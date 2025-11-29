Expresidente Álvaro Uribe se despachó en elogios hacia Vicky Dávila: “El país le debe”

Álvaro Uribe destacó el papel de Vicky Dávila y su equipo en la difusión de audios clave de su proceso judicial - crédito @VickyDavilaH/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no escatimó elogios para reconocer la labor de la precandidata presidencial Vicky Dávila.

Del mismo modo, reflexionó sobre el panorama político de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

En una entrevista concedida a Semana, el expresidente explicó los motivos que lo llevaron a romper su prolongada reserva ante los medios y abordó tanto el panorama político de cara al 2026, así como su visión sobre la actual precandidata presidencial.

Según expresó, durante el tiempo en que Vicky Dávila dirigía la revista, ella y su equipo difundieron audios relacionados con su proceso judicial, los cuales, en palabras del exmandatario, “le fueron mostrando a la opinión pública que conmigo se venía cometiendo una injusticia”.

Uribe subrayó que, a pesar de las dificultades vividas, mantuvo siempre el respeto por la administración de justicia: “Creo que en todo ese proceso, al que me sometí, me enfrenté, acudí y me defendí, tuve respeto por la señora juez y he mantenido respeto con ella, que me condenó en primera instancia”, dijo.

El exmandatario recordó que, durante años, evitó conceder entrevistas a medios nacionales, salvo algunas conversaciones puntuales con el exministro Fernando Londoño.

En su diálogo, Uribe se refirió con aprecio a la actual precandidata presidencial. “La aprecio enormemente. Nadie le podrá quitar lo bailado. Cualquiera sea su decisión política, el país le debe a Vicky Dávila. En su transparencia, en su carácter afirmativo, fue quien denunció la corrupción en la campaña (presidencial de Petro). Recuerdo que eso siempre me estremeció”, afirmó el expresidente.

Además, evocó el impacto que tuvieron en él los audios difundidos durante sus procesos judiciales, en los que, según relató, algunos decían: “Ya jubilamos a Uribe”.

El exjefe de Estado también abordó la complejidad del futuro político de la derecha en Colombia y la dificultad de conformar una coalición amplia.

Mencionó que Vicky Dávila ya ha manifestado públicamente que no se sumaría a una alianza con Abelardo de la Espriella, lo que evidencia las divisiones existentes en ese sector.

Consultado sobre la posibilidad de entendimiento entre los distintos actores, Uribe señaló que: “Hay que entender que hay comentarios para los cuales la época electoral es muy propicia, y no debo referirme a eso. Creo que mi contribución, en este momento de mi vida, es que he hablado con muchos de ellos, y tendría que decirle con quién no he hablado. Entonces, tendré que seguir en esa materia, prudente, insistiendo en el entendimiento”.

Vicky Dávila le había dicho a Uribe que sí participaría en una consulta de la derecha en marzo

La precandidata presidencial Vicky Dávila manifestó su disposición a participar en una consulta en marzo para definir el candidato de la derecha en las elecciones de 2026, en respuesta a un mensaje del expresidente Álvaro Uribe sobre la necesidad de unidad en el sector.

A través de sus redes sociales, el 15 de noviembre, Dávila afirmó: “La unión nos haría inderrotables en una consulta en marzo y estoy lista para que demos esa lucha juntos presidente Uribe”.

La propuesta de realizar una encuesta para seleccionar al aspirante presidencial fue planteada por Abelardo de la Espriella, en la que sugirió que el estudio de opinión se conozca antes del 10 de diciembre.

Uribe respaldó la iniciativa y subrayó la importancia de un diálogo constante entre quienes defienden la democracia y la libertad, con el objetivo de enfrentar lo que calificó como una “opción comunista de corte stalinista”.

Dávila, aunque respondió directamente a Uribe, se distanció de la propuesta de De la Espriella al insistir en la consulta de marzo, una alternativa respaldada por otros sectores políticos.

En su mensaje, la precandidata enfatizó: “Los colombianos esperan que quien llegue a la presidencia en 2026 sea intachable, de carácter y que trabaje incansablemente. Esa debe ser la línea ética de la alianza, para poder cumplirles a los ciudadanos que tanto han sufrido. No podemos fallar”.