Colombia

Melissa Gate arremetió contra Yina Calderón por video sosteniendo relaciones en ‘La mansión de Luinny’: “Hipócritas”

La ‘influencer’ paisa recordó lo que ocurrió con Karina García y los ataques de la empresaria de fajas en contra de la modelo cuando se involucró de la misma manera con Altafulla en ‘La casa de los famosos’

Guardar
Aseguró que fue peor de lo que le dijo a Karina García en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @samilu/TikTok

Las declaraciones de Melissa Gate sobre la reciente controversia en torno a Yina Calderón y Asaf Torres han captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, luego de los videos que circularon en redes sociales de la empresaria de fajas y su compañero en La mansión de Luinny.

Durante una entrevista, Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, cuestionó abiertamente la coherencia de los participantes involucrados en el escándalo, reavivando el debate entre sus seguidores y detractores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El encuentro entre Yina Calderón y Asaf Torres revoluciona ‘La Mansión de Luinny’ y deja a todos hablando - crédito @kmonterop/tiktok

Previo a que se llevara a cabo la gala final, un video mostró cómo ambos protagonistas se besaron de forma apasionada, dando pie a especulaciones sobre un posible encuentro sexual y generando intensas discusiones en línea.

La paisa, que suele opinar sobre temas de este tipo sin pelos en la lengua y sin temor a ser señalada, no tardó en manifestarse al respecto y sus palabras se viralizaron de inmediato.

Al referirse a la actitud de los involucrados, fue tajante: “Que no iba a ir a un reality a cul… y resultó más cul34da que la otra. Hipócritas, hipócritas es lo que son", dijo inicialmente la segunda finalista del reality del Canal RCN.

Y agregó: "Pero ese otro sí tiene estómago de gamín porque se come lo que sea se come. Imagínense que esa mujer tiene mejor vida s3xu4l que nosotras (…) Se comió al Asaf, y Asaf no está tan feo”.

Asaf Torres y Yina Calderón, protagonistas del momento más viral del reality tras su noche en la suite - crédito @lamansiondeluinny/IG

Sus declaraciones en contra de Calderón no terminaron ahí., pues Puerta continuó con un juicio visual sobre Calderón y Torres: “Ella sí está muy fea y desbaratada para él, porque es horrible. Ya se le regó el mentón”, apuntó.

Las reacciones de los cibernautas no tardaron en aparecer y reflejan la polarización que suele rodear a Calderón como a sus allegados. Los comentarios replicados en las redes muestran una mezcla de respaldo y reproche hacia Gate.

Entre las opiniones más destacadas aparecen frases como: “Se llena la boca atacando a otros y finalmente, terminan cayendo en lo mismo para generar raiting”; “Me cae mal a veces y mejor cuando destroza a Yina”; “Yina es el vivo ejemplo del que tira la piedra y esconde la mano”, entre otros más.

Asaf Torres sostuvo relaciones sexuales
Asaf Torres sostuvo relaciones sexuales con Yina Calderón en 'La mansión de Luinny' - crédito Televisa

Esto dijo Yina sobre el encuentro sexual con Asaf

Después de que se viralizaran los videos en los que aparentemente, se ve a Yina Calderón sosteniendo relaciones sexuales con Asaf Torres, la creadora de contenido decidió responder a los comentarios que dejaban sus seguidores en el superchat de La mansión de Luinny.

Estos clips empezaron a llenar las redes sociales con el objetivo de desmentir a Calderón, ya que la mujer en varias oportunidades aseguró no haber tenido un encuentro sexual con el modelo y cantante boricua, así que el público decidió sacar las imágenes con las que evidenciarían que sí fue una realidad.

Yina Calderón y Asaf Torres hablan de su encuentro en la suite presidencial - crédito @lamansiondeluinny/IG

Anoche estuve mucho tiempo compartiendo con ustedes (se refiere al público). Por eso estoy tan cansada, porque literal yo no dormí. Estuve en el superchat mucho porque necesito ganar. Entonces, estaba haciendo mi diligencia, mi trabajo. Ya luego, cuando ya se terminó todo, que Brenda se acostó porque se tomó un poco, yo fui donde Asaf, sí, nos dimos los besos, hubo como ahí como el toqueteo, ta, ta, pero luego me quedé dormida. Él ni se ha aprovechado conmigo ni yo con él”, fueron las palabras que dijo Yina cuando le preguntaron por los hechos en un primer lugar.

Posteriormente, al ser confrontada por el creador del formato digital, Yina negó rotundamente que hubieran hecho más: “No, no. Fue un restregón, una bluejeaneada. No entró, o sea, yo no lo voy a negar. Dos, todo se hace en pro del reality. Tercero, no pudo ninguna y vea, yo sí”.

Temas Relacionados

Melissa GateKarina GarcíaYina CalderónLa mansión de LuinnyAsaf TorresColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Prueba de ADN confirmaría que imitador de José José sí es el papá del pequeño que ha negado 8 años: esto dijo su expareja

Adriana Arbeláez habría hecho llegar las pruebas a un reconocido programa de variedades, que reveló la información recordando el pasado de Manuel José como hijo no reconocido

Prueba de ADN confirmaría que

Iván Cepeda, De la Espriella y Sergio Fajardo lideran intención de voto, según encuesta Invamer: expertos analizaron los resultados

Infobae Colombia consultó con analistas y académicos sobre los resultados de la encuesta Invamer y los posibles escenarios que se podrían presentar en 2026

Iván Cepeda, De la Espriella

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria

La prenda sería utilizada en los movimientos precompetitivos del plantel en las competencias como la Bundesliga y la Champions League y no han confirmado si será distribuida en Colombia

Luis Díaz estrenará camiseta en

Sergio Fajardo dejó claro cuál sería su decisión en caso de formar alianzas con Abelardo de la Espriella: “Yo nunca estaría con él”

El candidato presidencial defiende la coherencia y la ética como ejes de su campaña, y apuesta por una ruta distinta en la contienda electoral del próximo año

Sergio Fajardo dejó claro cuál

Cathy Juvinao criticó el mensaje de Gustavo Petro sobre denuncias de violencia doméstica de Karen Santos en contra de Ricardo Leyva: “Es revictimizante, totalmente ausente de empatía”

La congresista criticó la reacción del presidente luego de las denuncias hechas por Karen Santos, porque, según ella, el mensaje del mandatario carece de sensibilidad y agrava la situación de la denunciante

Cathy Juvinao criticó el mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Prueba de ADN confirmaría que

Prueba de ADN confirmaría que imitador de José José sí es el papá del pequeño que ha negado 8 años: esto dijo su expareja

Así reaccionó Yina Calderón tras perder la final de ‘La Mansión de Luinny’ frente a Karina García

Maluma le dedicó emotivas palabras a J Balvin luego de su concierto en Medellín: “Me colaba en las fiestas en las que cantaba”

Hija de Karina García se defendió de críticas en internet que la vinculan con supuesto proxenetismo: “Fue solo una publicidad que hice”

Nuevo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se abrieron las votaciones

Deportes

Luis Díaz estrenará camiseta en

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria

“La mala para el América”, ex jugador de los Diablos Rojos se despachó contra el equipo por el maltrato recibido

Así fue el golazo de volea de Jordan Barrera, su primero con Botafogo, ante Corinthians en la Liga de Brasil

Nuevo entrenador de Santos Borré en Brasil le prohíbe a su equipo entrenar con camiseta rosada: polémica por comentario homofóbico

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave en el grupo A de las semifinales de la Liga BetPlay II-2025