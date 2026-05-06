Tribunal de Valledupar confirmó condena de 24 años contra Jaime Saade Cormane por el feminicidio de Nancy Mestre

El Tribunal Superior de Valledupar ratifica la condena de 24 años a Jaime Saade Cormane por el feminicidio de Nancy Mestre, rechazando la prescripción del caso - crédito Colprensa

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar decidió confirmar en segunda instancia la condena de 24 años de prisión impuesta a Jaime Saade Cormane por el feminicidio de Nancy Mestre, rechazando de manera definitiva la solicitud de prescripción del caso.

Con este fallo, el tribunal obliga a Saade a cumplir la totalidad de la pena por el crimen cometido en 1994, al tiempo que establece un precedente sobre la imposibilidad de que los delitos graves de este tipo queden impunes por el simple paso del tiempo.

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El fallo del tribunal desestimó las alegaciones de la defensa, que sostenía que los términos procesales para ejecutar la condena ya se habían cumplido.

El tribunal precisó que el cómputo debe realizarse en función de la pena impuesta, no de la pena ejecutable. En la sentencia, se lee: “El penado fue liberado por autoridades de Brasil el 9 de octubre de 2020, fecha a partir de la cual se reanudó el término prescriptivo por el término que faltare por ejecutar de la sanción impuesta, atendiendo al artículo 89 de la Ley 599 de 2000, que para el caso serían 23 años, 3 meses y 19 días, siendo recapturado el 1 de mayo de 2023, por lo tanto, no se superó el término que faltaba por cumplir de la condena”, según se observa en el documento judicial.

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La sentencia del tribunal establece que la condena contra Jaime Saade Cormane sigue vigente y debe cumplirse íntegramente en Colombia - crédito @raulrrr4/X

Esta decisión implica que Saade, que permaneció prófugo durante casi tres décadas y llegó a vivir en Brasil bajo el falso nombre de Henrique Dos Santos, deberá continuar su reclusión en un centro carcelario de máxima seguridad en Colombia.

El tribunal consideró infundada la petición de la defensa de extinguir la pena, dejando en claro que “la condena contra Jaime Saade Cormane está vigente y debe cumplirse a cabalidad”, como señaló Raúl Romero del Río, abogado de la familia Mestre, a través de su cuenta en X.

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El caso de Nancy Mestre: un crimen impune durante 30 años y una extradición compleja

Nancy Mestre fue víctima de feminicidio en Barranquilla en 1994; el caso permaneció impune durante casi 30 años hasta la reciente extradición del acusado - crédito Colprensa

El crimen por el que fue condenado Saade ocurrió la madrugada del 1 de enero de 1994 en el norte de Barranquilla. Nancy Mestre, entonces de 18 años, fue víctima de abuso sexual y recibió un disparo en la cabeza.

Falleció días después en una clínica de la ciudad. La relación entre víctima y victimario se limitó a un breve vínculo, pero Saade pretendió desviar la investigación inicial con rumores de accidente e incluso de suicidio, según detalló Semana en su reportaje de abril de 2024.

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En 1996, la justicia colombiana condenó a Saade a 24 años de prisión por homicidio agravado y acceso carnal violento. Sin embargo, para entonces el condenado ya había huido del país rumbo a Brasil y adoptado una nueva identidad.

Durante 26 años, el caso se mantuvo sin resolución judicial efectiva, mientras la familia Mestre, especialmente el padre de Nancy, Martín Mestre, persiguió incansablemente al fugitivo a través de todos los canales legales posibles.

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La recaptura del prófugo fue posible recién el 1 de mayo de 2023 en Porto Alegre, Brasil, donde fue detenido portando documentación falsa. Tras su detención, el 11 de abril de 2024 se concretó su extradición a Colombia, un proceso que enfrentó múltiples obstáculos jurídicos tanto en Colombia como en Brasil.

Un punto determinante fue la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, la cual, tras una votación dividida, accedió de forma inédita a la extradición solicitada por el Estado colombiano, acogiendo la petición directa de la familia Mestre. El tribunal brasileño planteó una condición: la condena no incluiría el delito de acceso carnal violento, ya que en Brasil ese tipo penal ya había prescrito para la fecha de la extradición.

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Por su parte, la familia de la víctima, representada por Raúl Romero del Río, expresó que la decisión “cierra un ciclo de años de lucha judicial” y remarcó que este avance hacia la justicia se produce en el cumpleaños 51 de Nancy Mestre.

El abogado Romero resaltó: “Las personas que cometen feminicidios o delitos contra las mujeres deben saber que, sin importar cuánto tiempo pase o dónde se oculten, serán encontradas y sometidas a la justicia”, dijo a Semana.

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La Corte Suprema de Brasil autorizó la extradición de Jaime Saade, excluyendo el delito de acceso carnal violento por haber prescrito según la legislación brasileña - crédito Migración Colombia

Agregó que, más allá de los intentos reiterados de forzar la prescripción, la justicia confirmó la vigencia de la sanción, evitando beneficios que la defensa buscaba obtener por la vía del tiempo transcurrido.

A mediados de 2023, mientras Saade permanecía detenido en Brasil pendiente de extradición, la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla negó la prescripción de la pena e insistió en la vigencia de la condena de 24 años, ratificando que el proceso había seguido su cauce regular y que las estrategias dilatorias en distintos países resultaron infructuosas.

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Saade había reconstruido una vida en el extranjero, formando una familia bajo su nueva identidad. Pero la Interpol y las autoridades colombianas lograron finalmente ubicarlo y traerlo de regreso, materializando una de las extradiciones más difíciles por violencia de género de la historia judicial colombiana.

La decisión final del tribunal, con fecha del 3 marzo de 2026 elimina cualquier margen de interpretación jurídica sobre la continuidad de la pena y consagra la respuesta institucional frente a las fugas prolongadas en casos de feminicidio y homicidio sexual.