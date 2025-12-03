Fiscalía solicita medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por presunto plan para salir del país: las conversaciones son del 2022

El hijo del presidente Gustavo Petro enfrenta una solicitud de detención preventiva tras ser vinculado a un caso de desvío de fondos públicos en Atlántico, con evidencia clave extraída del celular de su pareja - crédito Asamblea del Atlántico

La Fiscalía de Colombia solicitó una medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Urrego, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos hechos de corrupción y riesgo de fuga.

La petición se fundamenta en evidencia extraída del celular de Laura Ojeda Estupiñán, actual pareja de Petro, que incluye conversaciones en las que se discute la posibilidad de abandonar el país.

El caso, que involucra el presunto desvío de recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables en el departamento del Atlántico, ha generado un alto interés público y político en Colombia.

Según información publicada por Semana, Nicolás Petro Urrego quedó formalmente vinculado a una nueva investigación penal por hechos de corrupción ocurridos durante su periodo como diputado en la Asamblea del Atlántico.

La Fiscalía lo señala como presunto responsable de delitos relacionados con la contratación pública, argumentando que utilizó su influencia para que la gobernación del Atlántico adjudicara contratos a la Fundación Conciencia Social.

De acuerdo con la investigación, estos contratos permitieron el desvío de millonarios recursos públicos para beneficio personal de Petro y de Day Vásquez, su expareja.

Mensajes hallados en el dispositivo de Laura Ojeda revelan discusiones sobre abandonar Colombia ante el avance de la investigación, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar su detención por peligro de fuga y corrupción - crédito captura de pantalla / X

La evidencia central que respalda la solicitud de medida de aseguramiento proviene de conversaciones halladas en el celular de Laura Ojeda Estupiñán.

La Fiscalía, citada por Semana, detalló que en una conversación fechada el 5 de diciembre de 2022, se discutió la posibilidad de salir del país como alternativa ante el avance de las investigaciones.

En palabras de la fiscal del caso, “es allí donde se encuentra plasmado ese análisis de la extracción del celular de la señora Laura Ojeda Estupiñán. Es una conversación del 5 de diciembre de 2022 donde dice: ‘el fiscal que quiere hacer la investigación es enemigo de ellos, dos opciones, negociar con ella o irnos del país, le dije que si cedo a que nos vayamos a mitad de año, desde ya empezaremos a hacer lo del pasaporte’, dice literalmente”, advirtió la Fiscalía durante la audiencia, según recogió Semana.

La Fiscalía argumentó ante el juez que Nicolás Petro Urrego representa un peligro para la sociedad y un riesgo para el proceso judicial, que apenas inicia.

La fiscal del caso insistió en la necesidad de privar de la libertad al hijo del presidente, señalando que las conversaciones extraídas del celular de Ojeda evidencian la preparación de una posible fuga.

“Que analizó la extracción de la información del celular de la señora Laura Ojeda donde habla de la posibilidad de salir del país y le dice a su señora madre que le están diciendo será mejor irse del país y que estarían preparando los pasaportes con el fin de realizar esta situación”, señaló la funcionaria, según recogió Semana.

La solicitud de medida de aseguramiento contra el hijo del presidente por presunta corrupción reaviva el debate sobre la integridad de las instituciones y la confianza pública en el sistema judicial colombiano - crédito Colprensa

La investigación sostiene que, durante su gestión como diputado, Petro Urrego habría facilitado la entrega de contratos públicos a la Fundación Conciencia Social y a su director.

Los recursos de estos contratos estaban destinados a la atención de adultos mayores y niños en situación de discapacidad en el Atlántico.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que parte de estos fondos se desviaron para beneficio personal de Petro y Vásquez, lo que constituye el núcleo de los cargos por corrupción.

Tras la publicación de la información y la solicitud de medida de aseguramiento, Nicolás Petro Urrego respondió públicamente a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En su mensaje, cuestionó la cobertura mediática y la antigüedad de las conversaciones utilizadas como evidencia: “La manipulación en un titular de prensa, sea serio @YesidLancheros, la conversación de esos chats son de DICIEMBRE del 2022. Unos chats de hace 3 años”, escribió el hijo del presidente.

El caso continuará su curso en los tribunales, mientras las partes presentan sus argumentos y se define la situación jurídica del hijo del presidente.