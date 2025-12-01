Melissa Gate arremetió contra Yina Calderón por video sosteniendo relaciones en ‘La mansión de Luinny’: “Hipócritas”

Aseguró que fue peor de lo que le dijo a Karina García en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @samilu/TikTok

Las declaraciones de Melissa Gate sobre la reciente controversia en torno a Yina Calderón y Asaf Torres han captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, luego de los videos que circularon en redes sociales de la empresaria de fajas y su compañero en La mansión de Luinny.

Durante una entrevista, Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, cuestionó abiertamente la coherencia de los participantes involucrados en el escándalo, reavivando el debate entre sus seguidores y detractores.

Previo a que se llevara a cabo la gala final, un video mostró cómo ambos protagonistas se besaron de forma apasionada, dando pie a especulaciones sobre un posible encuentro sexual y generando intensas discusiones en línea.

La paisa, que suele opinar sobre temas de este tipo sin pelos en la lengua y sin temor a ser señalada, no tardó en manifestarse al respecto y sus palabras se viralizaron de inmediato.

Al referirse a la actitud de los involucrados, fue tajante: “Que no iba a ir a un reality a cul… y resultó más cul34da que la otra. Hipócritas, hipócritas es lo que son", dijo inicialmente la segunda finalista del reality del Canal RCN.

Y agregó: "Pero ese otro sí tiene estómago de gamín porque se come lo que sea se come. Imagínense que esa mujer tiene mejor vida s3xu4l que nosotras (…) Se comió al Asaf, y Asaf no está tan feo”.

Sus declaraciones en contra de Calderón no terminaron ahí., pues Puerta continuó con un juicio visual sobre Calderón y Torres: “Ella sí está muy fea y desbaratada para él, porque es horrible. Ya se le regó el mentón”, apuntó.

Las reacciones de los cibernautas no tardaron en aparecer y reflejan la polarización que suele rodear a Calderón como a sus allegados. Los comentarios replicados en las redes muestran una mezcla de respaldo y reproche hacia Gate.

Entre las opiniones más destacadas aparecen frases como: “Se llena la boca atacando a otros y finalmente, terminan cayendo en lo mismo para generar raiting”; “Me cae mal a veces y mejor cuando destroza a Yina”; “Yina es el vivo ejemplo del que tira la piedra y esconde la mano”, entre otros más.

Esto dijo Yina sobre el encuentro sexual con Asaf

Después de que se viralizaran los videos en los que aparentemente, se ve a Yina Calderón sosteniendo relaciones sexuales con Asaf Torres, la creadora de contenido decidió responder a los comentarios que dejaban sus seguidores en el superchat de La mansión de Luinny.

Estos clips empezaron a llenar las redes sociales con el objetivo de desmentir a Calderón, ya que la mujer en varias oportunidades aseguró no haber tenido un encuentro sexual con el modelo y cantante boricua, así que el público decidió sacar las imágenes con las que evidenciarían que sí fue una realidad.

“Anoche estuve mucho tiempo compartiendo con ustedes (se refiere al público). Por eso estoy tan cansada, porque literal yo no dormí. Estuve en el superchat mucho porque necesito ganar. Entonces, estaba haciendo mi diligencia, mi trabajo. Ya luego, cuando ya se terminó todo, que Brenda se acostó porque se tomó un poco, yo fui donde Asaf, sí, nos dimos los besos, hubo como ahí como el toqueteo, ta, ta, pero luego me quedé dormida. Él ni se ha aprovechado conmigo ni yo con él”, fueron las palabras que dijo Yina cuando le preguntaron por los hechos en un primer lugar.

Posteriormente, al ser confrontada por el creador del formato digital, Yina negó rotundamente que hubieran hecho más: “No, no. Fue un restregón, una bluejeaneada. No entró, o sea, yo no lo voy a negar. Dos, todo se hace en pro del reality. Tercero, no pudo ninguna y vea, yo sí”.