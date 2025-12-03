Colombia

Angélica Monsalve criticó al senador estadounidense Bernie Moreno por proponer eliminar doble ciudadanía: “Allá jamás podría soñar con ser presidente”

La exfiscal colombiana criticó la iniciativa del senador estadounidense, porque el sistema legal de Estados Unidos impide a naturalizados, como Moreno, aspirar a la presidencia

Guardar
Angélica Monsalve expresó su desacuerdo
Angélica Monsalve expresó su desacuerdo con la propuesta del senador, subrayando que la Constitución estadounidense limita el acceso de ciudadanos naturalizados a la presidencia, evidenciando desigualdad en el trato legal - crédito @alazamo123 y REUTERS/Jon Cherry/File Photo

El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno propuso en el Capitolio de Estados Unidos una legislación que busca restringir la doble ciudadanía dentro del país.

La propuesta, de acuerdo con las declaraciones del legislador, plantea que quienes cuenten con una nacionalidad extranjera extra tendrían que elegir entre una de sus ciudadanías.

La propuesta de Moreno no pasó inadvertida en Colombia, donde la exfiscal Angélica Monsalve manifestó su desacuerdo de manera contundente.

Monsalve expresó en un mensaje en su cuenta de la red social X que “allá, Bernardo jamás podría soñar con ser presidente”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Monsalve señaló en su mensaje que el contexto legal y político del sistema estadounidense impide que ciudadanos naturalizados, como Moreno, puedan aspirar a la presidencia, subrayando que su trayectoria estaría limitada por no haber nacido en el país.

A través de su cuenta en la red social X, Monsalve también resaltó la diferencia de trato entre quienes nacen en Estados Unidos y quienes obtienen la nacionalidad posteriormente.

“El sistema anglosajón no beneficia al colombiano Bernardo Moreno, apodado por los gringos como ‘Bernie.’ Allá, en EEUU, Bernardo jamás podría soñar con ser presidente: la Constitución no deja que un nacionalizado como alias ‘Bernie’ llegue a la Casa Blanca”, comentó la exfiscal en su publicación.

Angélica Monsalve lanzó duras críticas
Angélica Monsalve lanzó duras críticas en contra del senador de Estados Unidos Bernie Moreno - crédito @alazamo123

también criticó la contradicción que percibe en la postura de Bernie Moreno al impulsar restricciones sobre la doble ciudadanía.

Señaló que, pese a ocupar una posición privilegiada, el senador parece ignorar la historia de inmigración que, según ella, caracteriza tanto a su propia familia como a millones de ciudadanos en Estados Unidos, quienes han tenido la posibilidad de mantener una conexión entre dos naciones gracias a la doble nacionalidad.

“Pero eso sí: desde su pedestal de superioridad Muisca-Aria, ahora propone eliminar la doble ciudadanía… olvidando que millones de familias —incluida la suya— llegaron como inmigrantes y construyeron un puente entre dos países”, comentó la exfiscal.

Concluyendo su publicación Monsalve subrayó que, a diferencia de la situación en Estados Unidos, Bernardo Moreno sí tendría la posibilidad de postularse para la presidencia en Colombia, pese a que —según la exfiscal— no demuestra aprecio por su país de origen. La exfiscal afirmó en su respuesta al parlamentario de Estados Unidos lo siguiente: “Bernardo podría aspirar a presidir Colombia, el país que tanto desprecia. En cambio, Bernie, solo podría presidir a USA en sus fantasías”.

Concluyendo su publicación Monsalve subrayó
Concluyendo su publicación Monsalve subrayó que, a diferencia de la situación en Estados Unidos, Bernardo Moreno sí tendría la posibilidad de postularse para la presidencia en Colombia, pese a que —según la exfiscal— no demuestra aprecio por su país de origen - crédito @alazamo123/X

En relación con la propuesta de Bernie Moreno, el texto presentado en el Congreso estadounidense argumenta que la ciudadanía debe sustentarse en un compromiso exclusivo con el país. El documento señala: “Para preservar la integridad de la ciudadanía nacional, la lealtad a los Estados Unidos debe ser indivisa”.

