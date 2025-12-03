Colombia

Martín Santos señaló que si Iván Duque no hubiera hecho “un gobierno tan malo” Gustavo Petro no sería presidente

El hijo del exjefe de Estado Juan Manuel Santos le lanzó fuerte pulla a Duque por su gestión cuando fue mandatario colombiano

Marín Santos cuestionó mandato de Iván Duque y de paso mencionó a Gustavo Petro - crédito Montaje Infobae

Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, generó debate en redes sociales tras compartir una opinión directa sobre la coyuntura política reciente en Colombia.

A través de su cuenta de X, el también empresario se refirió al papel del exmandatario Iván Duque (2018-2022) en el ascenso de Gustavo Petro al poder ejecutivo.

“No olvidar nunca que si @IvanDuque no hubiera hecho un gobierno tan malo, Gustavo Petro no sería presidente hoy”, escribió Martín Santos en su mensaje, que rápidamente acumuló reacciones tanto de usuarios afines al actual gobierno como de críticos.

El comentario pone de relieve la percepción de una parte del electorado sobre la gestión Duque y su impacto en el resultado electoral que llevó a Petro a la presidencia.

Martín Santos lanzó pullas a Iván Duque - crédito @MartinSantosR

Tras el reciente mensaje de Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, diversas reacciones no se hicieron esperar en redes sociales.

Una usuaria respondió: “No sé, Martín, no voté por Duque y fui muy crítica de él, pero en retrospectiva, lo hizo mejor que el gobierno actual a pesar de la pandemia y del estallido social (que hoy se entiende más como una estrategia preelectoral del Pacto Histórico)”. Este comentario introdujo un matiz sobre el balance de los últimos gobiernos.

Otro usuario añadió: “No olvidar que si @AlvaroUribeVel no apoya a @JuanManSantos éste nunca hubiera sido Presidente, y si no es por los votos de la izquierda y el apoyo de @petrogustavo jamás hubiera logrado su reelección. Píldoras para la memoria @MartinSantosR”.

Una tercera intervención enfatizó: “No olvidar nunca que si su papá no le hubiese entregado el país a los bandoleros y respetado el plebiscito, no estaríamos en esta anómala situación de país”.

Las respuestas reflejan un debate polarizado y una memoria histórica disputada entre simpatizantes de distintos sectores.

El comentario de Martín Santos en X sobre Iván Duque desató una ola de críticas en la red social - crédito Colprensa

Martín Santos y Vicky Dávila protagonizaron cruce de palabras en X: “Espero que su papá pague por Odebrecht”

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila encendió el debate político colombiano con una respuesta directa a Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, a través de las redes sociales.

El intercambio surgió luego de que Santos compartió un artículo relacionado con la campaña de Dávila, provocando una nueva oleada de reacciones en un contexto de creciente polarización.

Dávila, en un mensaje publicado en su cuenta, expresó: “Martín Santos, no se alegre mucho, nada está escrito y lo que sí no tiene futuro es el PETROSANTISMO…”.

Vicky Dávila se despachó contra Martín Santos por medio de su cuenta en X - crédito @VickyDavilaH

Su comentario fue ampliamente replicado, y el término “Petrosantismo” rápidamente ocupó espacio en la discusión digital, interpretado por analistas y seguidores como una alusión a posibles pactos entre sectores que respaldan a Gustavo Petro y figuras cercanas al expresidente Santos.

La comunicadora fue más allá en un segundo mensaje dirigido al hijo del exmandatario: “Eso sí, espero que su papá, Juan Manuel Santos, un día caiga y pague por Odebrecht y su reelección”.

El conjunto de respuestas de Dávila fue interpretado como una muestra de su postura crítica frente a las figuras establecidas.

Martín Santos le envío fuerte mensaje a Vicky Dávila - crédito @MartinSantosR

Martín Santos optó por tomar distancia del tono polémico y respondió con un enfoque conciliador: “Hola Vicky, por ese odio es que tu campaña va en caída libre. Colombia no quiere más peleas, quiere propuestas”, escribió en su cuenta. Insistió en que los ciudadanos prefieren discusiones centradas en ideas y soluciones, y no en enfrentamientos personales.

Agregó: “Ojalá concentres esa energía en proponer en lugar de pelear. Fuerte abrazo y éxitos”, mensaje que buscó cerrar el cruce invitando a priorizar la política propositiva sobre la confrontación reiterada.

El episodio ilustra cómo las estrategias digitales y los asuntos judiciales inciden en el ambiente electoral. No es la primera vez que Martín Santos protagoniza disputas de este tipo: en septiembre de 2025, sostuvo un debate con Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sugiriendo la posible gestación de alianzas inesperadas, al decir: “¿Se conforma entonces el Uribe-santismo? Esa lógica de ustedes no cuadra”.

