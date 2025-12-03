Así se repartirá el presupuesto de Bogotá en 2026: movilidad, educación y salud, los sectores que lideran la inversión

La Comisión de Hacienda de Bogotá aprobó en primer debate un presupuesto distrital de $40,4 billones para 2026, priorizando inversión pública y sostenibilidad fiscal - crédito Unsplash

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo del Presupuesto Distrital para la vigencia 2026, ratificando un monto total de $40,4 billones para el próximo año. La iniciativa tiene como objetivo consolidar la inversión pública, garantizar la continuidad de las principales obras de infraestructura y mantener la sostenibilidad fiscal del distrito.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena Ruiz, detalló que el presupuesto aprobado da respuesta a las demandas sociales de la ciudad y prioriza los proyectos estratégicos en infraestructura, educación y seguridad, asegurando un crecimiento moderado y alineado con las proyecciones económicas de la capital. Según la funcionaria, “presentamos un presupuesto que permite el crecimiento de los sectores sociales y de seguridad, y que garantiza la inversión en los proyectos estratégicos de infraestructura que viene desarrollando la ciudad”.

La estructura del presupuesto muestra un fuerte énfasis en la inversión pública, que absorberá $32,5 billones del total, es decir, el 80,6% de los recursos, mientras que $5,3 billones se destinarán a gastos de funcionamiento (13%) y $2,6 billones al servicio de la deuda (6,4%). Este enfoque confirma que ocho de cada diez pesos estarán destinados a inversión, en tanto el gasto de funcionamiento refleja un incremento de apenas 1,1% frente al año anterior, en línea con las políticas de austeridad y eficiencia de la administración.

El acuerdo aprobado en primer debate asigna $32,5 billones a proyectos estratégicos, limita el aumento de gastos administrativos y proyecta la generación de 24.000 empleo - crédito Concejo de Bogotá

Sectores con mayor inversión para 2026

Movilidad, Educación y Salud concentran el núcleo de la inversión presupuestal para 2026, representando más del 58% de los recursos programados:

Movilidad recibirá $9,2 billones, el mayor monto individual para un sector, lo que permitirá acelerar proyectos clave como la Primera Línea del Metro de Bogotá, la Troncal de la Calle 13, y la entrega de 17 proyectos de nueva infraestructura, entre los que destacan el Cable San Cristóbal, tramos de las troncales de las avenidas Ciudad de Cali y 68, el puente vehicular de la Calle 153 y avances en las avenidas Laureano Gómez y Francisco Miranda.

Educación será financiada con $9,1 billones, un presupuesto destinado a beneficiar a 3.700 estudiantes con colegios nuevos y restituidos, mejorar la infraestructura escolar de 150.000 estudiantes y garantizar la atención a 700.000 mediante jornada educativa completa y el Programa de Alimentación Escolar. Este compromiso busca reducir brechas educativas y fortalecer la calidad en todos los niveles.

Salud contará con $5,3 billones, recursos dirigidos a la atención de 1,7 millones de personas y a la modernización de hospitales en Bosa, Pablo VI, Tintal y Trinidad Galán. La actualización de la red hospitalaria apunta a incrementar la capacidad asistencial y responder a las demandas de salud pública de la ciudad.

Movilidad recibirá $9,2 billones en 2026, permitiendo avanzar en la Primera Línea del Metro de Bogotá y otros proyectos de infraestructura vial - crédito TransMilenio

Otros sectores destacados incluyen Integración Social ($2,6 billones), con énfasis en la protección de poblaciones vulnerables; Hábitat, que liderará el plan más ambicioso de subsidios de vivienda en la historia de Bogotá; y Seguridad y Convivencia ($1,1 billones), orientado a fortalecer la justicia, la convivencia ciudadana y la dotación de equipamientos urbanos.

Alineación con el Plan Distrital y visión a mediano plazo

De acuerdo con el distrito, el presupuesto 2026 ratifica la apuesta por la inversión social, la movilidad sostenible y la construcción de un entorno seguro e inclusivo. Más de 350 frentes de obra estarán activos en el año, con la generación de 24.000 empleos formales en el sector de infraestructura, contribuyendo a la reactivación económica y la inclusión social.

Adicionalmente, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026–2036 presentado junto al proyecto, permite visualizar la estabilidad y responsabilidad fiscal del Distrito, asegurando que la planificación a largo plazo sea consistente con los objetivos estratégicos y la disponibilidad de recursos.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto de presupuesto será discutido en plenaria del Concejo en los próximos días. Según el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, “este presupuesto refleja la visión de una ciudad que está construyendo su futuro, cumpliendo el sueño de tener Metro, destrabando obras, transformando como nunca la política social y recuperando la confianza ciudadana”.

El presupuesto incluye $2,6 billones para integración social, con énfasis en la protección de poblaciones vulnerables y subsidios de vivienda - crédito Monet

Contexto económico y proyecciones

El presupuesto se fundamenta en un entorno de crecimiento económico positivo. El PIB de Bogotá aumentó 3,1% en 2025 y se prevé un crecimiento del 3,4% en 2026, superando el promedio nacional de 2,7%. En cuanto a financiación, los ingresos fiscales de la administración central alcanzarán $26,4 billones en 2025 y se proyecta un incremento del 8,2% para 2026, impulsado principalmente por el incremento en los recaudos de Industria y Comercio, el impuesto predial y transferencias corrientes.