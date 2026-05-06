Vicky Dávila se metió en la pelea entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “El país está por encima de ustedes”

Vicky Dávila exigió a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella cesar peleas y priorizar la unidad opositora - crédito Infobae Colombia - Colprensa

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila instó públicamente a los aspirantes presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a detener los enfrentamientos que, según su visión, afectan la credibilidad y cohesión de la oposición en Colombia.

En un video publicado en la red social X, Dávila manifestó: “No más peleas, no más. Le están haciendo mucho daño a la oposición”, marcando así su posicionamiento en el debate político actual.

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Durante su intervención, Dávila enfatizó la necesidad de priorizar los intereses nacionales sobre las disputas individuales. Dirigiéndose directamente a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, expresó: “El país está primero que ustedes, que sus egos y sus aspiraciones propias”.

La comunicadora cuestionó la utilidad de los ataques personales entre figuras que aspiran a liderar la alternativa opositora y advirtió sobre el efecto negativo que este comportamiento transmite a la ciudadanía.

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En su mensaje, Dávila sugirió que la división entre los opositores beneficia a figuras del oficialismo. Al respecto, señaló: “Iván Cepeda debe estar feliz viéndolos como perros y gatos”, subrayando que la fragmentación opositora deja espacio a quienes considera adversarios políticos.

La periodista remarcó que las acciones de Valencia y De la Espriella generan entre los simpatizantes opositores sentimientos de desamparo y desilusión.

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La intervención de Vicky Dávila también incluyó un llamado a la responsabilidad de los equipos de campaña de ambos candidatos.

“Si van a atizar la guerra, lo único que hacen es daño”, apuntó. Solicitó prudencia y pidió a los aspirantes a dirigirse directamente a la ciudadanía en busca de generar esperanza, destacando que “eso sí lo hace Cepeda, un lobo disfrazado de oveja, un cómplice político de este gobierno corrupto”.

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La periodista advirtió sobre los desafíos que enfrenta Colombia en áreas clave como salud, economía y lucha contra la corrupción, y sostuvo que la oposición debe enfocarse en ofrecer soluciones concretas a estos problemas.

“Millones de colombianos tienen miedo. La salud está a la espera de soluciones. Las empresas están en vilo. La economía, la lucha anticorrupción y mucho más”, describió Dávila al referirse al contexto nacional.

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En otro tramo de su mensaje, Vicky Dávila recordó a los candidatos la trayectoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez y les pidió actuar con consideración hacia su figura: “Si de verdad tienen el cariño que dicen tener por el expresidente Álvaro Uribe, piensen en él, en su lucha por Colombia y no lo pongan en esta terrible disyuntiva”.

El señalamiento buscó generar conciencia sobre el impacto de las disputas internas en el liderazgo opositor y en la base de apoyo uribista.

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Con un cierre enfático, la periodista advirtió sobre el riesgo de una oposición debilitada: “Juntos somos invencibles. De lo contrario perderemos todos y ganarán Cepeda, Petro y su caterva destructora, la banda”.