Esto es lo que se sabe de los dueños del Ferrari 488 GTB que protagonizó accidente fatal en La Calera

Este es el mismo vehículo que protagonizó un siniestro en La Calera

En la tarde del 4 de diciembre, se registró un accidente en La Calera en el que estuvo involucrado un vehículo de alta gama, más precisamente, un Ferrar 488 GTB, que tiene un valor comercial que supera los 1.500 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el conductor del vehículo habría perdido el control (se desconoce si iba en exceso de velocidad) y terminó atropellando a varios motociclistas.

En las imágenes que fueron expuestas en redes sociales se observa que el Ferrari terminó en el carril contrario del corredor vial que tiene movilidad en los dos sentidos.

Además, se confirmó que uno de los motociclistas arrollados perdió la vida a pesar de que equipos de emergencia llegaron de manera inmediata al lugar. Hasta el momento, se desconocen los detalles específicos del siniestro.

Lo que se sabe del propietario del Ferrrari 488 GTB involucrado

El conductor habría perdido el control y atropelló a varios motociclistas

A través del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), Infobae Colombia tuvo acceso al historial del vehículo que protagonizó el accidente del tránsito, que está matriculado en Bogotá desde el 5 de diciembre de 2016.

Además, está a nombre de la funeraria Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio, que en su sitio web indica que ofrece “una gama de servicios funerarios y de previsión exequial, gestionando la prestación de servicios de acuerdo a los requerimientos del cliente, que incluye desde la organización del velorio, entierro o cremación, hasta la coordinación de traslados y la atención de las familias en su proceso de duelo”.

Esta empresa tiene presencia únicamente en Bogotá, en donde administra cuatro cementerios distritales: Cementerio Central, Cementerio del Norte, Cementerio del Sur y Parque Cementerio Serafín.

El vehículo de alta gama fue matriculado en diciembre de 2016

Sobre el propietario de la empresa, se trata de Adolfo Reyes Gómez, que no solo es conocido en el sector funerario, sino que también dicta conferencias en las que habla de su conocimiento sobre vehículos de alta gama.

Precisamente, sobre su hobby, Las dos orillas hizo un informe llamado “El empresario que guarda 9 Ferraris en su casa“, en el que se menciona que la colección de estos vehículos es uno de sus ”máximos placeres”.

Además de los Ferrari, se indica que tendría motocicletas Harley-Davidson y autos antiguos de colección, que expone regularmente en sus redes sociales.

Sobre el mercado funerario, Reyes Gómez tiene al menos 90 carrozas fúnebres y buses para el traslado de los familiares de los muertos; además, tiene acciones en varias floristerías que habitualmente son ubicadas alrededor de las funerarias.

El Ferrari está a nombre de la funeraria Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio

En el informe se menciona que, tras el cambio que se registró en la industria de los seguros exequiales en los 90, el empresario copió un modelo de negocio que comenzó en Cali para el pago a cuotas de funerales.

Reyes Gómez comenzó vendiendo lotes en cementerios y servicios asociados, fundó su propia empresa en 1993 y actualmente tiene al Ministerio de Defensa como cliente, puesto que facilita los servicios funerarios para los uniformados.

Sumado a ello, cuenta con cerca de un millón de afiliados y 4.500 empresas clientes, que pagan mensualmente por planes que van de 7.000 a 80.000 pesos.

Coordinadora de servicios de parque cementerio es una de las funerarias más reconocidas de Bogotá

Sobre el Ferrari 488 GTB, fue sacado al mercado en 2015, este vehículo cuenta con un propulsor V8 biturbo de 3.9 litros que ofrece 670 caballos de fuerza. Logra pasar de 0 a 100 km/h en solo 3 segundos y llega a una velocidad máxima de 330 km/h. Dispone de tracción en el eje trasero, caja automática de siete marchas, suspensión ajustable y sistemas electrónicos de asistencia como el Side Slip Control 2. El habitáculo, diseñado por la reconocida firma italiana, utiliza materiales exclusivos y prioriza una configuración orientada al manejo deportivo.

En Colombia se tiene la tendencia de que al ser pocas las unidades que son matriculadas, la placa conserva el número 488, como una referencia directa al modelo, esto mismo se suele registrar con los Porsche 919.