Profesiones y requisitos que permiten acceder a la pensión especial anticipada, según Colpensiones

Trabajadores de alto riesgo deben consultar los requisitos para pensión anticipada en una de las sedes de Colpensiones - crédito Freepik y Pixabay / Composición

Colpensiones estableció que existen ciertos oficios y profesiones que permiten el acceso a una pensión especial de vejez, lo que autoriza la jubilación anticipada para quienes cumplan con los requisitos estipulados.

Esta modalidad se regula bajo normas específicas, diseñadas para reconocer el desgaste físico y mental que determinadas actividades generan durante el tiempo de servicio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entidad precisó que el acceso a la pensión especial no depende únicamente del oficio o profesión ejercida. Señaló que la norma también contempla situaciones específicas o el haber trabajado en sectores definidos como de alto riesgo, con apoyo del Decreto 2090 de 2003 y sus prórrogas, el cual regula la materia para el régimen de prima media.

Colpensiones incluyó una lista de actividades y grupos laborales que pueden ser objeto de esta modalidad de pensión, en función del impacto que el trabajo produce en la salud y la expectativa laboral del afiliado.

Dentro de este grupo, aparecen tanto profesiones como tareas que exigen condiciones físicas y psicológicas especiales, y que ameritan una protección mediante una pensión anticipada.

Las actividades y profesiones reconocidas son las siguientes:

Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos

Actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo

Actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios en los cuerpos de bomberos

Personal dedicado a la custodia y vigilancia de internos en centros de reclusión carcelaria (Inpec) .

Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, radiaciones ionizantes o sustancias comprobadamente cancerígenas:

- Actividades industriales que expongan de manera continua a fuentes de calor intenso.

- Labores en las que exista contacto directo con materiales radiactivos.

- Oficios con manipulación documentada de agentes catalogados como cancerígenos.

La entidad aclaró que estos trabajos reciben la calificación de alto riesgo debido al tipo de exposición y sus efectos comprobados sobre la salud.

Así las cosas, quienes se desempeñen en dichos cargos pueden acceder a condiciones preferenciales para la jubilación, de acuerdo con la regulación vigente.

Los requisitos para solicitar este tipo de pensión especial son los siguientes:

Edad: Haber cumplido 55 años de edad, tanto para hombres como para mujeres, según las guías de Colpensiones

Semanas Cotizadas: Haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones

Semanas de Alto Riesgo: Contar con un número mínimo de semanas cotizadas en la actividad considerada de alto riesgo. Esta condición permite disminuir la edad exigida hasta un límite de 50 años, con una reducción de un año por cada 60 semanas extra cotizadas en tareas de riesgo, sin que la edad para pensión pueda ser inferior a 50 años

Colpensiones puntualizó que la solicitud del beneficio requiere una cotización adicional. El empleador debe realizar un aporte extra del 10% sobre el Ingreso Base de Cotización correspondiente a cada trabajador involucrado en actividades de alto riesgo.

La normativa sobre pensiones especiales busca resguardar derechos de quienes laboran en condiciones extremas, ajustando los requerimientos a las características del puesto ocupado.

Estos ajustes reflejan el objetivo de otorgar la jubilación anticipada exclusivamente a quienes puedan demostrar la exposición y el desgaste asociados a los trabajos calificados como de alto riesgo.

Según el reglamento de Colpensiones, el proceso de reconocimiento incluye la verificación de la actividad, semanas cotizadas y aportes extra para garantizar el cumplimiento de todas las condiciones.

La evaluación y el otorgamiento de la pensión quedan supeditados a la acreditación plena de estos requisitos ante la entidad.

Las personas interesadas deben acreditar los años, semanas y aportes extraordinarios, además de demostrar que desempeñaron las funciones categorizadas por la ley como de mayor riesgo y desgaste para que su solicitud de pensión anticipada sea reconocida bajo este régimen.