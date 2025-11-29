Colombia

Así sería el aumento del salario mínimo de 2026 en Colombia con la cifra de productividad laboral que informó el Dane

El pulso entre empresarios, sindicatos y Gobierno se intensifica ante la inminente definición de la subida del sueldo básico para más de tres millones de trabajadores

Guardar
El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo para 2025 fue de 9,54% - crédito Puntodollar

El 27 de noviembre de 2025, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló uno de los datos claves para el aumento del salario mínimo de 2026. Informó que la productividad total de los factores, que mide la eficiencia con la que la economía utiliza sus recursos para generar valor, creció 0,91% hasta el tercer trimestre de 2025. A este dato se suma una expectativa de inflación para el próximo año que oscila entre 5,01% y 5,9%, según proyecciones del Banco de la República y analistas económicos.

La cifra es la primera que se da de las varias que se analizarán durante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), que conforman Gobierno, empresarios y sindicatos laborales y que será instalada de manera formal el 1 de diciembre.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Dicho indicador, según el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, refleja “cómo el capital y el trabajo contribuyen a la generación de valor agregado a través de una mayor eficiencia en el proceso productivo”. No obstante, la productividad laboral por persona empleada mostró una caída de 0,32%, atribuida a que el empleo creció 3,5% mientras la economía lo hizo en 2,9%. “Por eso la productividad por trabajador ha caído en lo corrido del año”, explicó el experto.

La productividad total de los
La productividad total de los factores, que mide la eficiencia con la que la economía utiliza sus recursos para generar valor, creció 0,91% hasta el tercer trimestre de 2025 - crédito Dane

De igual forma, la inflación anual en octubre se ubicó en 5,51%, con una tendencia al alza en los últimos meses. Las previsiones para el cierre de 2025 varían: el Banco de la República estima 5,1%, mientras que las expectativas de analistas consultados por el Emisor sitúan el rango entre 5,01% y 5,9%.

Propuestas de ajuste y justificación técnica

A partir de estos datos, Mejía planteó que “entre 6% o 6,5% sería una cifra razonable técnicamente fundamentada para el aumento del salario mínimo el próximo año”. La propuesta busca que los trabajadores formales recuperen el poder adquisitivo perdido por la inflación, que está alrededor del 5,2%”.

Con lo dicho por el director ejecutivo de Fedesarrollo coincide el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA. Remarcó que la fórmula óptima para el ajuste es sumar la inflación esperada y la productividad. “El ideal para calcular el mínimo de 2026 es inflación más productividad. Es el único dato óptimo que no distorsionaría el buen curso de la economía”, afirmó a La República.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, insiste en que el aumento del salario mínimo para 2026 debe ser moderado - crédito Andesco

Escenarios alternativos y cifras concretas

Con esto, los escenarios serían los siguientes:

  • Con una base salarial de $1.423.500, un incremento de 6% llevaría el salario mínimo de 2026 a $1.508.610.
  • Si se toma la previsión de inflación más baja (5,01%), el ajuste sería de 5,91%, resultando en $1.506.486.
  • En el escenario de inflación más alta (5,9 %), el aumento alcanzaría 6,5 %, situando el salario mínimo en $1.516.027.

Por su parte, el economista Germán Machado, docente de la Universidad de los Andes, destacó al medio que “el presupuesto está hecho con un incremento del salario mínimo de un punto por encima de la inflación”. Entretanto, los empresarios proponen un alza del 7%, mientras que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) sugiere 7,3%. De concretarse la propuesta empresarial, el salario mínimo sería de $1.523.145; con la de Anif, llegaría a $1.527.415.

Son más de tres millones
Son más de tres millones los trabajadores en Colombia que ganan un salario mínimo al mes - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Advertencias sobre riesgos de un alza excesiva

Los expertos advirtieron que un aumento desproporcionado podría tener consecuencias negativas. Luis Fernando Mejía resaltó que “evitaría efectos perjudiciales de aumentos muy grandes en el salario mínimo que podrían generar presiones adicionales en la inflación el próximo año, como ya está ocurriendo este año, y, además, incentivos a la generación de empleo informal”.

Recordó que cerca de la mitad de los nuevos empleos creados en 2025son informales, lo que refuerza la necesidad de prudencia.

Restrepo y Machado insisten en que un ajuste elevado también impactaría el sistema pensional. Según Machado, “al tener 45% de las pensiones con el valor de un mínimo, el costo pensional crecería 8% bajo un escenario de ajuste de 11%, lo que altera el Presupuesto y generaría un faltante de cerca de $1 billón adicional”.

Temas Relacionados

Aumento del Salario Mínimo de 2026Salario Mínimo de 2026Salario MínimoTrabajadoresProductividad LaboralDaneColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Salud respondió al llamado de la secretaria del Valle por crisis en el sistema: defendió su gestión y culpó a las EPS

La cartera aseguró que los recursos del aseguramiento se giran sin retrasos y señaló que las interrupciones de tratamientos y la falta de medicamentos obedecen a responsabilidades de las Empresas Promotoras de Salud

Ministerio de Salud respondió al

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Disney+ Colombia: Estas son las

EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Cardenal visita al líder en Ibagué

Los pijaos suman siete puntos en el primer puesto del grupo B, en el que tiene la oportunidad de eliminar a los rojos si ganan el partido, así que los bogotanos están obligados a triunfar

EN VIVO Tolima vs. Santa

Sinuano Día: resultados 29 de noviembre de 2025

Como todos los sábado, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: resultados 29 de

Gobierno instaló Puesto de Mando Unificado por actualización del software de las aeronaves A320

El Ministerio de Transporte, que lideró el PMU, solicitó a Airbus agilizar el proceso. Algunas aerolíneas ya culminaron las actualizaciones correspondientes

Gobierno instaló Puesto de Mando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Disney+ Colombia: Estas son las

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify Colombia

La respuesta de Nanis Ochoa a los que la llamaron “vanidosa” tras su cirugía ortognática

Mariana Pajón ya es mamá: La “reina del BMX” celebra la llegada de su heredero

Este es el regalo que Violeta Bergonzi aún conserva de su exrelación y la razón por la que lo tiene entre sus pertenencias

Deportes

EN VIVO Tolima vs. Santa

EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Cardenal visita al líder en Ibagué

Junior vs. Nacional: hora y dónde ver el partido clave por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Estas son las bajas por los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional sufrirá una ausencia clave

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

Excampeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional sentenció el destino de Flamengo en la final ante Palmeiras: “Así será”