Gustavo Petro se refirió a las denuncias de violencia doméstica de Karen Santos en contra de Ricardo Leyva: “Se sale aruñado”

La exesposa de Ricardo Leyva denunció presuntos episodios de violencia en su contra por parte del empresario de conciertos, que incluyen amenazas de muerte y lesiones graves

Karen Santos, Gustavo Petro, presidente
Karen Santos, Gustavo Petro, presidente de Colombia, Ricardo Leyva - crédito Captura de pantalla de Cambio/@RLPConciertos/X

Karen Santos, exesposa de Ricardo Leyva, compartió su relato sobre años de violencia y maltrato físico y psicológico que habría sufrido durante su matrimonio con el empresario de conciertos en una mansión de Barranquilla.

En una entrevista con Cambio, Santos presentó videos, partes médicos y mensajes que documentan presuntos episodios de violencia en su contra, que incluyen amenazas y lesiones graves.

En uno de los apartados de la conversación, Karen Santos afirmó que Ricardo Leyva presuntamente amenazó a su hermano con la posibilidad de llamar a Armando Benedetti, ministro del Interior, y al presidente Gustavo Petro, con el propósito, según ella, de perjudicarlos.

En uno de los apartados
En uno de los apartados de la conversación, Karen Santos afirmó que Ricardo Leyva presuntamente amenazó a su hermano con la posibilidad de llamar a Armando Benedetti, ministro del Interior, y al presidente Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“Amenazó a mi hermano, dijo que llamaba a Benedetti o a Petro y que nos iba a acabar”, señaló Karen Santos.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, con un corto mensaje en su cuenta de X, se pronunció.

El mandatario colombiano afirmó que en esas disputas no se involucra porque, según el presidente Petro, “se sale aruñado por todas partes”.

“Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”, indicó el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Qué dijo la exesposa de Ricardo Leyva

La exesposa del empresario de eventos Ricardo Leyva, Karen Santos, decidió hacer pública su experiencia señalando maltrato físico y psicológico durante su matrimonio.

Para sustentar sus afirmaciones en Cambio, Santos presentó a la publicación videos, partes médicos y mensajes en los que constan desde amenazas hasta lesiones, mientras Leyva rechaza todos estos señalamientos.

“Ricardo me reventaba a golpes. Había tantos golpes que en momentos yo sentía que me pasaba una corriente por el cerebro”, relató Karen Santos en su testimonio.

Explicó que tomó la determinación de contar lo vivido por una razón fundamental de seguridad personal: “Esto no lo hago por valentía: o hablo o me matan”, expresó.

Santos le contó al medio que la situación se agravó hace cuatro meses, cuando, según su versión, tuvo que salir de la vivienda de Lagos de Caujaral porque Leyva la persiguió con un cuchillo. “La única razón por la que salí fue porque estaba huyendo, porque tenía miedo”, precisó.

En la entrevista, Santos narró que la violencia habría comenzado en los primeros años de la relación. Se trasladó desde Australia para casarse con Leyva y al llegar a la vivienda —que más tarde quedaría asociada a la controversia que vincula a la familia Saab y al entonces ministro Benedetti—, la casa todavía estaba en construcción.

Al notar que ella grababa la discusión, Santos aseguró que “me rompió el celular y empezó a perseguirme con un cuchillo mientras gritaba ‘te voy a matar’”. Relató que intervino el personal del conjunto y algunos vecinos; Leyva salió de la vivienda antes de que llegara la Policía.

Santos explicó detalles del tipo de agresión sufrida: “No pegaba con cachetadas ni empujones. Ricardo pegaba con los puños cerrados hasta reventarme”, dijo al medio. Según su declaración, Leyva le exigía que justificara sus lesiones como accidentes y la amenazaba con exponer a su familia si hablaba.

Las agresiones denunciadas le causaron secuelas físicas, según contó: “Estoy perdiendo mi ojo derecho”, afirmó. Añadió que se vio obligada a inventar versiones para no despertar sospechas.

Karen Santos afirmó que su
Karen Santos afirmó que su entonces esposo la agredió en repetidas ocasiones - crédito @RLPConciertos/X

Me obligaba a inventarme historias para no levantar sospechas. Me decía que si hablaba, acabaría con mi vida y con la de mis hijos”, afirmó.

En su denuncia, Santos aseguró que Leyva intentó intimidarla en diferentes oportunidades. En uno de los episodios relatados, contó que la amenazó con involucrar a su hijo en delitos. “Ricardo me amenazó diciendo que si hacía algo en su contra iba a cargar a mi hijo con cocaína. Todo eso está grabado”.

Sobre los supuestos vínculos políticos y la venta de la vivienda, Santos aclaró que no conoce personalmente al ministro Benedetti. “Nunca vi a ese señor en la casa ni tuve trato con él, solo supe del deseo de compra por conversaciones con Ricardo”, afirmó.

Finalmente, insistió en que sus intenciones no son económicas y que solo busca acceso a la justicia. “Quiero que la gente vea las pruebas. No quiero nada material, solo paz y reparación”.

