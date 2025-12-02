Colombia

El Monstruo de Ciudad Bolívar: una foto en el celular de Catalina Leyva fue la clave para detener a su asesino

Las autoridades temen que el número de mujeres afectadas por Montilla sea mucho mayor, ya que, según los investigadores, podría haber abusado y extorsionado a cerca de 50 mujeres

Guardar
Su novio, según la familia
Su novio, según la familia de la menor, la perdió de vista durante un par de horas y luego fue hallada muerta con signos de violencia - crédito Qué pasa en Barrancabermeja

La captura de Kardin Montilla, conocido como el ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’, marcó un giro en la investigación sobre una serie de agresiones contra mujeres en el sur de Bogotá que fueron sometidas a vejámenes sexuales por medio de engaños.

La clave para desentrañar este caso fue el hallazgo del cuerpo de Catalina Leyva en un potrero de Ciudad Bolívar en noviembre del 2024, hecho que permitió a las autoridades reconstruir el patrón de violencia que había permanecido oculto.

La desaparición de Catalina, ocurrida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo, desencadenó una búsqueda desesperada por parte de su familia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Su padre, Luis Leyva, relató a Noticias Caracol que la última imagen encontrada en el teléfono de su hija —una fotografía del hombre que la citó bajo la promesa de empleo— se transformó en la pista fundamental para las autoridades que les permitió identificar a Montilla.

“Esa imagen que ella alcanzó a enviar nos da un pie, un punto cero para de ahí en adelante nosotros cogernos de ahí”, afirmó el hombre al medio de comunicación.

Su novio, según la familia
Su novio, según la familia de la menor, la perdió de vista durante un par de horas y luego fue hallada muerta con signos de violencia - crédito Qué pasa en Barrancabermeja

La investigación, liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Bogotá, se extendió durante más de un año. Los agentes recopilaron relatos, denuncias y testimonios de sobrevivientes, lo que permitió establecer un patrón que se repetía al menos desde abril de 2024.

Según Noticias Caracol, el caso de Catalina fue el único que terminó en feminicidio agravado, mientras que otras doce mujeres reconocidas como víctimas sobrevivieron a los ataques.

El padre de Catalina subrayó la resistencia de su hija ante el agresor. “Mi hija no se entregó. Mi hija entregó fue la vida. Pero ella no, no, no, no se la puso fácil. Y parece ser que este, este monstruo, hizo lo que hizo con ella ya después de que ella había perdido la vida. Es doloroso decir estas palabras porque ustedes saben la angustia que hemos tenido nosotros que vivir. Eso no se lo deseamos a nadie”, expresó Leyva.

El caso de Catalina no solo permitió identificar al responsable, sino que también impulsó a otras víctimas a denunciar. “Denuncien. Eso es un monstruo. Eso es una persona que no puede estar en la calle”, instó Luis Leyva en diálogo con Noticias Caracol.

Catalina Leyva fue asesinada al
Catalina Leyva fue asesinada al sur de Bogotá por medio de engaños y una supuesta oferta laboral - crédito redes sociales

Las autoridades temen que el número de mujeres afectadas por Montilla sea mucho mayor, ya que, según los investigadores el procesado podría haber abusado y extorsionado a cerca de 50 mujeres utilizando el mismo método, en el que lo acompañaba su pareja sentimental, que también fue detenida por las autoridades.

La detención de Kardin Montilla se produjo en las inmediaciones del lugar donde fue hallado el cuerpo de la joven, situación que le dio un cierre a un ciclo de violencia que, gracias a la perseverancia de la familia Leyva y la labor de la Fiscalía, salió a la luz y permitió visibilizar el alcance de este plan criminal.

Otro elemento que fue determinante dentro de la investigación para corroborar el modus operandi del agresor fue un chat que lograron obtener las autoridades, con una usuaria de la red social por la que se comunicaban que respondía la nombre de Carolina W. Allí, la joven era cuestionado sobre su interés genuino en la oferta de trabajo y la disponibilidad de tiempo para el ingreso: “Cuando podrías ingresar. Ya tienes la información de pago, horario, todo, es correcto”.

Chat caso Catalina Leyva -
Chat caso Catalina Leyva - Monstruo de Ciudad Bolívar - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Luego de la detención de Kardin Montilla, las autoridades le imputaron delitos correspondientes a la magnitud del crimen cometido. Los cargos impuestos por la Fiscalía General de la Nación incluyen: feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal.

Temas Relacionados

Catalina LeyvaPadre de Catalina LeyvaMonstruo de Ciudad BolívarKardin MontillaColombia-Noticias

Más Noticias

Alerta por estafa en Nequi: denuncian nueva modalidad de robo con un simple clic

Usuarios de una reconocida aplicación financiera reportaron novedades en sus transacciones y llamaron la atención sobre recientes notificaciones relacionadas con movimientos de dinero

Alerta por estafa en Nequi:

Volcán Puracé activa planes de emergencia: autoridades inician evacuación preventiva de las primeras familias

La medida se toma tras el incremento de la actividad volcánica que mantiene vigente la alerta naranja en el Cauca

Volcán Puracé activa planes de

Estafadores aprovechan el anuncio de integración entre Davivienda y Scotiabank para lanzar nuevas modalidades de fraude

Usuarios reportaron la recepción de mensajes por Whatsapp, correos electrónicos y enlaces fraudulentos en los que solicitan “actualizar” cuentas de este banco o compartir claves

Estafadores aprovechan el anuncio de

El neurocirujano Fernando Hakim, que atendió a Miguel Uribe Turbay, explicó la forma más sencilla de cuidar el cerebro: “¡No le roben horas al sueño!”

El doctor y líder del equipo médico en la Fundación Santa Fe aprovecha su cuenta de Instagram para dejar valiosos consejos sobre la salud mental

El neurocirujano Fernando Hakim, que

Petro insiste en que Wilmar Mejía y el general Huertas demanden a la prensa por filtraciones sobre ‘Calarcá’: “Se niegan a rectificar”

El presidente aseguró que, ante la negativa de rectificación, deben ir a instancias legales para aclarar las acusaciones que se harían contra el jefe del Comando de Personal del Ejército y el director de Inteligencia de la DNI

Petro insiste en que Wilmar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz reveló por qué

Carolina Cruz reveló por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque a pesar de que estaba en sus planes: “Él nunca quiso”

Aida Victoria Merlano confirma que fue víctima de violencia intrafamiliar y cuenta los detalles de lo que hizo con la situación

‘Desafío Siglo XXI’: así fue la reacción de Nicolás, novio de Kathe, al confirmarse el embarazo de la participante del equipo Neos

Influenciador Nico Jurado no pudo entrar a una discoteca por su forma de vestir: “Nadie te quiere en ningún lado”

Así fue la farra de música electrónica del padre Guillherme en Bogotá: hasta Beéle asistió y se tomó foto con el sacerdote DJ

Deportes

Esta sería la ciudad de

Esta sería la ciudad de Estados Unidos donde la selección Colombia se sentiría local en el Mundial 2026

Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca: hora y dónde ver el partido que puede definir el regreso del Motilón a la primera división

Colombia superó las 200 medallas y se acerca su cuarto título consecutivo de los Juegos Bolivarianos

Unión Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por los octavos de final de la Copa de Alemania

Pablo Repetto confirmó que es el nuevo técnico de Santa Fe y habló de la Copa Libertadores: “Me seduce”