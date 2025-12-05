Erick Pabón reveló lo que le dijo Ryan Castro por querer entrar a ‘La casa de los famosos’: “Se supone que es mi amigo”

Erick Pabón revela quiénes lo han apoyado (y quiénes no) en su camino a La casa de los famosos Colombia - crédito @erick_pabon/IG

En una conversación cargada de sinceridad, humor y varias revelaciones inesperadas, el creador de contenido cucuteño Erick Pabón habló sin filtros sobre el apoyo —y la falta de él— que ha recibido desde que anunció su aspiración a entrar a La casa de los famosos Colombia.

La entrevista se dio en Tamo en vivo, programa dirigido por Dímelo King, Dedimar Gámez y Yaya Muñoz, donde el influencer dejó claro que, aunque muchos sí “se han puesto la 10”, otros que el público esperaba ver respaldándolo, pero que decidieron tomar distancia.

La conversación inició hablando sobre las votaciones y el acompañamiento que ha tenido Erick con el público, algo que el cucuteño aseguró que le había parecido bien y que se sentía cómodo con lo que estaba viviendo, mientras que animaba a los espectadores a que siguieran apostándole a su participación porque tiene las cualidades necesarias para el formato.

“Yo soy la persona más completa que hay en esa placa”, dijo entre risas, explicando que, aunque no se considera el más guapo ni el más actor ni el más comediante, sí combina un poco de todo y por ende cree que sería un buen elemento dentro del reality.

Erick Pabón revela quiénes lo apoyan y quiénes no en su camino a La casa de los famosos - crédito Prensa Canal RCN

“Yo actúo de una manera, hago sketchs y toda la vuelta... Si bien yo no soy el más chistoso, hago contenido de comedia, la gente que me sigue en Desconectados (su video pódcast), que era un tema de espontaneidad, de parchar. Y vamos pa’l otro lado... allá les gusta que la vainita entre las parejitas, que se dio esto, que se dio lo otro. La gente en Desconectados sabe cómo soy yo en eso. Entonces, yo soy un embajador del amor, un coqueto”, agregó, fiel a su estilo espontáneo.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la tención fue lo que reveló cuando le consultaron sobre cómo ha sentido el apoyo de sus colegas, ya que Pabón aseguró que muchos sí han demostrado lealtad real, pero no todos los que el público esperaba.

“Ahí es donde me he dado cuenta de que los que van a rumbear conmigo no son solo amigos de fiesta… están ahí, se han puesto la 10 porque me han dicho: ‘Vamos pa’ lante... Aparte, normalmente el cucuteño no es muy unido, los santandereanos somos famosos por pelear, por hablar duro, mas no por ser unidos. En cambio, en Cúcuta conmigo se han portado increíble", confesó.

Entre los nombres que mencionó con gratitud estuvo El Zarco, a quien calificó como uno de los creadores más relevantes de la zona y que incluso ha salido a la calle con camisetas gigantes de su rostro, volanteo y dinámicas en busetas y estadios.

Erick Pabón revela cuáles amigos no lo han apoyado con su participación en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Dímelo King/YouTube

En medio de la charla, Yaya Muñoz pidió nombres directos de quienes, según Pabón, no lo han apoyado como él esperaba y fue ahí cuando vino la revelación que generó más impacto.

“Por ejemplo, puedo botar un nombre acá. Mucha gente estaba esperando que Ryan Castro me apoyara. Se supone que es mi amigo. Y mira que todo el mundo es como que: ‘No, Ryan, que es amigo’. Pero digamos, no solo Ryan, por ejemplo, Pipe Bueno también, amigo mío”, confesó.

Seguido a esto, el creador de contenido reveló las razones que le dio el cantante de reguetón para negarse a apoyarla en la nueva aventura profesional, pues Pabón dijo que ya habían hablado del tema previamente en el camerino del concierto en Bogotá y “borrachos”.

“Él ya me había dicho: ‘A mí no me gusta eso. Erick, no se meta allá, eso es pura polémica. Usted se va a quemar allá’. Ryan me decía: ‘A mí no me gusta eso, no se meta en eso, no lo haga’. Y yo: ‘No, yo quiero que la gente conozca al verdadero Erick’. Me decía: ‘Pero hay mil maneras. Mire donde estoy yo sin polémica’, me decía... Y yo: ‘Sí, obvio, pero son carreras totalmente distintas’. Y él me dijo, siempre como que desde el principio, me dijo: ‘A mí no me gusta eso, yo no lo voy a apoyar en eso’. Entonces eso pasa, pero la gente, por ejemplo, espera eso", confesó Pabón.

Ryan Castro y Pipe Bueno, en la lista de amigos que Erick Pabón esperaba ver apoyándolo (pero no fue así) - crédito @ryancastro/IG

Pabón también mencionó a Pipe Bueno, a quien considera amigo, pero que tampoco ha salido a apoyarlo. “También les he dicho… pero nada”, aseguró, mientras que se refirió a Miguel Bueno, quien le explicó que no podía involucrarse por compromisos con promociones y su disquera.

Y añadió otro caso particular, el del influenciador Daniel Patiño, conocido en las redes sociales como Paisa, el cual le dijo abiertamente que no quería “hacerle publicidad a un canal”, a lo que Pabón respondió:

“Usted me puede hacer la publicidad a mí, a EricK… la gente va a mis redes y ya verá si vota o no... Ya no le están haciendo la publicidad al canal, sino que le están haciendo la publicidad a su amigo. Y más que yo soy un amigo muy puesto siempre. ¿Saben? O sea, yo voy a la guerra con el que sea, por el que sea”, expresó el cucuteño.

De todas formas, más allá de mencionar a quienes no lo acompañaron, Pabón insistió en que no busca polémica: “Creo que ha sido una cosa que yo me he sorprendido de decir: ‘¡Ay, qué chimba!, porque realmente la gente sí me aprecia’”, finalizó.