El borrador inicial de la iniciativa estipula que quienes obtengan una segunda nacionalidad verían revocada automáticamente su ciudadanía estadounidense.

Durante una entrevista con Fox News Digital, Bernie Moreno recordó el significado personal que tuvo para él adquirir la ciudadanía estadounidense, al afirmar: “Uno de los mayores honores de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que tuve para hacerlo”. Asimismo, resaltó que considera un privilegio haber prestado el Juramento de Lealtad exclusivamente a Estados Unidos.

“Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio —y si quieres ser estadounidense— es todo o nada. Es momento de poner fin a la doble ciudadanía para siempre”, indicó el legislador colombo estadounidense al medio citado.

En relación con la propuesta
En relación con la propuesta de Bernie Moreno, el texto presentado en el Congreso estadounidense argumenta que la ciudadanía debe sustentarse en un compromiso exclusivo con el país - crédito @berniemoreno/X

Si el proyecto conocido como Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025 avanza en el Congreso, sus disposiciones generarían un impacto en miles de residentes del país que actualmente disfrutan de la doble nacionalidad, una condición que el marco legal estadounidense permite en la actualidad.

Según el texto, la responsabilidad de aplicar esta normativa recaería en el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Las personas afectadas contarían con un período de doce meses tras la entrada en vigor de la ley para informar oficialmente al secretario de Estado su decisión de renunciar a su otra ciudadanía, o bien notificar al Departamento de Seguridad Nacional su elección de abandonar la ciudadanía estadounidense.

Temas Relacionados

Angélica MonsalveBernie MorenoCongreso Estados UnidosDoble nacionalidadColombia-Noticias

Más Noticias

En medio de su pelea con Armando Benedetti, exsecretario de Transparencia de Juan Manuel Santos anunció que será candidato a la Cámara

Camilo Enciso señaló que su candidatura fue avalada por el partido Dignidad y Compromiso, liderado por el exsenador Jorge Enrique Robledo

En medio de su pelea

Gustavo Bolívar le contestó a Lina María Garrido por proyección en segunda vuelta presidencial de encuesta de Invamer: “Significa que a su candidato De la Espriella le tienen tanto rechazo”

El exsenador señaló que, de mantenerse las tendencias proyectadas, muchos votantes ajenos al petrismo optarían por respaldar a Iván Cepeda en segunda vuelta

Gustavo Bolívar le contestó a

Gustavo Petro sancionó la Ley Artes al Aula que hace obligatoria la educación artística en Colombia

El Gobierno Petro promulgó una ley que obliga a las escuelas oficiales a convertir la formación en artes y culturas en un componente esencial de la enseñanza básica y media

Gustavo Petro sancionó la Ley

Cuántos buñuelos se pueden comer en Navidad y sin engordar: especialista compartió una llamativa explicación

El secreto está en saber equilibrar las comidas y conocer el aporte nutricional de cada platillo

Cuántos buñuelos se pueden comer

Ministro de Justicia (e) exigió apertura de investigación por presuntas interceptaciones a Armando Benedetti: “Quién dio la orden”

El supuesto hallazgo de software espía en el teléfono del ministro del Interior desató alarma en Andrés Idárraga, que exigió respuestas rápidas sobre los responsables

Ministro de Justicia (e) exigió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Liliana González, la recordada “pajarita”,

Liliana González, la recordada “pajarita”, contó su amarga experiencia con los altos costos de la capital antioqueña: “¿Qué le pasa a Medellín?”

Westcol desató nueva polémica por comentarios sobre las parejas de Karina García: “Empiezan a buscar un marranito al que sacarle las monedas”

Dani Duke recordó su época como maquilladora de Karol G: “Me querían quitar el trabajo”

Dani Duke expresó su apoyo a Álvaro Uribe y armó polémica en redes: “Soy uribista”

Empresario español explicó su apoyo a Karina García para ganar ‘La mansión de Luinny’: “No me debe nada”

Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Este sería el ‘grupo de la muerte’ en el que podría terminar la selección Colombia en el Mundial 2026, según el Ranking FIFA

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas que necesita el cuadro de Río para conseguirlo

Esto debe hacer Deportivo Pereira para evitar la desaparición: Dimayor tendría que tomar cruda decisión