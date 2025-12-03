Colombia

“Colombianos no están retenidos por la fuerza”: dura réplica de Ucrania a Gustavo Petro

La Embajada de Ucrania reaccionó al comentario del presidente Gustavo Petro sobre colombianos supuestamente retenidos en ese país, defendió la legalidad del servicio militar y destacó la decisión de enviar apoyo médico desde Colombia en medio del conflicto con Rusia

Gustavo Petro habló de la
Gustavo Petro habló de la guerra de Ucrania y Rusia. Archivo Infobae.

La Embajada de Ucrania en Perú, que también representa a Colombia, publicó un comunicado en el que respondió a las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro acerca de ciudadanos colombianos que integran las fuerzas ucranianas.

La sede diplomática se pronunció luego de que el mandatario expresara en su cuenta de X que los connacionales supuestamente estarían “secuestrados” y pidió al gobierno ucraniano que facilitara su regreso.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro| REUTERS/Luisa González

La información fue divulgada por Semana y generó nuevas reacciones en medio del debate sobre la participación de voluntarios extranjeros en zonas de conflicto.

El mensaje oficial de la embajada señaló que los colombianos mencionados por Petro ingresaron a las Fuerzas de Defensa por voluntad propia.

En su declaración, la misión diplomática manifestó “profunda gratitud” hacia quienes decidieron incorporarse a las filas ucranianas, asegurando que su permanencia en el país se enmarca en un proceso “completamente voluntario, legítimo, oficial y conforme a la ley”. De esta manera, insistió en que las condiciones de estos combatientes corresponden a un estatus regulado por normas nacionales e internacionales aplicables al servicio militar.

Según el comunicado, los extranjeros vinculados al Ejército ucraniano se integran en unidades regulares y operan bajo legislación que reconoce sus derechos y deberes.

crédito Suministrada a Infobae
crédito Suministrada a Infobae Colombia

La embajada enfatizó que Ucrania “en ningún caso retiene por la fuerza a militares extranjeros”, añadiendo que sus procedimientos se realizan conforme a las disposiciones jurídicas que rigen en el país. También remarcó que las garantías ofrecidas a los voluntarios responden a obligaciones reconocidas en tratados internacionales.

La postura de la misión diplomática surgió después de que el jefe de Estado afirmara que “estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania” y solicitara que se gestionara una comunicación con el presidente Volodímir Zelenski. Petro afirmó que los voluntarios habrían sido reclutados mediante supuestos engaños y que no podrían abandonar territorio ucraniano pese a su intención de retornar. El mandatario añadió que el servicio diplomático colombiano debía intervenir para facilitar el regreso de los connacionales.

En el documento divulgado, la embajada defendió la decisión de quienes se integran a las fuerzas ucranianas como “una elección moralmente correcta”, destacando que apoyan a un Estado que invoca el derecho a la legítima defensa conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Para la sede diplomática, el respaldo de los voluntarios extranjeros refleja un compromiso con un país que enfrenta ataques militares desde 2022 y que mantiene operaciones defensivas en diferentes regiones.

(Russian Defense Ministry Press
(Russian Defense Ministry Press Service via AP)

El pronunciamiento también mencionó la determinación del gobierno colombiano de enviar un hospital militar para atender a personas afectadas por el conflicto, incluidos niños y adultos con lesiones graves. El comunicado expresó que “cada iniciativa que salva vidas es valiosa”, y añadió que esperan que Colombia continúe apoyando los esfuerzos encaminados a poner fin a la guerra y formule un llamado dirigido a Rusia para detener sus agresiones en territorio ucraniano.

El presidente colombiano reiteró en su publicación que los connacionales habrían pedido regresar, pero no se les permitiría salir del país europeo. La reacción de la embajada se dio en un contexto donde persisten discusiones sobre la presencia de combatientes extranjeros en Ucrania, así como sobre la situación humanitaria de quienes se encuentran en las zonas más afectadas por los enfrentamientos armados.

(Sean Kilpatrick/The Canadian Press via
(Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

La información circuló en paralelo a reportes relacionados con tensiones internacionales. Entre ellos figuró un mensaje reciente del presidente ruso, Vladímir Putin, que advirtió sobre eventuales repercusiones para Europa y sostuvo que “estamos listos” para responder ante cualquier escalamiento. Este contexto marcó el telón de fondo de la declaración diplomática ucraniana, en la que insistieron en la importancia del respaldo extranjero para sus operaciones.

El mandatario colombiano también mencionó que el equipo médico enviado desde Colombia podría ampliar su atención a combatientes ucranianos heridos y afirmó que “rusos y ucranianos deben llegar a un acuerdo de paz por sí mismos sin interferencias extranjeras”. Con estas palabras, reiteró su posición respecto a los diálogos internacionales y a la necesidad de buscar soluciones negociadas en escenarios de confrontación prolongada.

No era la primera vez que Petro se refería a la posibilidad de enviar personal médico al exterior. En una entrevista concedida a Al Jazeera a comienzos de noviembre, señaló que su gobierno facilitaría la participación de voluntarios en labores de reconstrucción en Gaza, e incluso mencionó que podrían trasladarse niños heridos para ser atendidos en Colombia. El mandatario afirmó entonces que se buscaría que “muchísimos médicos y médicas, con experiencia en Colombia, quieran ir”, destacando la disposición del país para ofrecer apoyo humanitario internacional.

