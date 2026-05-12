Aumento del salario mínimo sigue siendo un dolor de cabeza para los colombianos: se confirman problemas a la hora de pagar servicios

Para 2026, el salario mínimo tuvo un aument odel 23,7% y en la actualdiad es de $2.000.000 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

En abril de 2026, la inflación anual en Colombia subió a 5,68%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), con lo que encadenó el tercer mes consecutivo de incremento y marcó uno de los registros más altos desde septiembre de 2024. Además, la inflación mensual registrada en abril fue de 0,78%, dato que la convierte en la tercera más alta para ese mes en los últimos 15 años.

Un informe de Corficolombiana atribuye casi el 90% del incremento en los precios a factores internos: los ajustes ligados a la indexación salarial y la presión de la demanda. Factores externos, como el encarecimiento internacional de combustibles y la tensión geopolítica, han tenido un efecto limitado, representando apenas 12% del avance inflacionario en lo que va del año.

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Impacto del aumento en el salario mínimo y la demanda interna

El incremento del salario mínimo, del 23% para 2026, generó un efecto inmediato en el costo de los servicios, en especial, aquellos que dependen principalmente de la mano de obra y que excluyen el arriendo. Estos servicios, que representan cerca de una cuarta parte de la canasta de consumo familiar, experimentaron un salto en su inflación desde 6,7% en diciembre de 2025 hasta 8,6% en abril, según el informe.

El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane

Además, el traslado de los mayores costos laborales al consumidor final se produjo de manera rápida, lo que provocó aumentos en los precios de sectores esenciales. Así, el consumo nacional absorbió las consecuencias del ajuste salarial, impulsando una cadena de aumentos en los precios internos.

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Al respecto, el economista jefe de Corficolombiana, Julio Romero, precisó que “52 de los 58 puntos básicos (casi el 90%) que ha subido la inflación desde diciembre hasta abril se explicaron por presiones de demanda e indexación, sobre todo al salario mínimo”. Entonces, “apenas 10% puede atribuirse a choques de oferta”.

Debate sobre las causas de la inflación

La discusión sobre el origen de la inflación permanece abierta. Mientras que el Gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda insisten en atribuir el repunte a choques externos —especialmente el conflicto de Oriente Medio y el alza internacional de insumos energéticos y agrícolas—, la postura de Corficolombiana es diferente.

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Romero enfatizó en que “los datos muestran otra cosa”. Agregó que las justificaciones oficiales “no se corresponden con la evidencia”, por lo que reiteró que la mayor parte del aumento de precios proviene de factores internos, sobre todo, la política de ajustes automáticos vinculados al salario mínimo y el consumo.

Al interior de la Junta Directiva del Banco de la República, la división es cada vez más evidente respecto al manejo de la política de tasas de interés. Mientras la mayoría aboga por mantener o incrementar la tasa para controlar la demanda y estabilizar las expectativas inflacionarias, otros advierten sobre el impacto negativo que tasas elevadas pueden ejercer sobre el crecimiento económico.

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Julio Romero, economista jefe de Corficolombianam, confirmó que el salario mínimo sigue afectando los precios en Colombia - crédito @JulioCRomeroA/X

Tasas de interés: decisiones recientes y proyecciones

Como se recordará, en abril el Banco de la República optó por mantener la tasa de política monetaria en 11,25%, una decisión que sorprendió tras dos aumentos consecutivos de hasta 200 puntos básicos (pb) en reuniones previas. Según el análisis de Corficolombiana y las señales del mercado de derivados, se prevé que la tasa vuelva a incrementarse en junio, con estimaciones que la ubican en 12,25% o incluso 13%.

Romero afirmó que “el Banco de la República ha tenido que subir la tasa de interés y tendrá que seguir haciéndolo para proteger el poder adquisitivo de los colombianos, que es su misión constitucional”.

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De igual forma, el informe advierte que, para reducir la inflación de manera notable, la tasa de interés real —la diferencia entre la tasa del banco central y la inflación— debería alcanzar el 6%, un nivel inédito en los últimos diez años.

Corficolombiana alertó también sobre un “escenario de tasas altas por más tiempo”, marcado por la persistencia inflacionaria y la cautela del Emisor, lo que definirá el tono económico del semestre. “Desde Corficolombiana hemos advertido un escenario de tasas elevadas por un periodo más prolongado, en medio de un entorno desafiante tanto interno como externo”, puntualizó el informe.

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Riesgos adicionales para la inflación en 2026

Para el segundo semestre de 2026, el estudio de Corficolombiana destacó nuevos riesgos. Dentro de los principales se encuentran:

Encarecimiento internacional de combustibles, gas y fertilizantes, derivado de tensiones en Irán.

Impacto del fenómeno de El Niño, cuya incidencia sobre precios regulados y alimentos podría añadir más presiones inflacionarias en Colombia.

La volatilidad cambiaria y la incertidumbre geopolítica permanecen como factores con potencial de afectar los precios internos.

Al cierre de marzo, las exportaciones de Colombia sumaron USD5.316 millones, lo que representó un crecimiento del 20,9% respecto al año previo y el nivel más alto desde julio de 2022.

El comportamiento de los mercados de deuda y la curva de TES en tasa fija continúa reflejando la sensibilidad de la economía ante cambios externos y las expectativas de ajustes en la política monetaria.

Según Corficolombiana, en la segunda parte de 2026, la prioridad será doble: frenar el avance de los precios y estimular la inversión, pese a un contexto de tasas de interés elevadas y amenazas externas.

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Así las cosas, consolidar la recuperación económica exigirá no solo estabilizar la inflación, sino también abrir espacio para que la inversión retome su dinamismo, incluso bajo condiciones financieras más restrictivas, según las perspectivas de Corficolombiana.