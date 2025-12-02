El Monstruo de Ciudad Bolívar: una foto en el celular de Catalina Leyva fue la clave para detener a su asesino

Su novio, según la familia de la menor, la perdió de vista durante un par de horas y luego fue hallada muerta con signos de violencia - crédito Qué pasa en Barrancabermeja

La captura de Kardin Montilla, conocido como el ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’, marcó un giro en la investigación sobre una serie de agresiones contra mujeres en el sur de Bogotá que fueron sometidas a vejámenes sexuales por medio de engaños.

La clave para desentrañar este caso fue el hallazgo del cuerpo de Catalina Leyva en un potrero de Ciudad Bolívar en noviembre del 2024, hecho que permitió a las autoridades reconstruir el patrón de violencia que había permanecido oculto.

La desaparición de Catalina, ocurrida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo, desencadenó una búsqueda desesperada por parte de su familia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Su padre, Luis Leyva, relató a Noticias Caracol que la última imagen encontrada en el teléfono de su hija —una fotografía del hombre que la citó bajo la promesa de empleo— se transformó en la pista fundamental para las autoridades que les permitió identificar a Montilla.

“Esa imagen que ella alcanzó a enviar nos da un pie, un punto cero para de ahí en adelante nosotros cogernos de ahí”, afirmó el hombre al medio de comunicación.

Su novio, según la familia de la menor, la perdió de vista durante un par de horas y luego fue hallada muerta con signos de violencia - crédito Qué pasa en Barrancabermeja

La investigación, liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Bogotá, se extendió durante más de un año. Los agentes recopilaron relatos, denuncias y testimonios de sobrevivientes, lo que permitió establecer un patrón que se repetía al menos desde abril de 2024.

Según Noticias Caracol, el caso de Catalina fue el único que terminó en feminicidio agravado, mientras que otras doce mujeres reconocidas como víctimas sobrevivieron a los ataques.

El padre de Catalina subrayó la resistencia de su hija ante el agresor. “Mi hija no se entregó. Mi hija entregó fue la vida. Pero ella no, no, no, no se la puso fácil. Y parece ser que este, este monstruo, hizo lo que hizo con ella ya después de que ella había perdido la vida. Es doloroso decir estas palabras porque ustedes saben la angustia que hemos tenido nosotros que vivir. Eso no se lo deseamos a nadie”, expresó Leyva.

El caso de Catalina no solo permitió identificar al responsable, sino que también impulsó a otras víctimas a denunciar. “Denuncien. Eso es un monstruo. Eso es una persona que no puede estar en la calle”, instó Luis Leyva en diálogo con Noticias Caracol.

Catalina Leyva fue asesinada al sur de Bogotá por medio de engaños y una supuesta oferta laboral - crédito redes sociales

Las autoridades temen que el número de mujeres afectadas por Montilla sea mucho mayor, ya que, según los investigadores el procesado podría haber abusado y extorsionado a cerca de 50 mujeres utilizando el mismo método, en el que lo acompañaba su pareja sentimental, que también fue detenida por las autoridades.

La detención de Kardin Montilla se produjo en las inmediaciones del lugar donde fue hallado el cuerpo de la joven, situación que le dio un cierre a un ciclo de violencia que, gracias a la perseverancia de la familia Leyva y la labor de la Fiscalía, salió a la luz y permitió visibilizar el alcance de este plan criminal.

Otro elemento que fue determinante dentro de la investigación para corroborar el modus operandi del agresor fue un chat que lograron obtener las autoridades, con una usuaria de la red social por la que se comunicaban que respondía la nombre de Carolina W. Allí, la joven era cuestionado sobre su interés genuino en la oferta de trabajo y la disponibilidad de tiempo para el ingreso: “Cuando podrías ingresar. Ya tienes la información de pago, horario, todo, es correcto”.

Chat caso Catalina Leyva - Monstruo de Ciudad Bolívar - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Luego de la detención de Kardin Montilla, las autoridades le imputaron delitos correspondientes a la magnitud del crimen cometido. Los cargos impuestos por la Fiscalía General de la Nación incluyen: feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal.