Robos de vehículos aumentan en diciembre en Colombia: estas son las zonas del país que concentran el mayor número de casos

Con la llegada de diciembre y el inicio de la temporada de festividades en Colombia, millones de ciudadanos se movilizan por el país, realizan compras, asisten a eventos y comparten momentos en familia. Este aumento en la actividad y el constante movimiento vehicular también trae consigo un incremento en la exposición de los vehículos al riesgo de hurto y otras situaciones de vulnerabilidad.

El más reciente informe del Sistema de Recuperación de Vehículos Hurtados (SVR), presentado por Ituran Colombia, advierte sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad ante el panorama actual de robos y las tendencias detectadas en los últimos meses. Según los datos registrados entre septiembre y noviembre, el 60% de los casos de hurto de vehículos se concentran en Bogotá, Antioquia y Atlántico.

La capital colombiana y su área metropolitana lideran con el 34% del total nacional, seguidas por Antioquia, que reporta el 14%, y Atlántico con el 12%. Los automóviles, camionetas y camperos, todos de uso frecuente, representan el 66% de los vehículos afectados. Por otro lado, los camiones alcanzan el 31% y las motocicletas y grúas apenas el 3%. Este patrón confirma que los delincuentes priorizan los automotores de alta circulación y, en muchos casos, con medidas de protección básicas o insuficientes, convirtiéndolos en blancos preferidos.

El informe de Ituran Colombia también analiza las modalidades más utilizadas para el robo de vehículos. El 43% corresponde a reportes preventivos, donde, pese a no concretarse el hurto, se evidencian fallas en los hábitos de seguridad de los conductores. El 26% obedece a abusos de confianza, una modalidad que muestra un crecimiento preocupante y que se basa en la entrega de llaves o el acceso al vehículo por parte de terceros bajo engaños, como solicitudes de “ayuda” o servicios informales. El 31% restante abarca robos cometidos mediante atraco, halado (remolque sin consentimiento) y extorsión.

Frente a este panorama, Ituran Colombia refuerza el llamado a la prevención y entrega recomendaciones puntuales para que conductores y propietarios puedan reducir los riesgos durante diciembre. La empresa aconseja evitar parquear en vía pública, sobre todo en zonas mal iluminadas, solitarias o que carecen de cámaras de seguridad, y sugiere siempre utilizar parqueaderos autorizados, aunque la parada sea corta o solo se trate de una compra rápida.

Además, recomienda identificar zonas de riesgo y evitar circular por calles desconocidas o barrios con poca presencia policial, al igual que no entregar nunca las llaves a desconocidos ni permitir el acceso al vehículo a personas ajenas bajo pretextos dudosos.

Otra medida clave consiste en complementar sistemas GPS con herramientas avanzadas, como rastreo satelital, botones de pánico, bloqueo inteligente, identificación del conductor y alertas geográficas. Estos recursos contribuyen a fortalecer la seguridad y permiten reaccionar de inmediato ante cualquier imprevisto. Asimismo, la revisión mecánica previa a los viajes largos, asegurando el buen estado de frenos, llantas, luces, aceite y batería, ayuda a prevenir incidentes y expone menos el vehículo a situaciones de emergencia en carretera.

En los centros comerciales—lugares muy concurridos en épocas festivas—, la recomendación es asegurar puertas y ventanas, no dejar objetos a la vista y mantenerse alerta para evitar hurtos por oportunidad. La empresa también sugiere desconfiar de servicios improvisados de valet parking o parqueaderos que no cuenten con identificación o registro formal.

La compañía destaca la utilidad de contar con sistemas de geolocalización y monitoreo 24/7, así como servicios de asistencia especializada. La capacidad de respuesta oportuna, combinada con tecnología de última generación, no solo facilita la recuperación de vehículos robados—con una efectividad del 96% y un tiempo promedio de reacción de 31 minutos reportado por la empresa—, también proporciona tranquilidad y respaldo a los propietarios durante todo el proceso.

El country manager de Ituran Colombia, Juan Francisco Villamil, resaltó: “Estos datos reflejan tanto el nivel de riesgo al que se enfrentan los conductores como la eficacia de la tecnología y el acompañamiento experto. En Ituran seguimos comprometidos con brindar seguridad real, trabajando de la mano con nuestros usuarios y autoridades para reducir el hurto vehicular en el país”.

La temporada de diciembre, con sus intensos desplazamientos y numerosas actividades, representa un reto adicional para la seguridad de los colombianos. El seguimiento de estas recomendaciones puede marcar la diferencia y permitir que las festividades se vivan con mayor tranquilidad, minimizando los riesgos asociados a la delincuencia y asegurando una movilidad protegida y responsable.