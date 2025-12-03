Angélica Monsalve criticó al senador estadounidense Bernie Moreno por proponer eliminar doble ciudadanía: “Allá jamás podría soñar con ser presidente”

Angélica Monsalve expresó su desacuerdo con la propuesta del senador, subrayando que la Constitución estadounidense limita el acceso de ciudadanos naturalizados a la presidencia, evidenciando desigualdad en el trato legal - crédito @alazamo123 y REUTERS/Jon Cherry/File Photo

El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno propuso en el Capitolio de Estados Unidos una legislación que busca restringir la doble ciudadanía dentro del país.

La propuesta, de acuerdo con las declaraciones del legislador, plantea que quienes cuenten con una nacionalidad extranjera extra tendrían que elegir entre una de sus ciudadanías.

La propuesta de Moreno no pasó inadvertida en Colombia, donde la exfiscal Angélica Monsalve manifestó su desacuerdo de manera contundente.

Monsalve expresó en un mensaje en su cuenta de la red social X que “allá, Bernardo jamás podría soñar con ser presidente”.

Monsalve señaló en su mensaje que el contexto legal y político del sistema estadounidense impide que ciudadanos naturalizados, como Moreno, puedan aspirar a la presidencia, subrayando que su trayectoria estaría limitada por no haber nacido en el país.

A través de su cuenta en la red social X, Monsalve también resaltó la diferencia de trato entre quienes nacen en Estados Unidos y quienes obtienen la nacionalidad posteriormente.

“El sistema anglosajón no beneficia al colombiano Bernardo Moreno, apodado por los gringos como ‘Bernie.’ Allá, en EEUU, Bernardo jamás podría soñar con ser presidente: la Constitución no deja que un nacionalizado como alias ‘Bernie’ llegue a la Casa Blanca”, comentó la exfiscal en su publicación.

Angélica Monsalve lanzó duras críticas en contra del senador de Estados Unidos Bernie Moreno - crédito @alazamo123

también criticó la contradicción que percibe en la postura de Bernie Moreno al impulsar restricciones sobre la doble ciudadanía.

Señaló que, pese a ocupar una posición privilegiada, el senador parece ignorar la historia de inmigración que, según ella, caracteriza tanto a su propia familia como a millones de ciudadanos en Estados Unidos, quienes han tenido la posibilidad de mantener una conexión entre dos naciones gracias a la doble nacionalidad.

“Pero eso sí: desde su pedestal de superioridad Muisca-Aria, ahora propone eliminar la doble ciudadanía… olvidando que millones de familias —incluida la suya— llegaron como inmigrantes y construyeron un puente entre dos países”, comentó la exfiscal.

Concluyendo su publicación Monsalve subrayó que, a diferencia de la situación en Estados Unidos, Bernardo Moreno sí tendría la posibilidad de postularse para la presidencia en Colombia, pese a que —según la exfiscal— no demuestra aprecio por su país de origen. La exfiscal afirmó en su respuesta al parlamentario de Estados Unidos lo siguiente: “Bernardo podría aspirar a presidir Colombia, el país que tanto desprecia. En cambio, Bernie, solo podría presidir a USA en sus fantasías”.

Concluyendo su publicación Monsalve subrayó que, a diferencia de la situación en Estados Unidos, Bernardo Moreno sí tendría la posibilidad de postularse para la presidencia en Colombia, pese a que —según la exfiscal— no demuestra aprecio por su país de origen - crédito @alazamo123/X

En relación con la propuesta de Bernie Moreno, el texto presentado en el Congreso estadounidense argumenta que la ciudadanía debe sustentarse en un compromiso exclusivo con el país. El documento señala: “Para preservar la integridad de la ciudadanía nacional, la lealtad a los Estados Unidos debe ser indivisa”.

El borrador inicial de la iniciativa estipula que quienes obtengan una segunda nacionalidad verían revocada automáticamente su ciudadanía estadounidense.

Durante una entrevista con Fox News Digital, Bernie Moreno recordó el significado personal que tuvo para él adquirir la ciudadanía estadounidense, al afirmar: “Uno de los mayores honores de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que tuve para hacerlo”. Asimismo, resaltó que considera un privilegio haber prestado el Juramento de Lealtad exclusivamente a Estados Unidos.

“Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio —y si quieres ser estadounidense— es todo o nada. Es momento de poner fin a la doble ciudadanía para siempre”, indicó el legislador colombo estadounidense al medio citado.

En relación con la propuesta de Bernie Moreno, el texto presentado en el Congreso estadounidense argumenta que la ciudadanía debe sustentarse en un compromiso exclusivo con el país - crédito @berniemoreno/X

Si el proyecto conocido como Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025 avanza en el Congreso, sus disposiciones generarían un impacto en miles de residentes del país que actualmente disfrutan de la doble nacionalidad, una condición que el marco legal estadounidense permite en la actualidad.

Según el texto, la responsabilidad de aplicar esta normativa recaería en el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Las personas afectadas contarían con un período de doce meses tras la entrada en vigor de la ley para informar oficialmente al secretario de Estado su decisión de renunciar a su otra ciudadanía, o bien notificar al Departamento de Seguridad Nacional su elección de abandonar la ciudadanía estadounidense.