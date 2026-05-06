Colombia, entre los países más polarizados de América Latina según medición internacional

Colombia registra un puntaje de 1,892 sobre 4 en el índice de polarización social de V-Dem, por encima del promedio mundial de 0,302 y cerca del umbral donde la hostilidad entre ciudadanos supera a la convivencia- crédito VisualesIA

Colombia obtuvo un puntaje de 1,892 en el más reciente Índice de Polarización Política del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), publicado en Our World in Data con datos de 2025. Ese número la coloca en el puesto 28 entre 171 países evaluados, por encima del promedio mundial, que es de 0,302.

¿Qué significa ese puntaje? La escala va de menos 4 a más 4. Cuanto más alto el número, más dividida está la sociedad: vecinos que se dejan de hablar, familias que se distancian, personas que se vuelven hostiles unas con otras por sus preferencias de voto.

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Colombia está claramente en terreno positivo, lo que indica que las diferencias políticas sí afectan las relaciones cotidianas de manera notable.

¿Cómo se calcula este índice?

El puntaje no lo calcula una sola persona ni un algoritmo en frío. Más de 3.500 académicos y especialistas en política de todo el mundo responden cada año una pregunta concreta: ¿está la sociedad dividida en campos políticos antagónicos de modo que las diferencias políticas dañan las relaciones sociales?

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El índice de V-Dem no mide diferencias entre partidos sino algo más cotidiano: si las preferencias de voto rompen amistades, alejan familias o vuelven hostiles las relaciones entre vecinos- crédito Our World in Data

Cada experto asigna un valor entre 0 y 4. El cero significa que los seguidores de posiciones opuestas se tratan con normalidad. El 4 significa que la hostilidad entre bandos es generalizada.

Con esas respuestas, el modelo estadístico ajusta los sesgos entre evaluadores —detecta si un experto tiende a ser más severo o más permisivo que el resto— y produce un estimado final con un margen de confianza que garantiza la comparabilidad entre países.

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Lo que mide este índice no es si los partidos tienen programas muy distintos. Mide algo más cotidiano y más profundo, saber si la política ha roto el tejido social en el país en cuestión.

El panorama en América Latina

En la región, Colombia queda justo por debajo de Argentina, que tiene 1,901, y por encima de Bolivia, con 1,617. Pero los números más altos de América Latina los tienen Brasil, con 3,224, y Nicaragua, con 3,141. Esos dos países se ubican entre los diez más polarizados del mundo, junto a Myanmar (3,682), Turquía (3,362) y Polonia (3,355).

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Brasil y Nicaragua, con puntajes de 3,224 y 3,141 respectivamente, son los países más polarizados de América Latina según la medición de 3.500 expertos del proyecto Varieties of Democracy- crédito REUTERS/Adriano Machado

En el otro extremo del continente están Uruguay (–1,806), Chile (–1,630) y Panamá (–1,130), países donde, según los expertos consultados, las diferencias políticas no destruyen las relaciones entre personas. Costa Rica, con –0,266, también se mantiene en terreno negativo, lo que la sitúa como una de las sociedades menos crispadas políticamente de la región.

Venezuela, con 2,227, supera a Colombia pese a tratarse de un sistema con mucho menos pluralismo político formal. México registra 2,130 y Perú 2,519.

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¿Qué dice esto de Colombia?

El puntaje de 1,892 ubica al país en una zona intermedia-alta de la escala. Según la metodología, ese valor indica que es más probable que las interacciones entre personas de bandos opuestos sean hostiles que amistosas. No es el peor escenario posible, pero tampoco es una situación menor.

Colombia ocupa el puesto 28 entre 171 países en el índice de polarización política de V-Dem: solo 27 naciones en el mundo registran una división social más profunda por causa de las diferencias políticas - crédito Prensa/Suministrada a Infobae Colombia

El promedio global de 0,302 sirve como referencia: Colombia casi cuadruplica ese promedio. Dicho de otra manera, la sociedad colombiana está bastante más dividida que la mayoría de los países del mundo. De los 171 países medidos, solo 27 registran una polarización más alta.

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El proyecto V-Dem, administrado por el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, aclara que este índice no mide qué tan distintas son las propuestas de los partidos, sino algo más cercano a la experiencia diaria: si una conversación en la mesa familiar o entre vecinos puede volverse un conflicto solo porque alguien votó diferente.

Los datos completos están disponibles en Our World in Data, plataforma que publica los indicadores del proyecto V-Dem para 171 países. Y suele ser un índice utilizado por académicos y figuras políticas para analizar las decisiones tomadas por los gobiernos a nivel internacional.

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