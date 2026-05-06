Colombia

Vicky Dávila se metió en la pelea entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “El país está por encima de ustedes”

La periodista y excandidata presidencial criticó la confrontación pública entre los aspirantes y alertó que la fragmentación genera desilusión en la ciudadanía y otorga ventajas al oficialismo

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Vicky Dávila exigió a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella cesar peleas y priorizar la unidad opositora - crédito Infobae Colombia - Colprensa
Vicky Dávila exigió a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella cesar peleas y priorizar la unidad opositora - crédito Infobae Colombia - Colprensa

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila instó públicamente a los aspirantes presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a detener los enfrentamientos que, según su visión, afectan la credibilidad y cohesión de la oposición en Colombia.

En un video publicado en la red social X, Dávila manifestó: “No más peleas, no más. Le están haciendo mucho daño a la oposición”, marcando así su posicionamiento en el debate político actual.

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Durante su intervención, Dávila enfatizó la necesidad de priorizar los intereses nacionales sobre las disputas individuales. Dirigiéndose directamente a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, expresó: “El país está primero que ustedes, que sus egos y sus aspiraciones propias”.

La comunicadora cuestionó la utilidad de los ataques personales entre figuras que aspiran a liderar la alternativa opositora y advirtió sobre el efecto negativo que este comportamiento transmite a la ciudadanía.

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En su mensaje, Dávila sugirió que la división entre los opositores beneficia a figuras del oficialismo. Al respecto, señaló: “Iván Cepeda debe estar feliz viéndolos como perros y gatos”, subrayando que la fragmentación opositora deja espacio a quienes considera adversarios políticos.

La periodista remarcó que las acciones de Valencia y De la Espriella generan entre los simpatizantes opositores sentimientos de desamparo y desilusión.

La intervención de Vicky Dávila también incluyó un llamado a la responsabilidad de los equipos de campaña de ambos candidatos.

Si van a atizar la guerra, lo único que hacen es daño”, apuntó. Solicitó prudencia y pidió a los aspirantes a dirigirse directamente a la ciudadanía en busca de generar esperanza, destacando que “eso sí lo hace Cepeda, un lobo disfrazado de oveja, un cómplice político de este gobierno corrupto”.

La periodista advirtió sobre los desafíos que enfrenta Colombia en áreas clave como salud, economía y lucha contra la corrupción, y sostuvo que la oposición debe enfocarse en ofrecer soluciones concretas a estos problemas.

Millones de colombianos tienen miedo. La salud está a la espera de soluciones. Las empresas están en vilo. La economía, la lucha anticorrupción y mucho más”, describió Dávila al referirse al contexto nacional.

En otro tramo de su mensaje, Vicky Dávila recordó a los candidatos la trayectoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez y les pidió actuar con consideración hacia su figura: “Si de verdad tienen el cariño que dicen tener por el expresidente Álvaro Uribe, piensen en él, en su lucha por Colombia y no lo pongan en esta terrible disyuntiva”.

El señalamiento buscó generar conciencia sobre el impacto de las disputas internas en el liderazgo opositor y en la base de apoyo uribista.

Con un cierre enfático, la periodista advirtió sobre el riesgo de una oposición debilitada: “Juntos somos invencibles. De lo contrario perderemos todos y ganarán Cepeda, Petro y su caterva destructora, la banda”.

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