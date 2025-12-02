En video quedó partido de fútbol en Manizales que terminó en balacera: la Policía interveni y hay dos personas heridas

El caso se presentó en el barrio San Rafael de la capital caldense el domingo 30 de noviembre de 2025 - crédito Memaz

La tarde del domingo 30 de noviembre, un partido de fútbol en la cancha sintética del colegio San Rafael, en Manizales, terminó de forma abrupta cuando se desató una balacera después del pitazo final.

La pelea entre rivales de equipos incluyó una riña con armas traumáticas, y de acuerdo con testimonios que algunos de los residentes de la comunidad al diario La Patria, todo inició luego del final del encuentro deportivo, lo que llevó a un ambiente de tensión en la zona.

Vecinos de la cancha relataron que alcanzaron a escuchar primero una discusión y luego varios disparos.

Dentro de los testimonios que sirvieron a los uniformados de la Policía Metropolitana de Manizales (Memaz), se detalló que algunos de los habitantes observaron cómo varios de los deportistas se enfrentaron a puños antes de la llegada de las autoridades.

Un video que compartieron las autoridades con Infobae Colombia se muestra el momento en que la confrontación se intensificó cerca de las 2:30 p. m. del domingo.

“Se golpeaban sin consideración, corrían de un lado a otro. Luego llegaron varios policías”, narró un testigo al periódico de Caldas.

En el video se observa cómo el árbitro (camiseta azul) tiene que salir con el menor que lo acompañaba para que no fuera alcanzado por los involucrados en la gresca - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Lamentablemente se presenta un hecho en el barrio San Rafael, luego de un partido de fútbol donde particulares se transan en una riña. Dos de ellos esgrimen armas de fuego traumáticas y lesionan a otros dos”, indicó la noche del 1 de diciembre en declaraciones a medios de comunicación el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana.

Esta reacción inmediata se dio gracias a que uno de los vecinos llamó a la línea 123 para reportar los hechos, y esto favoreció que los agentes de turno en el CAI (Comando de Atención Inmediata) La Sultana acudieran con prontitud al lugar.

Según el reporte que conoció el diario loca, los uniformados hallaron heridos con arma traumática a Juan Camilo Jiménez, con lesión en la mano izquierda, y a John Alexánder Ríos Fagua, con impacto en la pelvis. Ambos adultos fueron trasladados al SES Hospital de Caldas.

Las primeras indagaciones indican que, después de la discusión, un hombre corrió a las graderías y sacó un arma traumática de un bolso y realizó un disparo al aire.

Los dos detenidos y el arma traumática incautada - crédito Memaz

En medio de la confusión, otro participante logró arrebatarle el arma y disparó contra los integrantes del equipo rival. Las autoridades informaron que también detuvieron a Miguel Ángel y Jorge Andrés, los dos mayores de edad que habrían participado en el empleo del arma traumática.

Los dos fueron procesados por el delito de lesiones personales y les decomisaron el arma utilizada durante la riña.

“Pudimos estar ante una situación lamentable con el deceso o la pérdida de vidas. Debemos reflexionar como sociedad este tipo de hechos para que no se presenten de nuevo. Luego de un partido de fútbol no puede presentarse esto y menos entre personas que comparten un espacio de convivencia como lo es el deporte”, dejó al final de su reporte y a modo de reflexión luego de lo ocurrido el coronel Figueroa.

Al final la otra parte de la lección final del oficial recalcó: “Queremos reiterar a la comunidad un mensaje para que se observen los canales adecuados para la resolución de conflictos, desavenencias o altercados que podamos tener con vecinos, amigos, conocidos o desconocidos”.

Declaraciones del coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales (Memaz) - crédito Memaz

Qué dijo la institución que prestó la cancha de fútbol

Por medio de un comunicado con fecha del 1 de diciembre de 2025, el comité directivo del Instituto Técnico San Rafael informó a toda la comunidad que, “debido a situaciones recientes de comportamiento inadecuado por personas externas a nuestra institución, presentadas en la cancha sintética y pensando siempre en la seguridad, tranquilidad y bienestar de todos, ha decidido suspender temporalmente el préstamo de este espacio deportivo”.

La razón de esta determinación “se adopta en cumplimiento de nuestro deber institucional de prevenir riesgos, proteger la integridad de aquellos encargados, conforme a las normas internas y al respeto por los múltiples legales que nos competen como institución educativa”, agregó el documento oficial.

El comunicado finaliza diciendo que cada decisión que se toma se hace con el fin de “cuidar lo que somos, proteger nuestros espacios y mantener un ambiente de respeto y sana convivencia para todos”.