Álvaro Uribe hizo ácido comentario contra Petro: “No sé con qué diablos se despierta, que le da por insultarme”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió el trabajo realizado en su administración y cuestionó duramente al actual Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro, durante un evento que se llevó a cabo en Barranquilla (Atlántico). En su intervención, el líder natural del Centro Democrático subrayó que las críticas hacia su gestión no se han basado en hechos, sino en lo que calificó como relatos infundados.

En el evento, Uribe se pronunció sobre la reducción de la jornada laboral en Colombia, atribuyendo este cambio a su partido político. Según el exmandatario, “la disminución de la actual jornada laboral se dio en gran parte a una ley impulsada por el Centro Democrático”.

En efecto, la colectividad impulsó un proyecto que ahora es ley de la República (Ley 2101 de 2021), por medio de la cual se reduce la jornada laboral semana de manera gradual hasta llegar a 42.

Por otro lado, el ex jefe de Estado también se refirió a la Reforma Laboral implementada por la actual administración, que fue sancionada tras una conciliación que se llevó a cabo entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República.

En la reforma (hoy Ley 2466 de 2025), se establecen cambios específicos que benefician a los trabajadores y trabajadoras, como la aplicación del recargo nocturno desde las 7:00 p. m. y no desde las 9:00 p. m., como regía previamente. De igual manera, se incrementaron los recargos dominicales y festivos, que pasaron de ser del 75% a ser del 100%.

Uribe aseguró que estos cambios suponen un riesgo para las pequeñas empresas, que deben asumir el incremento de costos laborales por el aumento de los salarios que reciben los empleados. Además, indicó que previo al Gobierno actual ya se garantizaban ciertos derechos laborales, aunque, según indicó, el primer mandatario dijo lo contrario: “Él decía: ‘Colombia no tiene recargos’. Sí tenía”.

En ese sentido, indicó que se hay un concepto conocido como “la hora Petro” que se estaría tergiversando y estableció un significado relacionado con los momentos en los que el jefe de Estado suele hacer afirmaciones en su contra.

“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Se les dio por decir embustes: que ‘la hora Petro’, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad y recordar que ‘la hora Petro’ es cuando se despierta los domingos y yo no sé con qué diablos se despierta, que le da por insultarme”, aseveró.

La crítica de Uribe a la Reforma Laboral del Gobierno

No es la primera vez que el expresidente se pronuncia en contra de la iniciativa oficialista. En noviembre de 2025, en un evento en el que tuvo un momento de intervención, aseguró que los cambios establecidos en la iniciativa, especialmente el del incremento del recargo de los dominicales y festivos, no son “una maravilla”.

El exmandatario advirtió que los dueños de las pequeñas empresas, como por ejemplo los que administran tiendas de barrio, tendrán serios problemas para mantener a su personal porque deberán hacer pagos más altos por concepto de salarios. Esto ya había sido advertido por el Banco de la República antes de que fuera aprobado el proyecto de ley, señalando que podrían perderse miles de empleos en todo el país, porque los empleadores se verían obligados a hacer recortes de trabajadores.

En consecuencia, planteó una solución, teniendo en cuenta que la reforma se convirtió en ley: “¿Cuál es la propuesta nuestra? Deje esos recargos como los puso este Gobierno, pero bájele los impuestos a las empresas para que los puedan pagar. Es que además han acabado con las tiendas. Se han cerrado una gran cantidad de tiendas de barrio por el impuesto saludable”, dijo.