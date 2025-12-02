Robo a un camión terminó en balacera en el suroccidente de Bogotá: un delincuente terminó herido y capturado

Robo de camión en Bogotá terminó en Balacera - rédito redes sociales/X

Un asalto armado en la localidad de Kennedy, en Bogotá, interrumpió la calma nocturna el 1 de diciembre, cuando un grupo de delincuentes robó un camión cargado de cerámica valorado en $200 millones.

El hecho, que ocurrió cerca de las 10:40 p. m., dejó como saldo a un vigilante y a un escolta heridos, así como la posterior recuperación del vehículo y la captura de uno de los presuntos responsables, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

La secuencia de los acontecimientos comenzó cuando los asaltantes, portando armas de fuego, interceptaron el camión en el sector de Guayacanes con 86. Tras intimidar al conductor, lograron apoderarse del vehículo y emprender la huida.

La rápida reacción de la comunidad, que alertó a las autoridades sobre detonaciones en la zona, permitió que un cuadrante policial acudiera de inmediato al lugar.

El oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, Norberto Caro, explicó a los medios que la intervención policial se produjo tras recibir la notificación de la ciudadanía: “Gracias a la oportuna comunicación que tiene la Policía Nacional con la comunidad, nos informan de unas presuntas detonaciones en la localidad de Kennedy, específicamente en el sector de Guayacanes con 86”.

Al llegar, los agentes constataron que tanto el vigilante como el escolta habían resultado lesionados durante el asalto.

Un hombre fue capturado por robar un camión en el suroccidente de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La persecución permitió a la Policía recuperar el camión robado a pocas cuadras del lugar del incidente. Según detalló el oficial Caro, “es allí donde acude nuestra zona de atención, donde efectivamente se establece que hay dos personas lesionadas y, de acuerdo con la información aportada, se logra recuperar un camión que tenía unas cerámicas cuadras más adelante”.

Además, uno de los delincuentes resultó herido y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

La Policía confirmó la captura de un sospechoso, quien habría participado directamente en el robo. “Es capturada una persona que habría podido ser el que cometió este hecho”, señaló el oficial Caro.

Las autoridades continúan con la revisión del área para localizar cámaras de seguridad que permitan identificar a los demás implicados en el asalto.

En medio de los primeros actos urgentes, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó todos sus recursos para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el robo, con el objetivo de determinar con precisión lo sucedido y dar con el paradero de los otros responsables.

La secuencia de los acontecimientos comenzó cuando los asaltantes, portando armas de fuego, interceptaron el camión en el sector de Guayacanes con 86. Tras intimidar al conductor, lograron apoderarse del vehículo y emprender la huida - crédito Colombia Legal Organization

Dos hombres con 17a notaciones judiciales fueron capturados por robo

La rápida intervención de la Policía Nacional en el sector de San Francisco, en Ciudad Bolívar, permitió la captura de dos hombres reincidentes que suman más de 17 anotaciones judiciales tras el robo de una camioneta.

Los uniformados del CAI Perdomo identificaron el vehículo, que había sido reportado como hurtado en la localidad de San Cristóbal, y procedieron a interceptarlo. Al notar la presencia policial, los ocupantes intentaron escapar, pero fueron alcanzados y detenidos con el apoyo de la comunidad.

Durante el procedimiento, la patrulla logró recuperar la camioneta sustraída y trasladó a uno de los capturados a un centro médico para recibir atención. Según el reporte oficial, uno de los detenidos, de veinticuatro años, cuenta con siete registros por delitos como hurto calificado, violencia intrafamiliar, lesiones personales y constreñimiento.

La rápida intervención de la Policía Nacional en el sector de San Francisco, en Ciudad Bolívar, permitió la captura de dos hombres reincidentes que suman más de 17 anotaciones judiciales tras el robo de una camioneta - crédito Mebog

El otro, de treinta y tres años, presenta diez anotaciones por hurto, falsedad marcaria, lesiones personales y tráfico de estupefacientes. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos.

En lo que va de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha realizado la captura de más de 2.600 personas por diversos delitos en esta localidad y ha recuperado 202 vehículos. La institución reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e instó a la población a denunciar cualquier acto delictivo a través de la línea 123.