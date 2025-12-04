Colombia

Robos de vehículos aumentan en diciembre en Colombia: estas son las zonas del país que concentran el mayor número de casos

El incremento de desplazamientos y compras durante las festividades eleva la vulnerabilidad de automóviles, camionetas y camiones, según informe que alerta sobre nuevas tendencias delictivas y medidas de protección recomendadas

Guardar
Los automóviles, camionetas y camperos
Los automóviles, camionetas y camperos representan el 66% de los vehículos hurtados, siendo los principales objetivos de la delincuencia en época festiva - crédito Colprensa

Con la llegada de diciembre y el inicio de la temporada de festividades en Colombia, millones de ciudadanos se movilizan por el país, realizan compras, asisten a eventos y comparten momentos en familia. Este aumento en la actividad y el constante movimiento vehicular también trae consigo un incremento en la exposición de los vehículos al riesgo de hurto y otras situaciones de vulnerabilidad.

El más reciente informe del Sistema de Recuperación de Vehículos Hurtados (SVR), presentado por Ituran Colombia, advierte sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad ante el panorama actual de robos y las tendencias detectadas en los últimos meses. Según los datos registrados entre septiembre y noviembre, el 60% de los casos de hurto de vehículos se concentran en Bogotá, Antioquia y Atlántico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La capital colombiana y su área metropolitana lideran con el 34% del total nacional, seguidas por Antioquia, que reporta el 14%, y Atlántico con el 12%. Los automóviles, camionetas y camperos, todos de uso frecuente, representan el 66% de los vehículos afectados. Por otro lado, los camiones alcanzan el 31% y las motocicletas y grúas apenas el 3%. Este patrón confirma que los delincuentes priorizan los automotores de alta circulación y, en muchos casos, con medidas de protección básicas o insuficientes, convirtiéndolos en blancos preferidos.

El informe de Ituran Colombia
El informe de Ituran Colombia revela que el 60% de los robos de vehículos en Colombia se concentra en Bogotá, Antioquia y Atlántico durante la temporada de diciembre - crédito X

El informe de Ituran Colombia también analiza las modalidades más utilizadas para el robo de vehículos. El 43% corresponde a reportes preventivos, donde, pese a no concretarse el hurto, se evidencian fallas en los hábitos de seguridad de los conductores. El 26% obedece a abusos de confianza, una modalidad que muestra un crecimiento preocupante y que se basa en la entrega de llaves o el acceso al vehículo por parte de terceros bajo engaños, como solicitudes de “ayuda” o servicios informales. El 31% restante abarca robos cometidos mediante atraco, halado (remolque sin consentimiento) y extorsión.

Frente a este panorama, Ituran Colombia refuerza el llamado a la prevención y entrega recomendaciones puntuales para que conductores y propietarios puedan reducir los riesgos durante diciembre. La empresa aconseja evitar parquear en vía pública, sobre todo en zonas mal iluminadas, solitarias o que carecen de cámaras de seguridad, y sugiere siempre utilizar parqueaderos autorizados, aunque la parada sea corta o solo se trate de una compra rápida.

Además, recomienda identificar zonas de riesgo y evitar circular por calles desconocidas o barrios con poca presencia policial, al igual que no entregar nunca las llaves a desconocidos ni permitir el acceso al vehículo a personas ajenas bajo pretextos dudosos.

El abuso de confianza crece
El abuso de confianza crece como modalidad de hurto, con el 26% de los casos relacionados con la entrega de llaves o acceso a terceros bajo engaños - crédito redes sociales

Otra medida clave consiste en complementar sistemas GPS con herramientas avanzadas, como rastreo satelital, botones de pánico, bloqueo inteligente, identificación del conductor y alertas geográficas. Estos recursos contribuyen a fortalecer la seguridad y permiten reaccionar de inmediato ante cualquier imprevisto. Asimismo, la revisión mecánica previa a los viajes largos, asegurando el buen estado de frenos, llantas, luces, aceite y batería, ayuda a prevenir incidentes y expone menos el vehículo a situaciones de emergencia en carretera.

