente hacen bazares, conciertos, toques y usted en cada cuadra encuentra música diferente, todas las familias. Pero llegan las 9 o 10 de la noche, se tira el primer volador, ya sabe por código interno el barrio que ahí ya en esa calle hay ya voladores para arriba y para abajo de frente”, sigue con su exposición sobre los códigos Jiménez.

En consecuencia, “la gente ya está preparada, ya sabe que claramente, pero no falta el volador que se mete a la cuadra y claro, hace daños, hace sus estragos, aunque la gente ya sabe, sigue con su argumento el realizado audiovisual, explica el bogotano.

Esta tradición se vivirá de nuevo la noche del domingo 7 de diciembre de 2025

Además, en el mismo barrio se busca que los pobladores siempre estén exentos a sufrir accidentes: “Es decir, las cuadras aledañas a la 32 tiran a generar casi que un radio para que, pues ahí no pasan porque el que no le gusta no pasa, ¿sí? Nosotros tomamos todas las perspectivas, desde el que se beneficia, como el vendedor que da la cara, que por ejemplo es ‘el Panelas’, y la señora que no da la cara porque no le interesa...“, añadió Jiménez.

“Sí hay prohibiciones, pero, pero en la 32 esa noche se acaban las prohibiciones y el que está ahí es porque sabe a lo que se atiene y está en la jugada de que no, no se lo lleve un volador por delante, y está bajo su responsabilidad. Uno ve todo en esos encuentros de todas las edades”, cierra Jiménez.

Si se llega a ir al barrio, las recomendaciones son hacerlo teniendo medidas de precaución, y la invitación a ver el documental y sacar sus propias conclusiones de ‘Guerra de voladores’ queda abierta por parte de los tres realizadores, y que se puede encontrar en los perfiles:

Andrés Ochoa: @eight.a

David Jiménez: @davidjimenez.91

Miguel Zárate: @miguel.zarate08