Colombia

El grinch champetúo: este es el personaje que se volvió sensación en Cartagena por su baile

El momento en que aparecen el ‘grinch’, dos cascanueces y un reno en un centro comercial llamó la atención en redes al mostrar al personaje bailando champeta muy animado

Guardar
El momento ha causado risas y admiración en redes - crédito @produccioneslaly / TikTok

El ambiente festivo de Cartagena alcanzó un nuevo nivel de creatividad este fin de semana, cuando el centro comercial Caribe Plaza se transformó en el epicentro de una celebración navideña fuera de lo común.

En medio del bullicio propio de la temporada, dos cascanueces de gran tamaño, un reno y el Grinch sorprendieron a los visitantes al irrumpir en el corredor principal con una coreografía de champeta, el ritmo que define la identidad musical de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La inesperada aparición de estos personajes, ataviados con trajes tradicionales de la Navidad, generó una reacción inmediata entre el público. Risas, aplausos y una multitud de teléfonos móviles capturando el momento convirtieron la escena en un fenómeno viral dentro del centro comercial.

Por esto, varios videos, desde distintos ángulos, rondan en redes donde muchos resaltan que el personaje no es amargado, le hacia falta champeta.

La irrupción de la champeta en escenarios inesperados ha generado reacciones diversas en redes sociales, donde usuarios han destacado la presencia de un reno y la atmósfera festiva que caracteriza a esta región del país.

La presentación se realizó al
La presentación se realizó al ritmo de la canción "el paga pato" - crédito @produccioneslaly / TikTok

Entre los comentarios más repetidos en uno de los videos virales, se encuentran frases como: “debería ser música de navidad, pero en Barranquilla estamos en carnaval a toda hora”, lo que refleja la percepción de una ciudad donde la celebración nunca se detiene.

Otros usuarios han aportado observaciones humorísticas, como “el man no es que sea amargado, es que le falta champeta” y “Sacó los prohibidos”, mientras que la figura del Grinch también ha sido motivo de bromas: “el tipo de Grinch estuvo esperando ese momento toda su vida jaja” y “Hasta el Grinch, calentó su corazón”.

En medio de la conversación digital, los organizadores del evento decidieron intervenir para aclarar detalles sobre la producción y el lugar donde se llevó a cabo.

En un comentario, explicaron: “Holaaa! Para todos los que nos preguntan somos de Barranquilla un equipo quillero y claro que sí; el lugar fue el centro comercial Caribe plaza de Cartagena. Un lugar maravilloso”. De este modo, confirmaron tanto su procedencia como la ubicación exacta del evento, resaltando el carácter colaborativo y regional del equipo.

Desde varios ángulos, asistentes del centro comercial, grabaron el momento en el que se fusiona la navidad con la champeta - crédito @laretoricanoticias / Instagram

Por otra parte, la champeta, género musical protagonista de la escena, tiene raíces profundas en la costa Caribe de Colombia, con un desarrollo que se remonta a las décadas de 1970 y 1980.

Su epicentro histórico es Cartagena de Indias, aunque su vínculo con la cultura afrodescendiente de San Basilio de Palenque resulta fundamental para comprender su identidad.

La champeta surgió como una fusión entre ritmos africanos, especialmente el soukous del Congo, y la música local colombiana, impulsada por los picós, grandes equipos de sonido que animaban las fiestas de barrio.

Este género se reconoce hoy tanto como una manifestación musical como una expresión cultural, y ha experimentado una evolución constante desde sus orígenes.

El personaje fue creado en
El personaje fue creado en 1957 por Dr. Seuss - crédito pekeleke.es

Además, muchos afirman que la champeta de la costa saca lo mejor de las personas, en especial con el tema “el paga pato”, tema que acompaña la presentación viral.

Es por esto, que las celebraciones navideñas en la costa, por lo general carecen de los típicos villancicos y se centran en la fiesta que se genera con esta música, a pesar de usar los trajes tradicionales de la navidad, que evocan el frío de los países nórdicos.

Y ver feliz al grinch al que popularmente se le atribuye un odio hacia la festividad, en realidad, resulta divertido para los espectadores y es que la aversión de este personaje, en realidad, se dirige hacia las personas que celebran la fecha, ya que los percibe como ruidosos y superficiales, aunque en esta oportunidad estaría feliz en el ruido de un picó.

Temas Relacionados

GrinchChampetaCartagenaVideo viralTikTokColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad Ve!: números ganadores del premio mayor de $12.000 millones

Esta edición especial de la Lotería del Valle entrega una larga lista de premios que suma $33.000 millones

Resultados Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad

Futbolista colombiano fue reconocido como goleador y uno de los mejores jugadores en la Liga de Corea del Sur

El delantero del Suwon, Pablo Sabbag, se convierte en la principal figura extranjera de la K League 1 del país asiático

Futbolista colombiano fue reconocido como

“La minería no es una amenaza para el medio ambiente y las comunidades”, concluyen expertos en foro de la Universidad Ean

El evento reunió a académicos, empresarios y ambientalistas para debatir el impacto de minería en Colombia, resaltando la importancia de regulaciones estrictas y el rol de la comunidad académica

“La minería no es una

Video | El partido de fútbol en una cancha de Manizales que no finalizó con el pitazo del árbitro, sino en una balacera

Uno de los jueces tuvo que salir corriendo con un menor de edad que lo acompañaba, por la gresca que se desató y que dejó como saldo dos personas detenidas por la intervención de la Policía

Video | El partido de

Un perro que robó un salchichón en un D1 se volvió la sensación en redes sociales: escogió el más grande

Un video protagonizado por un canino en un establecimiento comercial de Antioquia captó la atención de los usuarios y generó diversas reacciones en Internet

Un perro que robó un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

J Balvin eliminó los fragmentde

J Balvin eliminó los fragmentde su colaboración con Bad Bunny durante su ‘show’ en Medellín y se rumora una aparente enemistad

Luinny le dio millonario premio a Yina Calderón a pesar de no haber ganado el ‘reality’: “Lo que ella me pida”

Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’, el documental sobre cómo creó su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia

Así fue se vivió la chiva de Feid para el concierto de J Balvin: el artista recorrió las calles de Medellín

Aida Victoria Merlano dejó poderoso mensaje para las madres solteras: “Con una mamá con ovarios, la ausencia paterna ni se siente”

Deportes

James Rodríguez le cerraron una

James Rodríguez le cerraron una nueva puerta a club que pretendía contratarlo: “Quedas clavado: contrato firmado y tenés que seguir pagando”

Futbolista colombiano fue reconocido como goleador y uno de los mejores jugadores en la Liga de Corea del Sur

José Mourinho elogió al colombiano Richard Ríos por su desempeño con el Benfica de Portugal: “Regresa lleno de potencia”

Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Periodista deportiva se burló del Tino Asprilla por asegurar que Nacional ganaría los dos duelos ante Junior: “Yo no estaba en la cancha”