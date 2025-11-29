Colombia

Petro invitó a Trump a Colombia: “Nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína”

El presidente colombiano propuso al mandatario estadounidense presenciar de primera mano los operativos contra el narcotráfico, tras la polémica decisión de liberar al exlíder hondureño acusado de delitos relacionados con drogas

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, invita a Donald Trump a presenciar operativos antidrogas en el país - crédito Reuters/Colprensa

La reciente decisión de Donald Trump de conceder el indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que se encontraba detenido por delitos vinculados al narcotráfico, generó una reacción inmediata en la región.

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a este hecho con una invitación directa al exmandatario estadounidense para que visite el país sudamericano y observe personalmente los operativos contra el narcotráfico.

En su declaración, Petro expresó que la medida adoptada por Trump resulta profundamente desalentadora para quienes han dedicado sus esfuerzos y arriesgado su vida en la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario colombiano afirmó: “Indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico”.

