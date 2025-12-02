El grinch champetúo: este es el personaje que se volvió sensación en Cartagena por su baile

El momento ha causado risas y admiración en redes - crédito @produccioneslaly / TikTok

El ambiente festivo de Cartagena alcanzó un nuevo nivel de creatividad este fin de semana, cuando el centro comercial Caribe Plaza se transformó en el epicentro de una celebración navideña fuera de lo común.

En medio del bullicio propio de la temporada, dos cascanueces de gran tamaño, un reno y el Grinch sorprendieron a los visitantes al irrumpir en el corredor principal con una coreografía de champeta, el ritmo que define la identidad musical de la ciudad.

La inesperada aparición de estos personajes, ataviados con trajes tradicionales de la Navidad, generó una reacción inmediata entre el público. Risas, aplausos y una multitud de teléfonos móviles capturando el momento convirtieron la escena en un fenómeno viral dentro del centro comercial.

Por esto, varios videos, desde distintos ángulos, rondan en redes donde muchos resaltan que el personaje no es amargado, le hacia falta champeta.

La irrupción de la champeta en escenarios inesperados ha generado reacciones diversas en redes sociales, donde usuarios han destacado la presencia de un reno y la atmósfera festiva que caracteriza a esta región del país.

Entre los comentarios más repetidos en uno de los videos virales, se encuentran frases como: “debería ser música de navidad, pero en Barranquilla estamos en carnaval a toda hora”, lo que refleja la percepción de una ciudad donde la celebración nunca se detiene.

Otros usuarios han aportado observaciones humorísticas, como “el man no es que sea amargado, es que le falta champeta” y “Sacó los prohibidos”, mientras que la figura del Grinch también ha sido motivo de bromas: “el tipo de Grinch estuvo esperando ese momento toda su vida jaja” y “Hasta el Grinch, calentó su corazón”.

En medio de la conversación digital, los organizadores del evento decidieron intervenir para aclarar detalles sobre la producción y el lugar donde se llevó a cabo.

En un comentario, explicaron: “Holaaa! Para todos los que nos preguntan somos de Barranquilla un equipo quillero y claro que sí; el lugar fue el centro comercial Caribe plaza de Cartagena. Un lugar maravilloso”. De este modo, confirmaron tanto su procedencia como la ubicación exacta del evento, resaltando el carácter colaborativo y regional del equipo.

Por otra parte, la champeta, género musical protagonista de la escena, tiene raíces profundas en la costa Caribe de Colombia, con un desarrollo que se remonta a las décadas de 1970 y 1980.

Su epicentro histórico es Cartagena de Indias, aunque su vínculo con la cultura afrodescendiente de San Basilio de Palenque resulta fundamental para comprender su identidad.

La champeta surgió como una fusión entre ritmos africanos, especialmente el soukous del Congo, y la música local colombiana, impulsada por los picós, grandes equipos de sonido que animaban las fiestas de barrio.

Este género se reconoce hoy tanto como una manifestación musical como una expresión cultural, y ha experimentado una evolución constante desde sus orígenes.

Además, muchos afirman que la champeta de la costa saca lo mejor de las personas, en especial con el tema “el paga pato”, tema que acompaña la presentación viral.

Es por esto, que las celebraciones navideñas en la costa, por lo general carecen de los típicos villancicos y se centran en la fiesta que se genera con esta música, a pesar de usar los trajes tradicionales de la navidad, que evocan el frío de los países nórdicos.

Y ver feliz al grinch al que popularmente se le atribuye un odio hacia la festividad, en realidad, resulta divertido para los espectadores y es que la aversión de este personaje, en realidad, se dirige hacia las personas que celebran la fecha, ya que los percibe como ruidosos y superficiales, aunque en esta oportunidad estaría feliz en el ruido de un picó.