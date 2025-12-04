Ibai Llanos, el famoso streamer español ya está en Colombia: compartió una foto en Medellín con J Balvin

Será la primera vez que el español estará en el país, y por este motivo pidió que le dejen recomendaciones - crédito @ibaillanos/IG

Luego anunciar por medio de sus redes sociales que visitaría varios países de Latinoamérica a finales de noviembre e inicio de diciembre, el streamer español Ibai Llanos ya se encuentra en Colombia.

Su visita hace parte de su gira en la que la finalidad, además de conocer varios destinos turísticos infaltables, es probar la variada gastronomía que ofrece cada país y sus diversas regiones, incluido el país cafetero.

Además de aparecer en una transmisión en vivo por la cuenta de Kick del también creador de contenido Westcol (como se le conoce en las redes al antioqueño Luis Fernando Villa), el influencer español llegó a Medellín, donde dejó para el recuerdo una foto que compartió en sus historias (stories) de Instagram junto al artista J Balvin, también oriundo de esta zona de Colombia.

Ibai Llanos es el presentador de Esports, considerado uno de los pesos pesados en esta clase de plataformas en línea, es el organizador de La velada del año, una competencia boxística entre influencers, que en su pasada edición tuvo nueve millones de espectadores conectados.

En esa versión de la Velada de año participó Westcol, que cayó en su combate frente al español The Grefg.

La foto se reveló el 3 de diciembre de 2025 - créditos @ibaillanos/IG | @jbalvin/IG

La presencia de Ibai Llanos ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes más contenidos del español sobre su estadía en Colombia.

La publicación se compartió la tarde del miércoles 3 de diciembre, mientras que J Balvin la compartió un par de horas después en otra historia de la misma red social.

Y es que desde que se conoció a comienzos de noviembre de 2025 que el español pasaría por Colombia, el creador del famoso Mundial de Desayunos, y en el que el país quedó afuera en cuartos de final luego de caer contra Venezuela y su famosa arepa reina pepiada, la publicación que compartió el mismo Ibai se llenó de invitaciones y de mensajes de decenas de ciudadanos colombianos, en los que le dejaron planes, recomendados y ciudades que debe visitar.

El primer Mundial de Desayuno que organizó Ibai Llanos dejó como vencedor a Perú y su pan con chicharrón - crédito @ibaillanos/IG

Ibai Llanos estaría en el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín

Uno de los tantos planes que le dejaron en comentarios lo hizo la cuenta del club de fútbol Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más tradicionales y ganadores en la historia del fútbol profesional colombiano.

Por tal motivo, en el mensaje que le dejaron a modo de invitación, y teniendo en cuenta que la quinta fecha de los cuadrangulares finales del torneo de fútbol nacional enfrenta a los dos equipos más clásicos de la ciudad en la que está Llanos, Atlético Nacional e Independiente Medellín, lo más seguro es que el streamer español sea uno de los espectadores del encuentro en el que los Verdolagas buscarán seguir con vida en el grupo A en su búsqueda de la final (que ya dejó al Deportes Tolima clasificado en el grupo B), y esperando que en el otro juego del grupo América de la sorpresa de visitante contra el Junior de Barranquilla.

En la publicación que hizo Ibai por medio de un reel el 4 de noviembre, una de las respuestas más destacadas fue la del equipo de fútbol antioqueño: “Ibai, te invitamos a un partido del equipo más ganador de Colombia! ⚽️🇳🇬💚🙌”.

Todo parece indicar que esta oferta podría hacerse realidad, y solo hasta la tarde del jueves 4 de diciembre se revelará en que quedó esta historia.

El mismo día que Ibai compartió el reel anunciando la visita a Colombia, la cuenta de Atlético Nacional (@nacionaloficial) le escribió para hacerle la invitación a ver un juego en el estadio Atanasio Girardot - crédito @ibaillanos/IG

Quién es Ibai Llanos y por qué es tan

Ibai Llanos es un creador de contenido, streamer y empresario español nacido en Bilbao en 1995. Comenzó su carrera como narrador de videojuegos, sobre todo en la escena de los eSports, donde se destacó como comentarista de torneos de League of Legends en la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y luego en el circuito internacional con la organización G2 Esports.

Para 2021 el influencer decidió iniciar su camino independiente y fundó junto a socios su propio club de deportes electrónicos, KOI.

Así fue que consolidó su audiencia en especial a través de la plataforma Twitch, donde sus transmisiones en vivo cubren una variedad de temas: videojuegos, entrevistas, eventos deportivos, shows de entretenimiento y competencias exclusivas como la Velada del Año, un evento de boxeo entre celebridades digitales que batió récords de audiencia a nivel global.

Desde hace varios meses atrás Ibai Llanos (que se dio el lujo de conocer a Lionel Messi en Barcelona) inició un cambio radical en sus hábitos de vida e inicio una serie de cambios, que entre dieta y ejercicio, le permitió bajar de peso y mejorar su salud, aprovechando para impulsar prácticas saludables desde sus redes sociales - crédito @ibaillanos/IG

El reconocimiento y la influencia de Ibai Llanos se explican por varios factores como:

Es uno de los streamers más vistos del mundo, acumulando millones de seguidores en Twitch y otras redes sociales.

Ha innovado en la creación de formatos audiovisuales que combinan deporte, música y entretenimiento, llegando a públicos diversos, especialmente jóvenes.

Ha colaborado con grandes figuras, desde deportistas como Lionel Messi, Gerard Piqué y Sergio Agüero, hasta músicos de talla internacional (J Balvin queda como un claro ejemplo de ello), lo que ha ampliado su impacto más allá del mundo digital.

Su capacidad para organizar eventos masivos en línea lo posiciona como referente en la evolución del entretenimiento digital y la convergencia entre medios tradicionales y nuevas plataformas.

Por estas razones, Ibai Llanos es considerado una figura clave en la cultura digital actual y uno de los creadores de contenido más influyentes a nivel mundial.