En los centros comerciales—lugares muy concurridos en épocas festivas—, la recomendación es asegurar puertas y ventanas, no dejar objetos a la vista y mantenerse alerta para evitar hurtos por oportunidad. La empresa también sugiere desconfiar de servicios improvisados de valet parking o parqueaderos que no cuenten con identificación o registro formal.

La compañía destaca la utilidad de contar con sistemas de geolocalización y monitoreo 24/7, así como servicios de asistencia especializada. La capacidad de respuesta oportuna, combinada con tecnología de última generación, no solo facilita la recuperación de vehículos robados—con una efectividad del 96% y un tiempo promedio de reacción de 31 minutos reportado por la empresa—, también proporciona tranquilidad y respaldo a los propietarios durante todo el proceso.

Ituran Colombia recomienda evitar parquear
Ituran Colombia recomienda evitar parquear en vía pública y utilizar parqueaderos autorizados para reducir el riesgo de robo de vehículos en diciembre - crédito @PasaenBogota / X

El country manager de Ituran Colombia, Juan Francisco Villamil, resaltó: “Estos datos reflejan tanto el nivel de riesgo al que se enfrentan los conductores como la eficacia de la tecnología y el acompañamiento experto. En Ituran seguimos comprometidos con brindar seguridad real, trabajando de la mano con nuestros usuarios y autoridades para reducir el hurto vehicular en el país”.

La temporada de diciembre, con sus intensos desplazamientos y numerosas actividades, representa un reto adicional para la seguridad de los colombianos. El seguimiento de estas recomendaciones puede marcar la diferencia y permitir que las festividades se vivan con mayor tranquilidad, minimizando los riesgos asociados a la delincuencia y asegurando una movilidad protegida y responsable.

Temas Relacionados

Hurto de vehículos Bogotá Antioquia Seguridad vehicularVíctimas de hurtos Centros comercialesDiciembre ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Un empate sería firmar la eliminación de Medellín y complicar las aspiraciones de Nacional en caso de una eventual victoria de Junior de Barranquilla contra América de Cali en el estadio Metropolitano

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Contralor tendrá acceso total a la información sobre adquisición de aviones Gripen: “La compra era necesaria”

El organismo de control podrá revisar todos los datos, incluidos los clasificados, sobre la adquisición de 17 aeronaves suecas tras una reunión clave con el Ministerio de Defensa y otras autoridades

Contralor tendrá acceso total a

Hallaron fosa común en una vereda de Cauca; albergaba los restos de una mujer y sus dos hijos de 4 y 8 años

La ciudadana, identificada como María Edilma Ul Baicue, y los dos menores de edad habían sido reportados como desaparecidos en 2022

Hallaron fosa común en una

Blessd y Beéle arrasan en Spotify Colombia en la primera semana de diciembre

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Blessd y Beéle arrasan en

La Dimayor violaría la ley si alarga la Liga BetPlay y la Copa Colombia: “Afecta la salud física y mental de los futbolistas”

Ante la posibilidad de que la temporada 2025 termine cerca de la Navidad, la Acolfutpro arremetió porque se violaría uno de los acuerdos para cambiar las condiciones laborales de los deportistas

La Dimayor violaría la ley
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Blessd y Beéle arrasan en

Blessd y Beéle arrasan en Spotify Colombia en la primera semana de diciembre

Dayro Moreno vs. “20 diablas”: el video por el que el goleador es tendencia en Colombia

Crisis en la casa Gamma del ‘Desafío Siglo XXI’: fuerte pelea desató la tensión en el equipo

Serie sobre la masacre de Pozzetto se estrena en Netflix, esto es lo que debe saber del hecho real

Cazzu probó comida colombiana en su paso por Bogotá y su reacción sorprendió: “Se me bajó la presión”

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

La Dimayor violaría la ley si alarga la Liga BetPlay y la Copa Colombia: “Afecta la salud física y mental de los futbolistas”

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Posible desaparición del Deportivo Pereira provocaría revolcón en el fútbol colombiano: estos equipos buscarían su lugar

Hora y dónde ver el UFC 323: la cuarta defensa de Merab Dvalishvili en 2025